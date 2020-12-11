За минувшие сутки на территории Украины произошло 1435 ДТП: 8 человек погибли, еще 99 получили травмы, - патрульная полиция
За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говортся в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Telegram.
"За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП, из которых 84 - сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы.
Также сообщается, что в Киеве на линию "102" поступило 503 сообщения о ДТП, из которых 7 - сообщений о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека и 6 травмированы.
Вместе с тем, наблюдается уменьшение "нарушений скорости", которые зафиксированы в автоматическом режиме.
"Вчера камеры зафиксировали всего 3075, и это рекордно низкий показатель", - отметили в полиции.
"Будьте внимательны и осторожны! Если вы уже оказались в трудной ситуации - звоните по спецлинии "102"", - добавили в пресс-службе патрульной полиции.
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