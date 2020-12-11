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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выборы на Донбассе возможны, только если Украина будет контролировать эту территорию, - "слуга народа" Костин

Выборы на Донбассе возможны, только если Украина будет контролировать эту территорию, -

Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны, только если они будут отвечать украинскому законодательству и стандартам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин.

"Что касается выборов, ни в коем случае ни один представитель украинской делегации никогда не видел возможности проведения и признания выборов, пока это не будет отвечать украинскому законодательству и стандартам БДИПЧ ОБСЕ. Это наша принципиальная позиция, а это возможно только, если Украина будет контролировать эту территорию", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, Костин отметил, что вопросы амнистии очень неудачно выписаны в комплексе минских договоренностей, то есть не предусматривают каких-то критериев, потому это дает возможность для РФ настаивать на полной всеобъемлющей амнистии. Однако, по словам нардепа, под амнистию не могут попасть лица, виновные в убийствах, пытках, преступлениях против человечности.

"Моя личная позиция на данный момент - потому что в политической подгруппе мы еще не подошли к обсуждению этого вопроса - заключается в том, что лица, которые виновны в убийствах, пытках, преступлениях против человечности в широком смысле, не могут попадать под амнистию. Вопрос амнистии - это вопрос общественного согласия, большинство украинского общества должно согласиться на ту или иную модель. Потому что вопрос амнистии - это вопрос прощения. То, что общество готово простить, то может быть амнистировано, то, что общество не готово простить не может быть амнистировано", - объяснил парламентарий.

В то же время, Костин подчеркнул, что именно парламент будет принимать соответствующее решение, за какие правонарушения может быть применена амнистия, а за какие нет.

Также читайте: В ТКГ Россия цинично поставила открытие КПВВ и обмен пленными в зависимость от политических вопросов, - "слуга народа" Костин

Автор: 

выборы (24726) Донбасс (26955) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+3
Вот к чему все это словоблудие? Есть закон Украины о выборах, открываем и читаем, там все написано. В ОРДЛО что либо соответствует закону? Нет! К чему этот треп?
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11.12.2020 12:15
+3
только подобное хотел написать ... какой то пиз..ныш ляпнул прописную истину и это уже подают как новость ... прямо оракул зеленый
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11.12.2020 12:19
+1
так и есть
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11.12.2020 12:05
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так и есть
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11.12.2020 12:05 Ответить
Ясна річ можливі ,років через 50 після повної деокупаціі Донбаса ,та відновлення держкордону з Расєєю !!)))
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11.12.2020 12:07 Ответить
Вот к чему все это словоблудие? Есть закон Украины о выборах, открываем и читаем, там все написано. В ОРДЛО что либо соответствует закону? Нет! К чему этот треп?
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11.12.2020 12:15 Ответить
только подобное хотел написать ... какой то пиз..ныш ляпнул прописную истину и это уже подают как новость ... прямо оракул зеленый
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11.12.2020 12:19 Ответить
Почему слово *Выборы на окупированных территриях* звучит в сотни раз чаще чем слово *Освобождение от окупантов*? Такое ощущение что украинский народ изматывают чтобы он наконец то смирился и на все согласился лишь бы все ети пропагандоны заткнулись.
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11.12.2020 12:26 Ответить
Давайте посмотрим правде в глаза, кому именно так сильно нужны выбора на дамбасе? Украине? Украинцам? Сомневаюсь. Значит того кто постоянно подымает етот вопрос нужно судить как предателя который насаждает нам капитуляцию.
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11.12.2020 12:28 Ответить
Нажаль,сценарісти цього балагану для українців недосяжні ,вони за кремлівськими мурами !!)))
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11.12.2020 12:34 Ответить
Так мы будем сидеть и злиться на кого то там за кремлевскими стенами или все же начнем давить гнид которые паскудят у нас за спиной? Я постоянно замечаю что все наши СМИ говорят именно тем языком который навязывают из кремля. Начиная с того что крым захватили *зеленые человечки* и *гумконвои* и заканчавая тем что до сих пор пишут *В Донбасе*, а не *На ОРДИЛО*, хотя пока что я не нашел карт с республикой *Донбас*.
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11.12.2020 12:43 Ответить
Я к тому что если 1000 раз сказать что говно вкусное то найдется половина людей которые в конце концов с етим согласятся и даже попробуют
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11.12.2020 12:45 Ответить
Пошел на путина, урод! После ухода рюзьге еще пять лет моратория на любые выбора на Донбабве. А еще лучше вообще забыть об этом регионе, т.к. это троянский конь с орками.
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11.12.2020 13:44 Ответить
 
 