Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль
Украина ожидает сообщение о начале миссии МВФ и выделение в ближайшее время второго транша в рамках программы stand-by.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы ожидаем в ближайшее время сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by, которая сегодня открыта нашему государству", - сказал глава правительства.
Премьер-министр напомнил, что в июне Украина и ЕС подписали Меморандум и Кредитное соглашение на получение нашей страной "исключительной" макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1,2 млрд евро. Программа макрофинансовой помощи будет длиться 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.
"В эту среду ЕС сообщил нам о выделении 600 млн евро", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что власть, работая над поддержкой бизнеса и восстановлением экономического роста, смогли подготовить необходимый фундамент для экономического развития. Работа велась по нескольким ключевым направлениям. "Прежде всего, залогом уверенного выхода Украины из кризиса является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами", - подчеркнул премьер-министр.
Ранее сообщалось, что 600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ.
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Основной причиной достаточно резкого обострения отношений между Коломойским и Зеленским, вылившиеся в отстранение людей Коломойского от выборов в Кривом Роге и кадровых решений по Днепропетровской области послужило, как ни странно, прошедшее почти незаметно в Украине, объявление дефолта по кредитным обязательствам на сумму на $18,5 млн. американской компании Коломойского Optima 55 Public Square LLC. (штат Кливленд, США). Достаточно спорное с финансовой точки зрения решение (Коломойский теряет около $2 млн. по дефолтной процедуре), оно имеет один серьезный аспект - именно эти объекты недвижимости, находящиеся в собственности Optima 55 Public Square LLC. частично приобретены за счет выведенных, через цепочку подставных счетов. , средств из "Приватбанка", Особенностью является то, что последнее перечисление - перечисление со счетов, которые связывают с фирмами Зеленского. Фактически Коломойский умышленно акцентирует внимание на участие Зеленского в непосредственном выведении денег со счетов "Приватбанка". При этом это делается вне секретной процедуры Делавэрского суда по акту RICO и сразу выводится как часть публичного процесса для Министерства юстиции США.
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Ыбанько