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Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина

Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина

С целью стимулирования экономического роста украинское правительство продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ, Всемирным банком и другими партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении к участникам международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины.

"В настоящий момент мы активно обсуждаем с ЕС вопрос промышленного безвиза, соглашения об Общем авиационном пространстве и присоединении Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E", – сообщил он.

Второй приоритет правительства – улучшение бизнес-климата в Украине до лучших мировых стандартов. В частности, по словам Дениса Шмыгаля, цель – в ближайшее время попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.

"На наш взгляд, работа над обеспечением четких и прозрачных правил игры на рынке является критически необходимым шагом для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Украине уверенно и надежно", – заявил премьер-министр.

Он отметил, что в течение 2021-2022 годов планируется заключение концессионных соглашений в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры. Будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и ожидаемое принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Участники мероприятия также обсудили Стратегию привлечения инвестиций в экономику Украины.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в Киеве проходит международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая посвящена прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине. Ключевыми темами конференции стали: усиление защиты прав инвесторов, стимулирование привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, перспективы релокации производственных мощностей в Украине, усиление коммуникации между регионами и миром, а также успешные кейсы инвесторов в нашей стране.

Свое видеообращение участникам конференции записал глава государства Владимир Зеленский. В нем он уверяет, что Украина осуществила исторические реформы и открыта для мира как инвестиционная гавань.

Автор: 

инвестиции (1163) Кабмин (14025) реформы (3951) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+12
При таких, як цей сопель шмигаль, Україна може потрапити тільки в топ-30 рейтингу "Доїння бізнесу"...
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11.12.2020 11:07
+11
Ой лол, зеленые имбецилы... уже экономика выросла на 40% теперь дело за малым - из всех гидрантов зебилам в лицо желтой водичкой.
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11.12.2020 11:09
+10
Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина - Цензор.НЕТ 2134
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11.12.2020 11:09
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Правила форума Совет форумчан
з вами зегенератами аби вона на тому місці залишилася, де зараз
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11.12.2020 11:07 Ответить
При таких, як цей сопель шмигаль, Україна може потрапити тільки в топ-30 рейтингу "Доїння бізнесу"...
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11.12.2020 11:07 Ответить
Буде те, що і з 500 000 робочих мість до травня.
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11.12.2020 11:08 Ответить
Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина - Цензор.НЕТ 2134
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11.12.2020 11:09 Ответить
Напрасно, с таксистом хуже не будет
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11.12.2020 12:14 Ответить
Ой лол, зеленые имбецилы... уже экономика выросла на 40% теперь дело за малым - из всех гидрантов зебилам в лицо желтой водичкой.
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11.12.2020 11:09 Ответить
зебилам підігнали забористого коксу
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11.12.2020 11:09 Ответить
Халва ! Халва ! Сладкая халва !
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11.12.2020 11:13 Ответить
пока не будет разрешена судо-прокурворская проблема - не ждите здесь никаких инвестиций, кроме спекулятивных...
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11.12.2020 11:16 Ответить
новогодние еврейские обещания ))))
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11.12.2020 11:19 Ответить
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11.12.2020 11:23 Ответить
Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина - Цензор.НЕТ 3903
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11.12.2020 11:23 Ответить
Что он курит, какой Doing Business. Когда официально за год закрылось 12% предприятий?
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11.12.2020 11:24 Ответить
Им там сегодня кацапы кокса подвезли? У Бубочки мегареформы оказывается в 2020 году, у Шмигаля в 30ку попасть, на Марс мы завтра не летим?
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11.12.2020 11:25 Ответить
Украина в ближайшее время должна попасть / кодлан Коломойского украинцам впаривает, вешает лапшу на уши, врёт, кукарекает. Шмыгаль: нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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11.12.2020 11:26 Ответить
Быбушка, ты что дура? Какая "нищенская пенсия"? Какая непомерная коммуналка? Ты о чем вообще? Украина в топ-30 рейтинга Doing Business! Не отвлекай меня!
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11.12.2020 11:27 Ответить
По чем опиум для народа?...
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11.12.2020 11:29 Ответить
"Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина" - Украина, самая богатая страна в Европе, твёрдо держит первые места по смертности и бедности населения в Европе и в этом виноваты не украинцы, а власть от Кравчука до Коломойского включительно.
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11.12.2020 11:36 Ответить
А в налоговой знают про планы Шмыгаля? Там, как лепили дела по нереальным сделкам, так и продолжают! РРО очень уж улучшает ведение бизнеса.....
П.С. Попасть эта вся гоп-компания может только пальцем в ж.......
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11.12.2020 11:38 Ответить
это сразу после выплаты по 8 тыс. ФОПам?
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11.12.2020 11:46 Ответить
Что сегодня такое: в дурдоме день открытых дверей или они все по гололёду головами стукнулись?
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11.12.2020 11:58 Ответить
Як тільки зебіли відкриє писка - знай, що збирається збрехати
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11.12.2020 12:11 Ответить
Нафиг рейтинги!
Сделайте, что бы каждый украинец хотел и мог организовать бизнес.
А зробитчане немцы дрались за право поработать в Украине.
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11.12.2020 12:12 Ответить
Звісно, "жіть стало лучше, жіть стало вєсєлєй" (:
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11.12.2020 12:13 Ответить
Надои растут - теперь я спокоен!
В СССР тоже росли
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11.12.2020 12:16 Ответить
в этом рейтинге Гондурас будет перед нами или позади нас?
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11.12.2020 12:17 Ответить
С таким кабмином только в ...
"Doing nothing" ...

Причём не следует прибендняться , какая тридцатка -- первая пятёрка !
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11.12.2020 12:24 Ответить
От интересно, Шмыгаль Зеленского галюциногенными грибами снабжает или наоборот?
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11.12.2020 13:06 Ответить
«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.»
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11.12.2020 13:24 Ответить
 
 