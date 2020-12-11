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Советник замминистра обороны Носов отказался от должности из-за скандала с Бутусовым: Тараном разочарован, дебилов надо отправлять в забытие

Советник замминистра обороны Носов отказался от должности из-за скандала с Бутусовым: Тараном разочарован, дебилов надо отправлять в забытие

Советник замминистра обороны Александр Носов, комментируя ситуацию с главредом Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым и Министерством обороны, заявил, что он на стороне журналиста.

Как передает Цензор.НЕТ, глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский на странице в сети Facebook написал: "Как-то незаметно журналист Юрий Бутусов потеснил Кремль как угрозу №1 для Минобороны Украины".

Под постом оставил комментарий советник замминстра обороны Александр Носов.

"Юрий Бутусов, я ожидал что так будет, но не думал что так поступят с очень известным журналистом у которого медиавлияние огромное. Так поступают со многими, но мы не можем противопоставить им ресурс информации. Несмотря на то, что я советник заместителя министра, я полностью на вашей стороне, потому что дебилов надо отправлять в забытие. Если этим комментом меня освободят от роли советника, я буду считать это честью. Действиями Тарана в этом вопросе с Вами полностью разочарован. Считал, что он имеет большой дипломатический опыт, а оказалось он просто мальчишка", - говорится в комментарии Носова.

По словам Носова, министру обороны Тарану надо было предложить Бутусову стать его советником.

"И сделать это сразу, на второй день. И Вы бы согласились, даю 100%. И рейтинг был бы ему прежде всего. Но сейчас, прочитав это, они могут Вам предложить стать советником, но уже поздно. Вы уже атакуете, а он ничего не может противопоставить. А советник - это реально очень унизительная должность для самодостаточных людей, так как то, что советуешь они не хотят принимать во внимание. Поступают по-другому, часто глупо и бездарно, но для них советник - это всего лишь их свита", - добавил Носов.

Также смотрите: "Следственные действия не проводятся, не допрошен Зеленский и его аппарат, комитет по обороне собрался только через 3 месяца после провала", - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Советник замминистра обороны Носов отказался от должности из-за скандала с Бутусовым: Тараном разочарован, дебилов надо отправлять в забытие 01
Советник замминистра обороны Носов отказался от должности из-за скандала с Бутусовым: Тараном разочарован, дебилов надо отправлять в забытие 02

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

Позже Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование и он будет привлекать к ответственности министра Тарана.

Читайте: Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, - Бутусов

Автор: 

Минобороны (9312) Бутусов Юрий (4353) Носов Александр (8)


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Топ комментарии
+61
Таран - дебил!

Заметьте, не я сказал, а его же советник.
Грустно....
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11.12.2020 12:38
+60
Дебил таран-пшел в небытие.
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11.12.2020 12:32
+45
интересно дно существует у зеленских ?
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11.12.2020 12:40
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Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
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11.12.2020 16:23 Ответить
Это голос не мальчика ,но мужа.....Временщики спужались как бы их некомпетентность не стала достоянием общественности. Только поздно пить Боржоми если почки отвалились.
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11.12.2020 16:49 Ответить
Таран честко срывает оборон заказ, это чистое предательство, гос. измена, а дебилы кто пишет и думает что он дебил, в России он бы уже сидел
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11.12.2020 16:54 Ответить
видите как крысы реагируют на реальность???????????????????????
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11.12.2020 17:29 Ответить
Зе влада збирає собі подібних у всіх місцях
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11.12.2020 21:47 Ответить
"Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. А це було на каналі Ахмєтова .

Вчинок Носова - не просто підтримка Бутусова . Це світає ...Й срака у багатьох палає...

Як "філософськи" огризався на Бутусова Аферистович тому підтвердження - обтерся від гівна після ЗЕпідлизування - й радіє шо він же в гівно не вступив ...
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11.12.2020 22:10 Ответить
Для того чтобы начинались реформы, нужно сначала очиститься от генеральского дерьма аля Таран и ему подобных. К сожалению пока его не вынесут, ничего нашей стране не светит.
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11.12.2020 22:20 Ответить
Рясно дебілів у Зю!-владі: милованов (саме себе таким публічно визнало), молюско (не визнавав, тим більше публічно, але це не заважає бути дебілом), тепер от таран...
Цікаво, хто такий люто заразний дебіл, який із задоволенням кусає тих упирів?
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11.12.2020 22:44 Ответить
Зебуїнська кодла - це позорна пляма на історії України, яку не змити...
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11.12.2020 23:19 Ответить
Про Носова практично нічого невідомо. Можливо просто чесна людина, вже на пенсії. Попкою-дурачком при Тарані бути нехоче - мож він генерал з войск, а тут заставляють якісь пусті папірці складати, чи про банкети або квитки діставати, чи щось рішати - типа "старший куди пішлють" на побігеньках. Піде звідти і нічого не втратить, ну якийсь мінус окладу радника, а якщо на громадських засадах то позбудеться геморою.
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12.12.2020 00:12 Ответить
старий друзяка тарана Смешко (партія сила і честь) домовився про міністерський пост для тарана, он вже горбуліна на оборонпром проштовхнули. до речі, Смешко до цього часу заперечує, що Ющенко був отруєний, хоча сам Смешко тоді був головою СБУ (якщо співвставити з теперішніми діями ГРУ та ФСБ по отруєнню неугодних, то такі переконання Смешка виглядають спробою захистити ці органи). Зразу ж після викриття агента кремля в оточенні Зеленського саме Смешко у Савіка з піною доказував, що ніякої операції не було, все це бред сивої кобили стосовно вагнерівців. А таран у свій час у 2015 році підозрювався у шпигунстві на користь росії, шуму не підіймали, дуже високе мав звання. він все буде роботи тільки на шкоду українським військам
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12.12.2020 06:49 Ответить
Не только" глупо и бездарно",но и еще предательски ,посредством саботажа гособоронзаказа! Да и какой это заказ? Заказ на бронемашины-гробы на колесах.Если был бы заказ на изготовление новых танков,артсистем,систем противотанковой и противовоздушной обороны ,тогда это был бы настоящий оборонзаказ,а не имитация его ,да и то его саботируя,каков бы он ни был!
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12.12.2020 07:27 Ответить
ЛИБО НОСОВ ДОЛЖЕН РАССКАЗАТЬ ПРО КОРРУПЦИЮ В МОУ !!! ЛИБО ОСТАТЬСЯ РАБОТАТЬ И КОПАТЬ ПОД КОРРУПЦИОНЕРОВ !!! А ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ БЕЖАТЬ ЭТО КАК МИНИМУМ ПОДЛО И ТРУСОСТЬ !!!
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12.12.2020 07:52 Ответить
Саботаж и иммитация работы во благо страны...это хуже предательства...Крысы начнут удирать с корабля совсем скоро..
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12.12.2020 08:28 Ответить
с этим старым ватным, сесесеровским, диванным генералом все понятно, как и с хомчаком но это последствие, а причина в "заслуженном" Уклонисте, тупом, брехливом, полностью зависимом, бенином нарко-Дегенерат......
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12.12.2020 09:06 Ответить
для них радник - це всього лише їхня свита", - додав Носов.
що https://censor.net/ua/news/3236240/minoborony_ne_znayishly_vakansiyi_scho_vidpovidayut_rivnyu_ambitsiyi_butusova

Бутусов порохобот, ось так, поступово- це стає невідворотнім для усіх, хто бачить до чого веде кагал Зе!лених білів...
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12.12.2020 12:39 Ответить
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