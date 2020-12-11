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Новости
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Венгерского экс-депутата, пойманного с контрабандой сигарет на границе Украины, исключили из партии

Венгерского экс-депутата, пойманного с контрабандой сигарет на границе Украины, исключили из партии

Бывшего депутата венгерского парламента Жолта Легиня, которого украинские пограничники поймали с контрабандой сигарет, исключили из партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Об этом объявила венгерская партия социалистов (MSZP), членом которой он был.

Партия сообщила, что Легинь покинул все партийные должности и оставил партию. Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок.

На КПП "Лужанка" в направлении выезда из Украины собственным автомобилем, на основании венгерского дипломатического паспорта (без аккредитации в Украине), следовал венгерский политик, член Социалистической партии Венгрии, депутат венгерского парламента двух созывов (2006-2010, 2014-2018) Жолт Легинь. В связи с наличием оперативной информации о "контрабандной" перевозке им подакцизных товаров (табачных изделий) об этом сообщили подразделению таможни. По требованию работников ГМС Жолт Легинь отказался предоставить для осмотра автомобиль и вызвал работников венгерского консульства в г. Берегово. По прибытии в пункт пропуска консульского работника, по результатам осмотра автомобиля в багажнике были обнаружены табачные изделия без акцизных марок.

Также читайте: Украина не настроена политически воевать с Венгрией, но она должна уважать наше законодательство и наши интересы, - Кулеба

Автор: 

Венгрия (1940) контрабанда (2409) сигареты (867)


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Топ комментарии
+7
Хоч і соціаліст, але також ******
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11.12.2020 13:35
+6
Даже у мадяр за порочащие проступки выгоняют из партии.А у наших партий-абы дупу Вождю лизал и все простят.И это во ВСЕХ партиях
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11.12.2020 13:51
+1
точно, ***** ...
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11.12.2020 13:41
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Хоч і соціаліст, але також ******
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11.12.2020 13:35 Ответить
точно, ***** ...
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11.12.2020 13:41 Ответить
йовбака
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11.12.2020 13:44 Ответить
Вірніше буде - уйобік.
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11.12.2020 18:42 Ответить
Даже у мадяр за порочащие проступки выгоняют из партии.А у наших партий-абы дупу Вождю лизал и все простят.И это во ВСЕХ партиях
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11.12.2020 13:51 Ответить
Яка втрата для соціалістів.
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11.12.2020 14:07 Ответить
учитывая отношение венгров к Украине, выгнали не за то, что контрабандил, а за то что попался
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11.12.2020 14:15 Ответить
Консул, увидев такую "красоту" в багажнике венгра, просто "слился". А можно было раздуть сказку о притеснении венгров в Западной Украине. Такая вот неувязочка получилась....
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11.12.2020 15:41 Ответить
оце так легінь!
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11.12.2020 17:31 Ответить
исключение из партии в СССР было серьезным наказанием. Благо партий сейчас везде дохерища, вступит в другую.
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12.12.2020 09:20 Ответить
 
 