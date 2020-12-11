Будет изменен подход к выполнению оборонного заказа. Ситуация с неиспользованным финресурсом не должна повториться, - Уруский
Состояние выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2020 году продемонстрировало острую необходимость в изменении подходов в сфере закупки вооружения и военной техники основными отечественными заказчиками.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с целью предупреждения подобных обстоятельств в будущем 10 декабря он провел совещание по обсуждению вопросов определения приоритетов ГОЗ на 2021-2023 гг., в котором приняли участие представители Минэкономики, Минобороны, Генерального штаба, МВД, ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГК "Укроборонпром" и государственного космического агентства.
"Надеюсь, что текущий год все же будет завершен надлежащим исполнением ГОЗ и эффективным использованием средств госбюджета, направленных на финансирование нужд обороны и безопасности Украины. Сейчас для этого есть предпосылки. В ближайшее время должны быть осуществлены соответствующие шаги. Однако, та ситуация, которая имела место в 2020 году, когда на конец года остался неиспользованным значительный финансовый ресурс, не должна больше повториться. Это принципиальная позиция", - подчеркивает Уруский.
В ходе совещания он отметил, что в следующем году будет изменен подход к выполнению ГОЗ, в частности в контексте значительной его корректировки в течение финансового года, особенно - перенос заказа на конец года. Смена определенных финансовых показателей, утвержденных ГОЗ, не должна в течение года превышать 5-7%. Кроме того,он подчеркнул важность планирования оборонного заказа минимум на три года для обеспечения стабильной работы и прогнозируемого развития оборонной промышленности.
В ходе совещания представители основных заказчиков ГОЗ доложили о своих приоритетах на краткосрочную перспективу, которые Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет учитывать при своей деятельности. Сейчас среди главных приоритетов: ракетное вооружение, высокоточное оружие, пилотируемая и беспилотная авиация, бронетехника, надводные корабли, артиллерия и боеприпасы.
"В то же время подчеркнул, что перед нами стоит главная задача, которая поставлена президентом Украины, - насыщение войск новыми образцами вооружения и военной техники. На его исполнении должно быть сосредоточено основное внимание, как со стороны производителей вооружения, так и со стороны его потребителей", - подытожил Уруский.
Напомним, вчера в Минобороны заявили, что состояние выполнения государственного оборонного заказа на текущий год составляет 94%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зебіли, скільки ви ще здатні брехати?
Мі НАШ, мі новій мір пастроє-єм...
Типу виділили великий бюджет мінобороні, але його не використали до кінця року
Так хитро замаскувати зменшення витрат на оборону країни та збільшити мародерство на крові - це треба мати великий досвід!
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.