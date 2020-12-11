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Новости Коронавирус и карантин
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Три школы и четыре детсада закрыты на карантин в Киеве, COVID-19 болеют около 1,2 тыс. школьников и более тысячи педагогов, - Кличко

Три школы и четыре детсада закрыты на карантин в Киеве, COVID-19 болеют около 1,2 тыс. школьников и более тысячи педагогов, - Кличко

Из-за коронавируса на карантин в Киеве закрыты три школы и четыре детсада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"На сегодня в Киеве закрыты на карантин 3 школы. На дистанционное обучение перевели 836 классов в 250 школах. Всего больных коронавирусов школьников в Киеве - 1245. Также болеют более 1000 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, из-за выявленных случаев вируса, четыре детских сада полностью закрыты на карантин, а также временно закрыты 167 групп в 130 дошкольных учебных заведениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После зимних каникул школьники начнут обучение в дистанционном режиме, - Кличко

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