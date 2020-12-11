Украина осуществила исторические реформы и открыта для мира как инвестиционная гавань, - Зеленский
Сегодня, 11 декабря, в Киеве проходит международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая посвящена прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине.
Мероприятие, организованное правительственным Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", собрало около тысячи участников – представителей бизнес-сообщества из более чем 60 стран мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины.
Согласно сообщению, свое видеообращение к участникам конференции записал глава государства Владимир Зеленский.
"Украина – динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции", – отетил Зеленский.
По словам президента, несмотря на вызовы, в течение 2020 года Украина с помощью бизнес-сообщества осуществила исторические реформы: приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию, подписала первые концессионные соглашения. Также была запущена "Дія" – цифровая платформа для бизнеса и граждан, которая поставила Украину в ряд ведущих стран с цифровыми паспортами и онлайн-услугами.
Кроме этого глава государства отметил прогрессивную роль IT-отрасли.
"Более ста международных компаний имеют свои инновационные мощности в Украине. Мы сотрудничаем с Microsoft, которая будет инвестировать свыше 500 миллионов долларов в развитие облачных сервисов в Украине", – отметил президент.
Он поблагодарил команду UkraineInvest за организацию конференции и отметил: "Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен".
Ключевыми темами конференции стали: усиление защиты прав инвесторов, стимулирование привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, перспективы релокации производственных мощностей в Украине, усиление коммуникации между регионами и миром, а также успешные кейсы инвесторов в нашей стране.
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С чем вас и поздравляю.
Зюзя, ты помнишь эти свои слова?
Смеяться или плакать от таких досягнень?
Украина имеет все шансы въехать в Новый год вообще без бюджета и в состоянии экономической катастрофы. Возобновление Северным апелляционным судом рассмотрения иска об отмене национализации «Приватбанка» (состоялось вчера), делает более чем реальным возвращение банка его бывшим владельцам - Коломойскому и Боголюбову.
Хозяйственный суд Киева практически завершил рассмотрение иска структур Коломойского - для вынесения решения ему нужно всего одно заседание. Антиколомойским законом суд может просто пренебречь, под каким-нибудь формальным предлогом. А дальше - возникнет правовая коллизия, в которой очень многое будет зависеть от позиции президента Зеленского лично.
Зеленский попал в ловушку. Если он вообще не отреагирует и банк вернется Коломойскому - на сотрудничестве с финансовыми структурами Европы и США, можно будет ставить жирный крест. Принятие антиколомойского закона было требованием МВФ. В случае возвращения банка Коломойскому, в долг Украине дадут разве что отдельные коммерческие банки, да и то - под залог иностранной собственности государства. МВФ - это маркер, и если сотрудничать с государством перестает МВФ, то из числа серьезных финансовых структур, сотрудничать не будет никто.
Коломойскому все равно, он дефолта страны не боится - он его желает. Дефолт для него - прекрасная возможность скупить ряд государственных активов по дешевке. А вот с разъяренным населением, которое дефолт государства вернет прямо в начало 90-х,разбираться придется Офису президента и самому Зеленскому. Страна и так идет в этом направлении, сотрудничество с МВФ агонию может лишь продлить.
Справедливо и то, что в случае сопротивления Зеленского планам Игоря Коломойского, связанные с Коломойским депутаты за бюджет голосовать не будут, Коломойский совершит раскол «Слуги народа» и создаст фракцию под себя, как мы писали об этом. А канал «1+1», Зеленского начнет мешать с грязью с той же яростью благородной, с какой он мешал Петра Порошенко. Третьего выхода просто не существует.
Решение Северного апелляционного суда появилось потрясающе вовремя. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако мы не верим, что такие совпадения возникают случайно.
Печерский холм.
Дипломатия однако!
Де ти сучидло бачиш успіхи???
Хіба ви не знаєте, що кожен судить про всіх по собі?
Вони до белоруссии скорее придут... Закройте рота цьому писюну...його моча до населения вместо инвестиций)
І відчути океан злої, але радості.
https://www.youtube.com/watch?v=PqC5amepVB0
https://www.youtube.com/watch?v=jvVWFnQJU28
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Круглосуточно
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Вопросы и ответы
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&oq=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&aqs=chrome..69i57.10526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01ciRl6Zu_2wFu8sFnpIMVqLjnWFw:1607686728584&rflfq=1&num=10&rldimm=6748074552005845128&lqi=Cj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1WnAKL9C_0YHQuNGF0LjQsNGC0YDQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQsdC-0LvRjNC90LjRhtCwIj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1&ved=2ahUKEwiZ5ffi68XtAhVniIsKHYspCyoQvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# Задайте вопрос
В: На каких условиях можно положить пациента, в вашу больницу с Альцгеймера в стадии каждодневного ухода из дома?
О: На каких условиях можна положить на лечение парня 43 года, у которого начались проблемі после употребления амфетаминаhttps://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&oq=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&aqs=chrome..69i57.10526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01ciRl6Zu_2wFu8sFnpIMVqLjnWFw:1607686728584&rflfq=1&num=10&rldimm=6748074552005845128&lqi=Cj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1WnAKL9C_0YHQuNGF0LjQsNGC0YDQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQsdC-0LvRjNC90LjRhtCwIj3Qv9GB0LjRhdC40LDRgtGA0LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCDQsiDQutC40LXQstC1&ved=2ahUKEwiZ5ffi68XtAhVniIsKHYspCyoQvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# Показать все вопросы (80)
Інакше й бути не може: це свідомо обрана тактика. Типу - гіпноз.
Ви не бачите реформ ? Ну, як же ? Ось вони !
Ще не видно ? Я вам зараз про них знову розкажу і ви нарешті побачите ...
А ви собі галасуйте далі.