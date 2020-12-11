Депутат от "Слуги народа" и чиновница Гоструда фабрикуют доносы от вымышленных работников, чтобы терроризировать ФЛП, - СМИ. ВИДЕО

Чиновница Госслужбы Украины по вопросам труда вместе с депутатом от "Слуги народа" под пиво и сигареты придумывают жалобы на предпринимателей от несуществующих людей. Затем соответствующие органы используют эти сфабрикованные бумажки, чтобы "кошмарить" бизнес.

Об этом идет речь в видеоблоге "Тайны следствия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство. Інфо".

Журналисты "Слідства. Інфо" опубликовали видео, на котором главная инспектор Гоструда Днепропетровской области Светлана Мельничук при участии депутата Новомосковского горсовета от партии "Слуга народа" Сергея Алексейченко придумывают заявления и жалобы от несуществующих людей - якобы работников определенных ФЛП - о нарушениях со стороны работодателей. На основании этих вымышленных заявлений Светлана Мельничук потом приходит к предпринимателям с внеплановыми проверками.

В частности, журналисты выявили, что во время такого "брейнсторма" чиновница, депутат и их знакомый придумали жалобу от якобы работника ФЛП Самедов, который владеет магазинами с халяльными продуктами в Днепре. В вымышленном заявлении "работник Коваленко", который "работает" обвальщиком мяса, просил проверить своего работодателя из-за неофициального трудоустройства.

Уже через две недели после сфабрикованного доноса Светлана Мельничук посетила ФЛП Самедов с проверкой. Информация об этом содержится на официальном сайте инспекции. Основанием для проверки указано "обращение работника". В результате 10-дневной проверки инспекторы установили нарушения трудового законодательства, которые тянут на сотни тысяч гривен штрафов.

В комментарии "Слідству. Інфо" предприниматель Эльшан Самедов подтвердил факт проверок и выявленных нарушениях. В частности, он отметил, что нарушением было то, что стажер, который работал в магазине, не был трудоустроен официально. "Мы его трудоустроили после этого", - отметил Самедов. Сама Светлана Мельничук сказала "Слідству. Інфо", что эти инициированные ею проверки под вымышленными предлогами - ложь и бросила трубку.

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