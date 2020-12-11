Рада должна рассмотреть законопроект об инвестнянях до Нового года, - замглавы ОП Ковалив
Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив надеется, что Верховная Рада до Нового года примет президентский законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".
Об этом она заявила на первой ежегодной международной конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Законопроект создает набор стимулов частному инвестору, который готов инвестировать в Украину, в частности государство может гарантировать компенсацию 30% стоимости инвестиций различными способами ... Надеюсь, что парламент рассмотрит этот законопроект на следующей неделе, и мы войдем в новый год с уже принятым и подписанным законом", - сказала Ковалив.
Она отметила, что в соответствии с законопроектом, государство готово предложить инвестору "меню" до 30% стоимости инвестпроекта, из которого можно будет выбирать для себя механизм поддержки - обустройство всей инфраструктуры (дорога, присоединение к электросетям, газовым сетям), освобождение от НДС и таможенных платежей при ввозе нового оборудования необходимого для производства, освобождение от налога на землю или налога на прибыль.
Кроме того, по словам Ковалив, стабильность для инвестора предлагается обеспечить путем соглашения между инвестором и правительством, где инвестор берет на себя обязательства осуществить инвестиции, реализовать проект, обеспечивать рабочие места, платить налоги, а правительство берет на себя обязательства не только предоставить стимулы, предусмотренные законопроектом, но и придать стабильность регулирования для инвестиционного проекта.
"Учреждение UkraineInvest наделяется законопроектом полномочиями сопровождать инвестора с начала проекта и в течение жизнедеятельности этого проекта", - отметила заместитель руководителя ОП .
Она добавила, что Правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest должен помогать не только привлекать инвесторов, но и создавать им комфортные условия для работы в Украине.
Как сообщалось, 1 декабря Верховная Рада отправила на повторное второе чтение президентский законопроект об "инвестнянях" (№3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями"). Отправить законопроект на повторное второе чтение предложил председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (СН). По его словам, во время голосования за поправки законопроект стал разбалансированным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Здрасьте, детки! Я буду ваша няня. Но раз сиська у меня тока одна, то сосать ее вы будете - по очереди!
Ето же узаканивание бандитизма и мафиозных кланов. Тоесть за 30% отката ИНВЕСТНЯНЕ* вы не будете ни налоги платить ни за пользование сетями ни за подключение к народной собственности и тд... Из прочитанного сделал выводы что в Украине уже есть инвестняни всего у нескольких человек- Ахметова, Коломойского и еще парочки.