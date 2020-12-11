Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль

Украина ожидает сообщение о начале миссии МВФ и выделение в ближайшее время второго транша в рамках программы stand-by.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ожидаем в ближайшее время сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by, которая сегодня открыта нашему государству", - сказал глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что в июне Украина и ЕС подписали Меморандум и Кредитное соглашение на получение нашей страной "исключительной" макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1,2 млрд евро. Программа макрофинансовой помощи будет длиться 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.

"В эту среду ЕС сообщил нам о выделении 600 млн евро", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что власть, работая над поддержкой бизнеса и восстановлением экономического роста, смогли подготовить необходимый фундамент для экономического развития. Работа велась по нескольким ключевым направлениям. "Прежде всего, залогом уверенного выхода Украины из кризиса является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами", - подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что 600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ.

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