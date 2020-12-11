Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина
С целью стимулирования экономического роста украинское правительство продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ, Всемирным банком и другими партнерами.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении к участникам международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины.
"В настоящий момент мы активно обсуждаем с ЕС вопрос промышленного безвиза, соглашения об Общем авиационном пространстве и присоединении Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E", – сообщил он.
Второй приоритет правительства – улучшение бизнес-климата в Украине до лучших мировых стандартов. В частности, по словам Дениса Шмыгаля, цель – в ближайшее время попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.
"На наш взгляд, работа над обеспечением четких и прозрачных правил игры на рынке является критически необходимым шагом для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Украине уверенно и надежно", – заявил премьер-министр.
Он отметил, что в течение 2021-2022 годов планируется заключение концессионных соглашений в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры. Будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и ожидаемое принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
Участники мероприятия также обсудили Стратегию привлечения инвестиций в экономику Украины.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в Киеве проходит международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая посвящена прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине. Ключевыми темами конференции стали: усиление защиты прав инвесторов, стимулирование привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, перспективы релокации производственных мощностей в Украине, усиление коммуникации между регионами и миром, а также успешные кейсы инвесторов в нашей стране.
Свое видеообращение участникам конференции записал глава государства Владимир Зеленский. В нем он уверяет, что Украина осуществила исторические реформы и открыта для мира как инвестиционная гавань.
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сопельшмигаль, Україна може потрапити тільки в топ-30 рейтингу "Доїння бізнесу"...
П.С. Попасть эта вся гоп-компания может только пальцем в ж.......
Сделайте, что бы каждый украинец хотел и мог организовать бизнес.
А зробитчане немцы дрались за право поработать в Украине.
В СССР тоже росли
"Doing nothing" ...
Причём не следует прибендняться , какая тридцатка -- первая пятёрка !
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.»