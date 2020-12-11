За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выявлено 1880 новых случаев, среди заболевших 137 детей и 61 медик, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 1880 человек, 26 больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у 1880 человек, 26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317" , - сказал Кличко.

Среди заболевших: 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 64 девочки от 16 дней до 17 лет, а также 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет и 73 мальчика от одного месяца до 17 лет. Заболел в том числе и 61 медик.

В больницы столицы госпитализировали 104 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки наибольшее количество киевлян за весь период пандемии - 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 494, Днепровском - 284, Оболонском районе - 159 случаев.

"Как я сказал, в столице в последние дни увеличилось и количество выявленных больных, и тех, кто нуждается в госпитализации. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1915 больных коронавирусом. Из них 11 детей. 1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. На аппаратах ИВЛ - 22 пациента. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 48%", - отметил Кличко.





