Количество заболевших COVID-19 в статистике могло сократиться из-за уменьшения ПЦР-тестов: говорить о положительном тренде рано, - анализ Киевской школы экономики

Количество заболевших COVID-19 в официальной статистике могло сократиться из-за уменьшения количества сделанных ПЦР-тестов в конце ноября, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Снижение показателей, которые мы наблюдаем в статистике, происходит на фоне уменьшения тестирования в конце ноября и чрезмерно высокого коэффициента обнаружения. При этом доля положительных случаев стабильно высока и в шесть раз больше рекомендованной ВОЗ для контроля заболеваемости (32% против 5%)", - сообщается в пресс-релизе KSE, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем уменьшение количества выявленных новых случаев, но не наблюдаем уменьшение заболеваемости. Коэффициент выявленных случаев в Украине стабильно высок. ВОЗ рекомендует держать этот показатель на уровне 5%, на сегодня мы имеем цифру в 33%. Поэтому говорить, что уменьшение новых случаев на COVID-19 - это положительный тренд - рано. Ведь мы почти не контролируем распространения вируса своей системой тестирования", - говорит Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, руководитель ключевых проектов.

Эксперты KSE считают, что в настоящее время в Украине не наблюдается устойчивого снижения госпитализаций и смертей, а для выводов об устойчивом уменьшении распространения необходимо наблюдать уменьшение новых случаев в течение двух недель при условии неизменного или большего числа проведенных тестов.

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В KSE отмечают, что к концу ноября 45 ковидных больниц требовали усиления медперсонала или койкомест. В 19-ти больницах не хватает коек, в 22-х медицинские команды перегружены. В четырех медицинских учреждениях (Каменец-Подольская городская больница №1, Нежинская центральная городская больница им. Галицкого, Дунайская областная больница Одесского облсовета и Киевская городская больница №1) ситуация критическая - не хватает коек и медиков для лечения пациентов с COVID-19.

При этом 60 больниц, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью заполнены, еще 10 больниц переполнены.

"Локдаун после новогодних праздников грозит неконтролируемым распространением SARS-CoV-2 в течение месяца. Это может привести к чрезмерной нагрузке на больницы и дополнительных смертей, которых можно было бы избежать", - подчеркнули в KSE.

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"Украина традиционно остается в пятерке стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19. Процент положительных случаев в Украине стабильно высок. На этой неделе - мы плохие в Европе по этому показателю, опередили даже Польшу, где два месяца наблюдали наиболее критическую ситуация с COVID-19. Наша страна традиционно одна из худших среди стран Европы по объему тестирования. Только по уровню смертности мы имеем показатели лучше средних по сравнению с другими странами", - приводятся в пресс-релизе KSE слова руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Павла Ковтонюка.