Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в 2014 году в виде семи лет лишения свободы

Днепровский апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции генерал-майору Виктору Назарову в деле об уничтожении самолета "Ил-76" и гибели украинских военных в 2014 году в виде 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ.

"Виталий Эдуардович Погосян додавил генерала Назарова в суде (это то генеральское чучело, из-за которого сбили наш борт ИЛ-76 в 2014, на борту было 49 человек). Суд первой инстанции - 7 лет лес валить! Апелляционный суд - 7 лет лес валить! Поздравляю с победой. Были приложены супер титанические усилия что бы закрыть эту гниду", - говорится в сообщении на странице Погосяна в Фейсбуке.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.