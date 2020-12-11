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Будет изменен подход к выполнению оборонного заказа. Ситуация с неиспользованным финресурсом не должна повториться, - Уруский

Будет изменен подход к выполнению оборонного заказа. Ситуация с неиспользованным финресурсом не должна повториться, - Уруский

Состояние выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2020 году продемонстрировало острую необходимость в изменении подходов в сфере закупки вооружения и военной техники основными отечественными заказчиками.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с целью предупреждения подобных обстоятельств в будущем 10 декабря он провел совещание по обсуждению вопросов определения приоритетов ГОЗ на 2021-2023 гг., в котором приняли участие представители Минэкономики, Минобороны, Генерального штаба, МВД, ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГК "Укроборонпром" и государственного космического агентства.

"Надеюсь, что текущий год все же будет завершен надлежащим исполнением ГОЗ и эффективным использованием средств госбюджета, направленных на финансирование нужд обороны и безопасности Украины. Сейчас для этого есть предпосылки. В ближайшее время должны быть осуществлены соответствующие шаги. Однако, та ситуация, которая имела место в 2020 году, когда на конец года остался неиспользованным значительный финансовый ресурс, не должна больше повториться. Это принципиальная позиция", - подчеркивает Уруский.

В ходе совещания он отметил, что в следующем году будет изменен подход к выполнению ГОЗ, в частности в контексте значительной его корректировки в течение финансового года, особенно - перенос заказа на конец года. Смена определенных финансовых показателей, утвержденных ГОЗ, не должна в течение года превышать 5-7%. Кроме того,он подчеркнул важность планирования оборонного заказа минимум на три года для обеспечения стабильной работы и прогнозируемого развития оборонной промышленности.

В ходе совещания представители основных заказчиков ГОЗ доложили о своих приоритетах на краткосрочную перспективу, которые Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет учитывать при своей деятельности. Сейчас среди главных приоритетов: ракетное вооружение, высокоточное оружие, пилотируемая и беспилотная авиация, бронетехника, надводные корабли, артиллерия и боеприпасы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА

"В то же время подчеркнул, что перед нами стоит главная задача, которая поставлена ​​президентом Украины, - насыщение войск новыми образцами вооружения и военной техники. На его исполнении должно быть сосредоточено основное внимание, как со стороны производителей вооружения, так и со стороны его потребителей", - подытожил Уруский.

Напомним, вчера в Минобороны заявили, что состояние выполнения государственного оборонного заказа на текущий год составляет 94%.

Автор: 

Уруский Олег (116) Гособоронзаказ (55) Минстратегпром (61)


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Топ комментарии
+14
Про який невикористаний фінресурс цей імбіцил пистить? Якщо зебільна влада взагалі не фінансувала держоборонзамовлення! Взагалі не перерахували цих коштів, хоча стрічка в бюджеті була забита!

Зебіли, скільки ви ще здатні брехати?
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11.12.2020 12:16
+10
Так ведь выполнили на 99%, кто из вас врет? Наверно все...
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11.12.2020 12:13
+7
Легше знайти ,хто не бреше !!))
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11.12.2020 12:30
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Так ведь выполнили на 99%, кто из вас врет? Наверно все...
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11.12.2020 12:13 Ответить
Легше знайти ,хто не бреше !!))
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11.12.2020 12:30 Ответить
Для того щоб спланувати оборонне виробництво на 3 роки потрібно мати план дії ЗСУ на три роки вперед, а наші генерали не знають що вони завтра будуть робити, бо вони непрофесійні! Генштаб та міноборони досі не розробили навіть концепцій розвитку всіх напрямків озброєнні та бойових систем ЗСУ, тому навіть немає дорожної мапи за якою може рухатись оборонка! Генерали та чиновники міноборони - абсолютно нікчемні і неспроможні формувати базові документи за якими має працювати оборонка! Тому чиновників МО та генералів Генштабу потрібно посилювати людьми які мають стратегічне бачення розвитку та реформування армії, щоб створити концепції розвитку, переозброєння та реформування ЗСУ на 3-5 років і на базі цього формувати плани виробництва озброєння на 3 роки наперед! А для цього в першу чергу потрібно зняти нікчемного міністра МО Тарана і призначити на цю посаду Бутусова!
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11.12.2020 13:03 Ответить
Ні, пане-товаришу Анатолій, в першу чергу Петра треба повернути на Президента.
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11.12.2020 13:58 Ответить
Це позиція раба - вимагати повернення свого пана на трон. порошенко це ворог України та ворожий агент, який програв війну та провалив виробництво зброї! порошенка потрібно саджати в тюрму а не повертати до влади!
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11.12.2020 14:10 Ответить
Аргументуйте.
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11.12.2020 16:27 Ответить
І це говорить той "спеціаліст" - Igor L який пропонував на артилерійські катери ставити ПКР "Нептун"...
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11.12.2020 17:36 Ответить
Де таке було?
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11.12.2020 17:40 Ответить
На ЦЕНЗОР.НЕТ тобі всі доказували, що це не реально, а ти умнічав за мінометні старти ракет та ще багато за що.
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11.12.2020 19:24 Ответить
У Вас погано з пам'яттю, або Ви просто не розуміли про що шла мова про які ПКР. Точно не про Нептун.
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11.12.2020 19:44 Ответить
Те, що ти пам'ятаєш це добре.
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11.12.2020 21:42 Ответить
Тебе, Ігорьок, дебіла пора з дурки перевести до ВТК.
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12.12.2020 08:09 Ответить
Про який невикористаний фінресурс цей імбіцил пистить? Якщо зебільна влада взагалі не фінансувала держоборонзамовлення! Взагалі не перерахували цих коштів, хоча стрічка в бюджеті була забита!

Зебіли, скільки ви ще здатні брехати?
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11.12.2020 12:16 Ответить
А на що ще здатна зелена пліснява ,крім зухвалої брехні !!)))
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11.12.2020 12:27 Ответить
Зеж2 хуцпа у всіх клітинах нашої України, тільки стадіон і нари вилікують колаборантів.
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11.12.2020 13:35 Ответить
Все за кремлівським сценарієм,по поверненню України в "родную говєнь" Московську орду !!)))
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11.12.2020 12:28 Ответить
Мі фсьо разрушім, а пато-ом
Мі НАШ, мі новій мір пастроє-єм...
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11.12.2020 12:23 Ответить
Хто був не ким ,тим і лишиться !!))
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11.12.2020 12:29 Ответить
"Кто бил нікєм, тот стал нічєм!" (Брати Гадюкіни)
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12.12.2020 01:04 Ответить
То Воно грош1 на Зедороги економило.
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11.12.2020 12:24 Ответить
Пізно всрались - Нептуна судячи по всьому у ЗСУ не буде у 2021 році
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11.12.2020 12:49 Ответить
Антиукраїнська Зе влада і ії посіпаки
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11.12.2020 12:50 Ответить
и кто же конкретно будет "не повторять" ситуацию?
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11.12.2020 13:35 Ответить
От хітрожопа Ж2!
Типу виділили великий бюджет мінобороні, але його не використали до кінця року
Так хитро замаскувати зменшення витрат на оборону країни та збільшити мародерство на крові - це треба мати великий досвід!
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11.12.2020 13:47 Ответить
От плять у 2016-2019 році підходи були нормальні і об'єми оборонного замовлення росли і виконувались на 99% а тут Внізапна !!! (так для 73% зрозуміліше буде) у 2020 році щось пішло не так ! Далі вже треба логіку включати у кого вона є.
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11.12.2020 13:54 Ответить
неиспользованный ресурс - по моим наблюдениям у нас в стране не используются деньги, если их не удается украсть или получить с них откат!
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11.12.2020 14:02 Ответить
Невже досвід Вірменії і Азербайджана не навчив наші еліти, що тупо сидіти і красти це означає що сусіди будуть прихвачувати території, бо світ поглинув хаос, і сповідують там мораль вовків. Їм однаково кого чмирити, Україну , яка добровільно-примусово здала ЯЗ і лебезіти пернед РФ яка окупувала Україну.
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11.12.2020 15:09 Ответить
Не навчив и не навчить, потому что им пох на Государство, как таковое. Им оно не нужно, в принципе. Территория, которую можно годами грабить - да. А государство, как видите его вы - нет.
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11.12.2020 20:43 Ответить
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
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11.12.2020 16:25 Ответить
" Сейчас среди главных приоритетов: ракетное вооружение, высокоточное оружие, пилотируемая и беспилотная авиация, бронетехника, надводные корабли, артиллерия и боеприпасы".Что это было?
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11.12.2020 17:00 Ответить
посмотрите на эти вороватые ....бала и послушайте как они озабочены. они зашевелились. но это не их идея или желание, это все сделал один человек. не президент не мин. обороны не рнбо ни кабмин. ЭТО СДЕЛАЛ ЮРИЙ БУБУСОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.12.2020 17:27 Ответить
Имитация бурной деятельности, бездарные импотенты.
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11.12.2020 17:36 Ответить
 
 