Украина в ближайшее время должна попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, - Шмыгаль о целях Кабмина

С целью стимулирования экономического роста украинское правительство продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ, Всемирным банком и другими партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении к участникам международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины.

"В настоящий момент мы активно обсуждаем с ЕС вопрос промышленного безвиза, соглашения об Общем авиационном пространстве и присоединении Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E", – сообщил он.

Второй приоритет правительства – улучшение бизнес-климата в Украине до лучших мировых стандартов. В частности, по словам Дениса Шмыгаля, цель – в ближайшее время попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.

"На наш взгляд, работа над обеспечением четких и прозрачных правил игры на рынке является критически необходимым шагом для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Украине уверенно и надежно", – заявил премьер-министр.

Он отметил, что в течение 2021-2022 годов планируется заключение концессионных соглашений в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры. Будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и ожидаемое принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Участники мероприятия также обсудили Стратегию привлечения инвестиций в экономику Украины.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в Киеве проходит международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая посвящена прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине. Ключевыми темами конференции стали: усиление защиты прав инвесторов, стимулирование привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, перспективы релокации производственных мощностей в Украине, усиление коммуникации между регионами и миром, а также успешные кейсы инвесторов в нашей стране.

Свое видеообращение участникам конференции записал глава государства Владимир Зеленский. В нем он уверяет, что Украина осуществила исторические реформы и открыта для мира как инвестиционная гавань.