Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в 2014 году в виде семи лет лишения свободы
Днепровский апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции генерал-майору Виктору Назарову в деле об уничтожении самолета "Ил-76" и гибели украинских военных в 2014 году в виде 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ.
"Виталий Эдуардович Погосян додавил генерала Назарова в суде (это то генеральское чучело, из-за которого сбили наш борт ИЛ-76 в 2014, на борту было 49 человек). Суд первой инстанции - 7 лет лес валить! Апелляционный суд - 7 лет лес валить! Поздравляю с победой. Были приложены супер титанические усилия что бы закрыть эту гниду", - говорится в сообщении на странице Погосяна в Фейсбуке.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Как юристу хочу сказать, что легко на диване рассуждать. Почему командование воздушных сил не при делах? Должны были проинструктировать летчиков, чтобы те не включали огни?
Но у зебилов и спецоперации по вагнеровцам не было.
Про автоматическое включение огней расскажите венедиктовой. У вас идентичные познания про военно-транспортный авиацию)))
И огни при том, что обозначать себя при боевом вылете не следует.
Это как Вольво заглохло в прифронтовой зоне - аварийку включить, себя целью обозначить.
На срочной моей, пилоты "ночь" летали, я забывшего включить на второй круг отправил, через РП. А у юристов "автоматически")))
Його сторінка в фейсбуку.
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І, взагалі, на війні - люди гинуть. І не завжди через ворога; а й часто - через помилки своїх командирів. І через збіг обставин.
Одним із таких збігів обставин є те, що досі Україна не може офіційно заявити що вона знаходиться у стані війниз касапами. Тому що цей стан СПРАВЕДЛИВОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ з агресором (з усіма наслідками для агресора) має підтвердити або Радбез ООН, або МС ООН в Гаазі...
А смерти военнослужащих - это ВСЕГДА преступная халатность (и т.п.) всех начальников.
НАСТУПНИЙ зеленський
Там мінімум факт злочинної недбалості, що призвела до загибелі півсотні солдат, а максимум - усвідомлені дії по співробітництву з ворогом, а прямо кажучи - державна зрада, що призвела до массової загибелі.
За таке в умовах воєнних дій, главком повинен пропонувати на вибір винуватцю:а) публічний трибунал і пожиттєвий термін; б) пістолет без магазину і з одним набоєм в стволі.
Всі помиляються, важливо, як виправляєш помилки.
Похоже, его уже должны выпустить.