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Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, - Бутусов

Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, - Бутусов

Прошу помощи у правозащитников, у организаций, защищающих права журналистов - как защитить себя от оскорблений Министерства обороны?

Об этом в своей статье рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист заявляет, что министр обороны Андрей Таран солгал о проведении с ним собеседования, о причинах отказа в предоставлении ему должности.

"Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников. Меня не пригласили на встречу с министром обороны, не дали возможность представить мою программу действий, мне не представили ни единой должности, которую я мог бы занять в Минобороны, хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну. Вместо этого мне хамят через официальную страницу", - отметил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова

Он напомнил, что 8 декабря Министерство обороны само обратилось к нему с предложением занять любую должность.

"Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрий Бутусов. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики", - цитирует Бутусов заявление Минобороны от 8 декабря. 

"То есть два назад вы считали, что я эксперт, которому можно доверить любую работу о которой я писал, а сейчас через два дня все это куда-то пропало? Мое внимание обратилось на одну из "министерских позиций" - заместитель министра обороны, что дает возможность контролировать политику в тех сферах, о которых я пишу. Поэтому я принял предложение министра обороны и представил программу действий. Но как только я дал согласие - мне просто нахамили", - акцентировал Бутусов.

"Вчера мне позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, и я сказал ему, что жду, когда он организует встречу с министром, ведь именно министр Андрей Таран отвечает за официальное предложение мне работы через его сайт. Яцино меня поблагодарил и повесил трубку. После этого я прочел гнусную ложь и хамство в свой адрес на сайте Минобороны. Я требую публичной встречи с главой департамента кадровой политики Олегом Яцино, чтобы он при всех в прямом эфире рассказал - о каких компетенциях он со мной говорил? Ведь никакого обсуждения чего-либо не было. Олег Яцино мне много кратно на различных встречах высказывал свое уважение и благодарность за участие в работе МО и за то, что я пишу о Министерстве обороны, никаких сомнений в моих компетенциях он не высказывал. Если Яцино не пойдет на публичную встречу, буду вынужден привлекать его на такую встречу через суд, через народных депутатов. Люди должны знать правду - со мной никто ничего не обсуждал", - констатировал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны не проводило со мной собеседование. Буду привлекать к ответственности министра Тарана, - Бутусов. ВИДЕО

"Оскорбления они вписали, чтобы перевести всю тему в любимый пиарщиками "квартала" "срач". Но я им такого шанса не оставлю, за оскорбления вам придется отвечать и за ложь придется отвечать. Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны - травлей неугодного журналиста. Каждый день на фронте обстрелы, но об этом не пишет министр обороны на сайте. Погиб от пули российского снайпера боец 72-й бригады Вячеслав Минкин - но министр обороны не пишет об этом на своем сайте. У министра есть время только на оскорбления гражданина своей страны, журналиста, который виновен только в одном - что ответил на приглашение на работу в Минобороны, которое на всю страну сделал сам министр. Прошу помощи у правозащитников, у организаций, защищающих права журналистов - как защитить себя от оскорблений Министерства обороны?" - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова здесь.

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

Автор: 

Минобороны (9312) Бутусов Юрий (4353) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+49
Если Бакланов командует СБУ,
То Бутусов с МО точно бы справился, как минимум он постоянно в военной тематике 🤔
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11.12.2020 12:21
+31
При Порохе министром был Полторак, которого даже ЗЕсопля после нескольких наскоков признала "настоящим министром обороны"

При Порохе кадры были на своих местах, от министров до волонтеров и военного журналиста Бутусова
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11.12.2020 12:25
+26
Судами в Україні в ручному режимі керує московський агент.
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11.12.2020 12:18
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Страница 2 из 2
Юра прав!!!! По факту Минобороны его конкретно опустило, публично выставив его перед общественностью как "диванного эксперта", который никогда сам лично в армии не служил и в АТО не воевал, но зато всем расссказывает как это правильно нужно делать
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11.12.2020 13:42 Ответить
Хех, впала корона з голови )
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11.12.2020 13:48 Ответить
Ну і про"корону" на голові пана Бутусова коротко: зачепили бабу возом, так лементу на ввесь базар... Громадянин Бутусов, за кого ви себе маєте? Ви журналіст, можливо і не поганий, військової освіти нема, то чому ви "колотите" громадську думку що вам потрібно дати високу посаду в військовому відомстві? Демократія не рівняється анархії, тому свою свободу слова втисніть хоть в якісь свідомі рамки. На поливанні влади(попередньої, нинішньої) лайном через СМІ, видряпались у ту саму владу купа некомпетентних, а інколи і ворожих до демократичної України людей.
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12.12.2020 08:03 Ответить
тяжело с таким кацапским мышлением писать українською? мне с медицинской точки зрения интересно
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13.12.2020 06:01 Ответить
Бутусов начал шевелить болото, и болото естественно начало вонять и кидаться жижей, так что правильное решение обратиться в суд, нужно ставить их на место, суды конечно у нас еще те,но резонанс думаю сделает свое дело, Бутусову огромное уважение что не стоит в сторонке, и заставляет это болото шевелиться, тем самых показывая их тупость, полную некомпетентность, и конечно огромную коррупцию.
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11.12.2020 13:58 Ответить
сто відсотків правий. москва в перекладі з угрофінської це гнила вода, або синонім слова - болото.
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12.12.2020 07:21 Ответить
Чиновники Украины - я не знаю, кто они и кем они становятся , когда становятся чиновниками!!
Я совсем не вижу патриотов , горячих парней которым интересно!!!!
Бабло - всех переклинило!!!!! МОЖЕТ Я СЛЕП,но пока так!
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11.12.2020 14:27 Ответить
Це дуже добре!
Дуже.
Треба ставити крапку у цій суцільній маячні.
Успіху, пане Бутусов.
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11.12.2020 14:33 Ответить
Вот и Бутусов повелся на закидосики зелени.Лучше подумал бы о президенстве,а не фиктовался с недоразвитыми.У козлокриврогазеленлоха есть план развития страны-это игра в кошки мышки.Скоро они поменяются местами и к зеленой мыши, придет голубой песец.
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11.12.2020 15:06 Ответить
Як шкода, що ті, хто можуть керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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11.12.2020 15:09 Ответить
Злий ви, пане Юрію і "харчами перебипаєте..."
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11.12.2020 15:28 Ответить
Они 1000 раз извинятся, только чтобы им возле корыта не мешали.
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11.12.2020 15:43 Ответить
Бутусов хорошо разбирается в военной тематике, теперь уже хорошо разбирается в профессионализме и моральных качествах руководства МО, а дальше познакомится с честностью и порядочностью представителей правосудия.
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11.12.2020 15:52 Ответить
Пане, Юрію, ви на правильному шляху. Ці покидьки повинні відповісти за хамство і образи.
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11.12.2020 15:56 Ответить
Пане, Юрію, ви на правильному шляху. Ці покидьки повинні відповісти за хамство і образи.
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11.12.2020 15:57 Ответить
Відповісте.
Обов'язково відповісте.
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11.12.2020 17:23 Ответить
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
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11.12.2020 16:14 Ответить
Юрій!
Тримайтеся !!!
Поки є такі люди як ви, є надія на краще.
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11.12.2020 18:20 Ответить
Стосовно хамства, !ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!, як МО пересмикнуло слова Ю. Бутусова:https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3693959373999874 Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони» ОТЖЕ, ДИВИМОСЬ, ЯК БУЛО НАПИСАНО НАСПРАВДІ:https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4992527350787521 Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту (...) Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами,
которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра.ОСКІЛЬКИ, Міноборони очолює міністр, якого призначають на посаду за
поданням президента України, то Бутусов й написав, що він очікує запрошення до президента або міністра щодо відповідних посад: міністр або заступник.Тобто, у зверненні Бутусова геть не вказувалося, що він вважає: "міністр МО може призначити міністра МО" -- таким чином є очевидне викривлення слів Юрія Бутусова у пабліку МОУ.
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11.12.2020 19:18 Ответить
давайте говорить правду!!!! Управлять в Минобороны должны кадровые боевые офицеры, которые имеют непосредственный опыт участия боевых действий на Донбассе. А кто такой Юрий Бутусов??? Это типичный "диванный эксперт", он красиво пишет про "зраду", но сам лично своим здоровьем в АТО не рисковал, кишки сепаров на автомат не наматывал, насколько я знаю он вообще в армии не служил, хотя мужик достаточно молодой и с виду здоровый. Мое мнение такое - Бутусов не может быть в руководстве Минобороны.
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11.12.2020 20:20 Ответить
А гавнокомандувач служил в армии? Насколько я знаю, он даже уклонялся от службы, или я не прав?
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11.12.2020 20:45 Ответить
Зесопля не служила и всячески уклонялась от армии, поэтому она сейчас и разваливается, вы абсолютно правы!!!! Но поставьте себя на место боевых офицеров, которые сейчас воюют в АТО, я не думаю что они будут в восторге если ими будет управлять никогда не служивший тыловик,теоретик Юра Бутусов.
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11.12.2020 20:53 Ответить
То в нього такий стьоб. Він має на увазі кадрових бойових офіцерів з порєбріку. А на що ще чекати від сина Мураєва?
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11.12.2020 22:34 Ответить
Гівняний у вас нік, "Син Мураєва", але на 100% ви праві, бо воююча крїна не може собі дозволити нефахових людей в армії.
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12.12.2020 08:13 Ответить
Это ты намекаешь на того "боевого офицера" который за бенино бабло завел солдат в Иловайский котел? Это от него в восторге настоящие боевые офицеры?
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13.12.2020 06:07 Ответить
Юра! Борись-мы помогаем и поможем!
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11.12.2020 20:43 Ответить
Це справа рук твоїх.
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11.12.2020 21:16 Ответить
З САМОГО ПОЧАТКУ БУЛО ЯСНО ЩО НІЧОГО ПУТНЬОГО НЕ БУДЕ
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11.12.2020 21:39 Ответить
Це залежить від того, яку мету цього діалогу між Ю. Бутусовим і Міноборони вбачати. Та про це Ю. Бутусов сам відверто сказав, що першим пунктом його програми значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". І завдяки йому зрадники і кремлівські агенти не можуть зам'яти цей злочин. А це вже не мало.
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11.12.2020 22:46 Ответить
Я тільки зараз допетрав чому пан Бутусов так взявся за Тарана. У Тарана конфлікт з Хомчаком і якщо Тарана звалять то можливо міністром стане (!!!) Хомчак. Я теж не вважаю Тарана міністром, але і Хомчак НУЛЬ.
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11.12.2020 22:59 Ответить
такі..да...все правильно, Юра. витерти лапті і сказати шо так і було.?... якось...не теє...взагалі то .за це морду б'ють.
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11.12.2020 23:06 Ответить
"Эту страну погубит коррупция"- нетленное выражение. МО -масса отката и ничего более. Где стратегия Украины на 5-50-100лет. Ну даже на три.Нет. А чиновники получающее за ЭТО и зарплату( и надбавки и служебное жилье под приватизацию и спецпенсии) есть и большинство с ГЕНЕРАЛЬСКИМИ погонами. Все рассказывают о каких то компетенциях а ЭТИХ ЖРУЩИХ в два горла компетенции ГДЕ? Кто в этой идиотской стране наконец начнет спрашивать за результат? Миллиарды "плохих" кредитов списываются ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПриватБанком. Это деньги на бесплатные больницы,космос,авиацию,производство техники,ракет. ТРИДЦАТЬ ,****,миллиардов списали.( А кто же их украл и кто разрешил просто их списать?) И ТАК ВЕЗДЕ. Просто треш какой то. За кордоном на служебной машине в школу ребенка- в тюрьму. Тут люди ДЕСЯТКАМИ лет ВООБЩЕ( кроме процесса производства НЕКАЧЕСТВЕННОЙ бумаги) ничем не занимаются ТУПО ничего не делают(что реально сделано чиновниками) и ВОРУЮТ по мелочи и по крупному. И ничего,"постиками" в Фейсбуке отделываются. Да после поста где ЖУРНАЛИСТУ предлагают позаниматься армией вместо сонма "лампасов"" ету""руководящую" единицу нужно гнать подсрачниками. А они Бутусова обсуждают. Люди в нашей Украине просто лохи,вернее инфантильные лохи.
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11.12.2020 23:44 Ответить
Ха ха открыл Америку - ещё ВВС которую поголовно глушили в Начале 90-х предположило латиноамериканский вектор развития дальнейших трансформаций государства...
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12.12.2020 00:15 Ответить
Пане Юрію! Мудре рішення. Бажаю успіху та перемоги. Ці покидьки від влади повинні вже починати відповідати за свій пофігізм та зневагу до людей. Хто як не журналіст, якого образили, принизили та розлютили зможе це зробити. Нехай починають боятися, падлюки.
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12.12.2020 00:57 Ответить
Бачите, як ?
А ви так надривалися за =новиє морди=.
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12.12.2020 04:06 Ответить
він попався на звязку. Памятаєте, як штірліц послав пришелепкуватого плейшнера завезти телеграму, але пянящий воздух свободи забив памороки. Ось і Демченко побіг двонити а по дорозі щось зробив, що його запідозрили.
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12.12.2020 07:29 Ответить
Приходьте! як нас дома не буде
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12.12.2020 05:53 Ответить
історичний факт. в оточенні премьера ФРГ віллі брандта (фрг) був особистий секретар Гійом(шпигун ГДР). Голова партії СДПГ (фрг) вже тоді в офісі партії ошивались Шредер і Штанмаєр задумав змістити Брандта. В нього був шкільний товариш та друг дитинства Хонекер (ГДР), між ними за свідченнями Маркуса Вольфа був неконтрольований телефон. І інформація щодо Бранда( особливо на половому фронті) ставала відома Хонекеру а через нього голові партії Бару. Москва про це не знала. І коли взяли Гійома на шпіонажі Брандт змушений був піти геть (достроково) про найбільше гійом патякав саме на нього. Так і у нашій історії - їх все одно візьмуть як жаб сачком.
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12.12.2020 07:39 Ответить
В МО просто ОСКОРБИЛИСЬ до глубины своей (мелкой) души!
Что Бутусов не побежал сразу в МО "виляя хвостиком", когда ему предложили, намекнули на хлебную должность (взятку, подачку).
Надеялись, что с ним получится как с Наемом, которого легко купили с потрахами, подобным способом.
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12.12.2020 09:50 Ответить
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