Венгерского экс-депутата, пойманного с контрабандой сигарет на границе Украины, исключили из партии

Бывшего депутата венгерского парламента Жолта Легиня, которого украинские пограничники поймали с контрабандой сигарет, исключили из партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Об этом объявила венгерская партия социалистов (MSZP), членом которой он был.

Партия сообщила, что Легинь покинул все партийные должности и оставил партию. Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок.

На КПП "Лужанка" в направлении выезда из Украины собственным автомобилем, на основании венгерского дипломатического паспорта (без аккредитации в Украине), следовал венгерский политик, член Социалистической партии Венгрии, депутат венгерского парламента двух созывов (2006-2010, 2014-2018) Жолт Легинь. В связи с наличием оперативной информации о "контрабандной" перевозке им подакцизных товаров (табачных изделий) об этом сообщили подразделению таможни. По требованию работников ГМС Жолт Легинь отказался предоставить для осмотра автомобиль и вызвал работников венгерского консульства в г. Берегово. По прибытии в пункт пропуска консульского работника, по результатам осмотра автомобиля в багажнике были обнаружены табачные изделия без акцизных марок.

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