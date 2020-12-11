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Новости Сотрудничество с МВФ
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Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль

Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль

Украина ожидает сообщение о начале миссии МВФ и выделение в ближайшее время второго транша в рамках программы stand-by.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ожидаем в ближайшее время сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by, которая сегодня открыта нашему государству", - сказал глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что в июне Украина и ЕС подписали Меморандум и Кредитное соглашение на получение нашей страной "исключительной" макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1,2 млрд евро. Программа макрофинансовой помощи будет длиться 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.

"В эту среду ЕС сообщил нам о выделении 600 млн евро", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что власть, работая над поддержкой бизнеса и восстановлением экономического роста, смогли подготовить необходимый фундамент для экономического развития. Работа велась по нескольким ключевым направлениям. "Прежде всего, залогом уверенного выхода Украины из кризиса является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами", - подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что 600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ.

Также читайте: Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова

Автор: 

МВФ (3334) транш (279) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+5
Шмигаль ввімкнум режим "Ждун" !!)))
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11.12.2020 11:43
+4
Ніяких кредитів та траншів не давати. Нехай ловлять ворів та корупціонерів, які крадуть і виводять мілярди за кордон.
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11.12.2020 11:51
+3
Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144
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11.12.2020 11:44
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Правила форума Совет форумчан
Шмигаль ввімкнум режим "Ждун" !!)))
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11.12.2020 11:43 Ответить
Як гармонійно дві новини виглядають поруч.

Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3219
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11.12.2020 11:49 Ответить
Инвест няня сдулась, теперь гавань...
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11.12.2020 11:56 Ответить
Если бы то гавань, а то ж - лохань.
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11.12.2020 16:54 Ответить
Реально, ці транши МВФ та інших спонсорів,це копійки ,по відношенню до розкраденого корпціонерами України !!!)))
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11.12.2020 11:54 Ответить
Так отримаємо, після відставки зешмугаля.
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11.12.2020 11:59 Ответить
Пипец,живем от транша до транша.
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11.12.2020 11:43 Ответить
А ты госдолг США видел?))
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11.12.2020 11:48 Ответить
Украина ожидает миссию МВФ и второй транш в рамках программы stand-by, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144
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11.12.2020 11:44 Ответить
Зеленій пилорамі край потрібен пиломатеріал !!)))
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11.12.2020 11:44 Ответить
Займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета. На 01.12. 2020 года долг Пенсионного фонда перед ним достиг 76,5 млрд грн, из которых 36.2 млрд грн - по займам 2020 года. На начало года общий долг достигал 49,2 млрд грн.

Основной причиной достаточно резкого обострения отношений между Коломойским и Зеленским, вылившиеся в отстранение людей Коломойского от выборов в Кривом Роге и кадровых решений по Днепропетровской области послужило, как ни странно, прошедшее почти незаметно в Украине, объявление дефолта по кредитным обязательствам на сумму на $18,5 млн. американской компании Коломойского Optima 55 Public Square LLC. (штат Кливленд, США). Достаточно спорное с финансовой точки зрения решение (Коломойский теряет около $2 млн. по дефолтной процедуре), оно имеет один серьезный аспект - именно эти объекты недвижимости, находящиеся в собственности Optima 55 Public Square LLC. частично приобретены за счет выведенных, через цепочку подставных счетов. , средств из "Приватбанка", Особенностью является то, что последнее перечисление - перечисление со счетов, которые связывают с фирмами Зеленского. Фактически Коломойский умышленно акцентирует внимание на участие Зеленского в непосредственном выведении денег со счетов "Приватбанка". При этом это делается вне секретной процедуры Делавэрского суда по акту RICO и сразу выводится как часть публичного процесса для Министерства юстиции США.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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11.12.2020 11:45 Ответить
Таким как шмыгаль только это-🖕
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11.12.2020 11:46 Ответить
Ждем не транш, а дату назначения даты. А 600млн - это для вакцины, которую надо закупить и якобы бесплатно кого-то вакцинировать.
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11.12.2020 11:47 Ответить
Чукча в чуме ждет рассвета. А рассвет наступит летом. Шучу. После ухода этой власти можно начинать с нуля переговоры с МВФ
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11.12.2020 11:48 Ответить
Здається в МВФ працюють далеко не ідіоти , тому очікувати що вони поведуться на дебільні рожи від Зеліпукіна не приходиться .
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11.12.2020 11:51 Ответить
Ніяких кредитів та траншів не давати. Нехай ловлять ворів та корупціонерів, які крадуть і виводять мілярди за кордон.
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11.12.2020 11:51 Ответить
как они будут ловить сами себя интересно
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11.12.2020 12:59 Ответить
Наподобе как собака себя за хвост.
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11.12.2020 16:57 Ответить
Слов нет - одни маты
Ыбанько
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11.12.2020 12:36 Ответить
Україна очікує місію МВФ і другий транш у рамках програми stand-by, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1223
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11.12.2020 12:38 Ответить
Побольше 100% своих прокуроров и политических репрессий и можете МВФ ждать вечно..
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11.12.2020 12:45 Ответить
Миссию мвф ожидают. Какая прелесть. Министр финансов уже облигации внутреннего займа выкатил под 10%. Закрыть дыру госбюджета. А, потом, как рванёт с выплатами. И гривне аут.
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11.12.2020 13:08 Ответить
Всё чего-то ожидают. Зимою лета, осенью весны. Ожидать не пахать, таку вашу мать, ждуны.
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11.12.2020 17:00 Ответить
Очередной ждун нарисовался.
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11.12.2020 17:42 Ответить
 
 