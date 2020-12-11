Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, - Бутусов

Прошу помощи у правозащитников, у организаций, защищающих права журналистов - как защитить себя от оскорблений Министерства обороны?

Об этом в своей статье рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист заявляет, что министр обороны Андрей Таран солгал о проведении с ним собеседования, о причинах отказа в предоставлении ему должности.

"Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников. Меня не пригласили на встречу с министром обороны, не дали возможность представить мою программу действий, мне не представили ни единой должности, которую я мог бы занять в Минобороны, хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну. Вместо этого мне хамят через официальную страницу", - отметил Бутусов.

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Он напомнил, что 8 декабря Министерство обороны само обратилось к нему с предложением занять любую должность.

"Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрий Бутусов. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики", - цитирует Бутусов заявление Минобороны от 8 декабря.

"То есть два назад вы считали, что я эксперт, которому можно доверить любую работу о которой я писал, а сейчас через два дня все это куда-то пропало? Мое внимание обратилось на одну из "министерских позиций" - заместитель министра обороны, что дает возможность контролировать политику в тех сферах, о которых я пишу. Поэтому я принял предложение министра обороны и представил программу действий. Но как только я дал согласие - мне просто нахамили", - акцентировал Бутусов.

"Вчера мне позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, и я сказал ему, что жду, когда он организует встречу с министром, ведь именно министр Андрей Таран отвечает за официальное предложение мне работы через его сайт. Яцино меня поблагодарил и повесил трубку. После этого я прочел гнусную ложь и хамство в свой адрес на сайте Минобороны. Я требую публичной встречи с главой департамента кадровой политики Олегом Яцино, чтобы он при всех в прямом эфире рассказал - о каких компетенциях он со мной говорил? Ведь никакого обсуждения чего-либо не было. Олег Яцино мне много кратно на различных встречах высказывал свое уважение и благодарность за участие в работе МО и за то, что я пишу о Министерстве обороны, никаких сомнений в моих компетенциях он не высказывал. Если Яцино не пойдет на публичную встречу, буду вынужден привлекать его на такую встречу через суд, через народных депутатов. Люди должны знать правду - со мной никто ничего не обсуждал", - констатировал журналист.

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"Оскорбления они вписали, чтобы перевести всю тему в любимый пиарщиками "квартала" "срач". Но я им такого шанса не оставлю, за оскорбления вам придется отвечать и за ложь придется отвечать. Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны - травлей неугодного журналиста. Каждый день на фронте обстрелы, но об этом не пишет министр обороны на сайте. Погиб от пули российского снайпера боец 72-й бригады Вячеслав Минкин - но министр обороны не пишет об этом на своем сайте. У министра есть время только на оскорбления гражданина своей страны, журналиста, который виновен только в одном - что ответил на приглашение на работу в Минобороны, которое на всю страну сделал сам министр. Прошу помощи у правозащитников, у организаций, защищающих права журналистов - как защитить себя от оскорблений Министерства обороны?" - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова здесь.

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".