Две САУ "Гвоздика" и 122 мм гаубицы террористов замечены у н.п.Белое по линиям отвода, - СЦКК

По данным отчета СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса были зафиксированы очередные нарушения со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом заявила украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, у населенного пункта Белое замечено вооружение, размещенное по линиям отвода, а именно - две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и две гаубицы (Д-30, 122 мм). Кроме того, при осуществлении полетов над районами вблизи населенного пункта Ясиноватая, в пяти случаях мини-БПЛА СММ ОБСЕ подвергался воздействию помех сигнала GPS.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ и ее наемниками, что свидетельствует о полном игнорировании и нежелании выполнять ими достигнутые договоренности", подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 10 декабря, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, еще 15 были ранены