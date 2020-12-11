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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

В Украине планируют использовать комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

Для этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.

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"У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации. - Ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход", - сказал Кузин.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
опять цирк со сценариями и антрактами...
буфет хоть будет?
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11.12.2020 13:38
+6
"Сценарии" - от 95-й помойки? Годится!
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11.12.2020 13:36
+6
Цирк начинается с гардероба. Так что - сначала разденут.
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11.12.2020 13:41
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"Сценарии" - от 95-й помойки? Годится!
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11.12.2020 13:36 Ответить
1-й сцынарий 95 квартал
2-й сцунарий "Лига смеха"
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11.12.2020 13:42 Ответить
1. сценарий Ленки-ополченки
2. сценарий Шефира

а почему "тамбовского волка" задвинули в чулан?
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11.12.2020 13:36 Ответить
Два сценария - это по-нашему!
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11.12.2020 13:37 Ответить
опять цирк со сценариями и антрактами...
буфет хоть будет?
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11.12.2020 13:38 Ответить
Цирк начинается с гардероба. Так что - сначала разденут.
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11.12.2020 13:41 Ответить
походу буфета не будет и шо с собой принес тоже вымут - перспективка та еще...
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11.12.2020 13:45 Ответить
***...ь ! И тут "сценарии" !!!
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11.12.2020 13:42 Ответить
Протокол, інструкція, алгоритм, а сценарії для вистав. Отак живемо...по сценарію.
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11.12.2020 13:50 Ответить
Країна живе по сценарію 95го квартала і дяді бені
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11.12.2020 13:51 Ответить
95 автора сценария достигли обассансуса...
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11.12.2020 13:55 Ответить
Прямо трагикомедия.
Прививки будут делать в еще недавно ликвидированных фельдшерско-акушерских пунктах и еще на базе приказавших долго жить инфекционных больниц. Звиздец ковиду!
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11.12.2020 14:09 Ответить
краще відразу по трьом ...
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11.12.2020 14:11 Ответить
мобильные группы-самое то для ********** вакцины...
приехали непонятно кто,привезли непонятно шо...
в станционаре хоть фальшивые сертификаты покажут
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11.12.2020 14:11 Ответить
Два сци-Нарії в одному кварталі- урядовому!
Всіх тих клоунів примусово-добровільно привити від ідіотизму !
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11.12.2020 14:28 Ответить
Перший сценарій: вакцинувати всю срану "єліту" та їх близьких. А другий: по містечкових царьків та їх близьких. Вот і все, сценарії серіалу про Голобородька закінчилися. А ви що думали?
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11.12.2020 15:05 Ответить
https://svoboda.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/peredplata593.pdf Цікаві цифри ширять у ЗМІ. За перші дев'ять місяців в Україні померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж у минулому році. Незважаючи на коронавірусну пандемію. Це випливає з даних, оприлюднених Державною службою статистики, щодо демографічної ситуації в країні за січень - вересень 2020 року.
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11.12.2020 15:33 Ответить
Чтобы завершить пандемию надо просто перестать тестировать
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11.12.2020 16:02 Ответить
Отдалённые районы, мобильные бригады, ФАПы, прямо к рабочему месту...а если из вакцин только Пфайзер, в чём возить или хранить будут? Сейчас больному бесплатный тест не очень хотят делать в райполиклинике, а это мобильные бригады будут ездить к здоровым на место работы...
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11.12.2020 22:31 Ответить
Для хранения вакцины, вроде как нужно -70. Где в сельском ФАПе есть такие условия? В мобильных бригадах тем более.
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11.12.2020 23:20 Ответить
 
 