Будет изменен подход к выполнению оборонного заказа. Ситуация с неиспользованным финресурсом не должна повториться, - Уруский

Состояние выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2020 году продемонстрировало острую необходимость в изменении подходов в сфере закупки вооружения и военной техники основными отечественными заказчиками.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с целью предупреждения подобных обстоятельств в будущем 10 декабря он провел совещание по обсуждению вопросов определения приоритетов ГОЗ на 2021-2023 гг., в котором приняли участие представители Минэкономики, Минобороны, Генерального штаба, МВД, ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГК "Укроборонпром" и государственного космического агентства.

"Надеюсь, что текущий год все же будет завершен надлежащим исполнением ГОЗ и эффективным использованием средств госбюджета, направленных на финансирование нужд обороны и безопасности Украины. Сейчас для этого есть предпосылки. В ближайшее время должны быть осуществлены соответствующие шаги. Однако, та ситуация, которая имела место в 2020 году, когда на конец года остался неиспользованным значительный финансовый ресурс, не должна больше повториться. Это принципиальная позиция", - подчеркивает Уруский.

В ходе совещания он отметил, что в следующем году будет изменен подход к выполнению ГОЗ, в частности в контексте значительной его корректировки в течение финансового года, особенно - перенос заказа на конец года. Смена определенных финансовых показателей, утвержденных ГОЗ, не должна в течение года превышать 5-7%. Кроме того,он подчеркнул важность планирования оборонного заказа минимум на три года для обеспечения стабильной работы и прогнозируемого развития оборонной промышленности.

В ходе совещания представители основных заказчиков ГОЗ доложили о своих приоритетах на краткосрочную перспективу, которые Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет учитывать при своей деятельности. Сейчас среди главных приоритетов: ракетное вооружение, высокоточное оружие, пилотируемая и беспилотная авиация, бронетехника, надводные корабли, артиллерия и боеприпасы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА

"В то же время подчеркнул, что перед нами стоит главная задача, которая поставлена ​​президентом Украины, - насыщение войск новыми образцами вооружения и военной техники. На его исполнении должно быть сосредоточено основное внимание, как со стороны производителей вооружения, так и со стороны его потребителей", - подытожил Уруский.

Напомним, вчера в Минобороны заявили, что состояние выполнения государственного оборонного заказа на текущий год составляет 94%.