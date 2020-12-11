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За минувшие сутки на территории Украины произошло 1435 ДТП: 8 человек погибли, еще 99 получили травмы, - патрульная полиция

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говортся в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Telegram.

"За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП, из которых 84 - сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы.

Также сообщается, что в Киеве на линию "102" поступило 503 сообщения о ДТП, из которых 7 - сообщений о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека и 6 травмированы.

Вместе с тем, наблюдается уменьшение "нарушений скорости", которые зафиксированы в автоматическом режиме.

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"Вчера камеры зафиксировали всего 3075, и это рекордно низкий показатель", - отметили в полиции.

"Будьте внимательны и осторожны! Если вы уже оказались в трудной ситуации - звоните по спецлинии "102"", - добавили в пресс-службе патрульной полиции.

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За минувшие сутки на территории Украины произошло 1435 ДТП: 8 человек погибли, еще 99 получили травмы, - патрульная полиция 01

ДТП (7672) непогода (816) патрульная полиция (1812)


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Сильно смахивает на пандемию аварий. Нужно срочно вводить карантин и обязать всех выходящих на улицу одевать колпаки на голову, это будет предохранять от аварий.
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11.12.2020 12:39 Ответить
помню как пару лет назад нам рассказывали, что увеличение штрафов "снизит количество дтп на дорогах" - врали, как всегда.
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11.12.2020 15:07 Ответить
 
 