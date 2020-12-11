Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.

Читайте: Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин