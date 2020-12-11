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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.

Читайте: Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Вакцини ще нема, домовленостей про поставки вакцини ще нема, але вже стартуємо. Майстри *********!))
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11.12.2020 12:59
+1
Есть только один вариант, что вакцинация начнётся с 1 марта 2021г.
Это если вакциной будет *************** Спутник 5
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11.12.2020 13:06
+1
Зораз, нагнітається істерія «дістати панацею якомога швидше».
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11.12.2020 13:27
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Вакцини ще нема, домовленостей про поставки вакцини ще нема, але вже стартуємо. Майстри *********!))
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11.12.2020 12:59 Ответить
Есть только один вариант, что вакцинация начнётся с 1 марта 2021г.
Это если вакциной будет *************** Спутник 5
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11.12.2020 13:06 Ответить
Світові компанії не встигають зробити вдосталь якісної вакцини тому є ймовірність появи так званих сурогатів.
"Фармакологічна компанія AstraZeneca з 11 грудня починає клінічні випробування власного препарату в комбінації з російською https://virus.glavred.info/voz-zainteresovalas-rossiyskoy-vakcinoy-ot-koronavirusa-koronavirus-novosti-10221386.html вакциною Супутник V. У дослідженні візьмуть участь добровольці старше 18 років.Як повідомляє https://www.astrazeneca.ru/content/az-ru/media/news/2020/20201211-ru201.html пресслужба компанії, дослідження комбінованого застосування двох вакцин може суттєво вплинути на профілактику захворювання"
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11.12.2020 13:23 Ответить
http://1tv.od.ua/news В Украине начали фиксировать случаи повторного заражения COVID-19

В Украине фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом у людей, переболевших им 3-5 месяцев назад.
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11.12.2020 13:19 Ответить
Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 35
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11.12.2020 13:23 Ответить
Вакцина Sputnik V работает следующим образом:
- первоначально вводится субстанция из настойки боярышника на метаноловом спирте с добавлением вытяжки пареной репы
- через 21 день вводится капустный рассол
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11.12.2020 13:32 Ответить
так тож нарасии
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11.12.2020 13:37 Ответить
Як підозріло виникла ця хвороба, так підозріло і лікується в планетарному масштабі. Як я читав вони лізуть в генетичний код із цією вакциною.
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11.12.2020 13:26 Ответить
Де можна ознайомитись?
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11.12.2020 14:09 Ответить
Зораз, нагнітається істерія «дістати панацею якомога швидше».
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11.12.2020 13:27 Ответить
Запам"ятойте прізвище цієї тварини, - Кузін. Він повинен по повній відповісти за наслідки цієї мерзенної афери, за смерті і знищене здоров"я українців.
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11.12.2020 13:55 Ответить
Интересно, насколько правда:
Если после вакцинации употреблять спиртное, то антитела выводятся из организма за 2-3 месяца. Если не употреблять 5-8 месяцев.
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11.12.2020 14:38 Ответить
https://svoboda.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/peredplata593.pdf Цікаві цифри ширять у ЗМІ. За перші дев'ять місяців в Україні померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж у минулому році. Незважаючи на коронавірусну пандемію. Це випливає з даних, оприлюднених Державною службою статистики, щодо демографічної ситуації в країні за січень - вересень 2020 року.
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11.12.2020 15:36 Ответить
 
 