Выборы на Донбассе возможны, только если Украина будет контролировать эту территорию, - "слуга народа" Костин

Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны, только если они будут отвечать украинскому законодательству и стандартам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин.

"Что касается выборов, ни в коем случае ни один представитель украинской делегации никогда не видел возможности проведения и признания выборов, пока это не будет отвечать украинскому законодательству и стандартам БДИПЧ ОБСЕ. Это наша принципиальная позиция, а это возможно только, если Украина будет контролировать эту территорию", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, Костин отметил, что вопросы амнистии очень неудачно выписаны в комплексе минских договоренностей, то есть не предусматривают каких-то критериев, потому это дает возможность для РФ настаивать на полной всеобъемлющей амнистии. Однако, по словам нардепа, под амнистию не могут попасть лица, виновные в убийствах, пытках, преступлениях против человечности.

"Моя личная позиция на данный момент - потому что в политической подгруппе мы еще не подошли к обсуждению этого вопроса - заключается в том, что лица, которые виновны в убийствах, пытках, преступлениях против человечности в широком смысле, не могут попадать под амнистию. Вопрос амнистии - это вопрос общественного согласия, большинство украинского общества должно согласиться на ту или иную модель. Потому что вопрос амнистии - это вопрос прощения. То, что общество готово простить, то может быть амнистировано, то, что общество не готово простить не может быть амнистировано", - объяснил парламентарий.

В то же время, Костин подчеркнул, что именно парламент будет принимать соответствующее решение, за какие правонарушения может быть применена амнистия, а за какие нет.

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