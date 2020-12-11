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Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин
Фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.
"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.
Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.
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Это если вакциной будет *************** Спутник 5
"Фармакологічна компанія AstraZeneca з 11 грудня починає клінічні випробування власного препарату в комбінації з російською https://virus.glavred.info/voz-zainteresovalas-rossiyskoy-vakcinoy-ot-koronavirusa-koronavirus-novosti-10221386.html вакциною Супутник V. У дослідженні візьмуть участь добровольці старше 18 років.Як повідомляє https://www.astrazeneca.ru/content/az-ru/media/news/2020/20201211-ru201.html пресслужба компанії, дослідження комбінованого застосування двох вакцин може суттєво вплинути на профілактику захворювання"
В Украине фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом у людей, переболевших им 3-5 месяцев назад.
- первоначально вводится субстанция из настойки боярышника на метаноловом спирте с добавлением вытяжки пареной репы
- через 21 день вводится капустный рассол
Если после вакцинации употреблять спиртное, то антитела выводятся из организма за 2-3 месяца. Если не употреблять 5-8 месяцев.