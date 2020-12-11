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Новости Агрессия России против Украины
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Две САУ "Гвоздика" и 122 мм гаубицы террористов замечены у н.п.Белое по линиям отвода, - СЦКК

Две САУ

По данным отчета СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса были зафиксированы очередные нарушения со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом заявила украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, у населенного пункта Белое замечено вооружение, размещенное по линиям отвода, а именно - две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и две гаубицы (Д-30, 122 мм). Кроме того, при осуществлении полетов над районами вблизи населенного пункта Ясиноватая, в пяти случаях мини-БПЛА СММ ОБСЕ подвергался воздействию помех сигнала GPS.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ и ее наемниками, что свидетельствует о полном игнорировании и нежелании выполнять ими достигнутые договоренности", подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 10 декабря, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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ОБСЕ (4876) обстрел (27043) Донбасс (26955) СЦКК (725)


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Ну и что? Что вы им сделаете, поцелуете в зад? Никто не считается с ЗЕсопливыми, скулящими слабаками...
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11.12.2020 11:35 Ответить
Еще войска отведите-что бы видно,не было.
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11.12.2020 11:35 Ответить
Какая "неожиданность"? А мы там цветочные клумбы ожидали увидеть?
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11.12.2020 11:36 Ответить
А ведь правда, странное кино, можно было бы посмеяться, но это все на яву...
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11.12.2020 11:38 Ответить
Закройте глаза, чтобы не было страшно. Помните: « Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш...». Позиция капитуляции, сдача Украины, ни о каком освобождении Украине нет и речи.
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11.12.2020 11:43 Ответить
Добавь, что это из речи Ю.Тимошенко на заседании комитета ВР весной 14 го года. И оппаа! Сразу проявится Сулима Иван...
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11.12.2020 11:47 Ответить
Про перемир'я:

https://www.facebook.com/watch/?v=714871719158523
Здається, Вовік нам триндить.
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11.12.2020 11:47 Ответить
ой, русня кладе на перемир'я!
не може бути!
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11.12.2020 12:04 Ответить
нехай стягують - більше буде трофеїв
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11.12.2020 12:26 Ответить
 
 