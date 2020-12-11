Советник замминистра обороны Носов отказался от должности из-за скандала с Бутусовым: Тараном разочарован, дебилов надо отправлять в забытие

Советник замминистра обороны Александр Носов, комментируя ситуацию с главредом Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым и Министерством обороны, заявил, что он на стороне журналиста.

Как передает Цензор.НЕТ, глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский на странице в сети Facebook написал: "Как-то незаметно журналист Юрий Бутусов потеснил Кремль как угрозу №1 для Минобороны Украины".

Под постом оставил комментарий советник замминстра обороны Александр Носов.

"Юрий Бутусов, я ожидал что так будет, но не думал что так поступят с очень известным журналистом у которого медиавлияние огромное. Так поступают со многими, но мы не можем противопоставить им ресурс информации. Несмотря на то, что я советник заместителя министра, я полностью на вашей стороне, потому что дебилов надо отправлять в забытие. Если этим комментом меня освободят от роли советника, я буду считать это честью. Действиями Тарана в этом вопросе с Вами полностью разочарован. Считал, что он имеет большой дипломатический опыт, а оказалось он просто мальчишка", - говорится в комментарии Носова.

По словам Носова, министру обороны Тарану надо было предложить Бутусову стать его советником.

"И сделать это сразу, на второй день. И Вы бы согласились, даю 100%. И рейтинг был бы ему прежде всего. Но сейчас, прочитав это, они могут Вам предложить стать советником, но уже поздно. Вы уже атакуете, а он ничего не может противопоставить. А советник - это реально очень унизительная должность для самодостаточных людей, так как то, что советуешь они не хотят принимать во внимание. Поступают по-другому, часто глупо и бездарно, но для них советник - это всего лишь их свита", - добавил Носов.

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Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

Позже Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование и он будет привлекать к ответственности министра Тарана.

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