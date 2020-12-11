В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям, - и.о. главы ЦОЗ Кузин
В Украине планируют использовать комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.
Для этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.
"У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации. - Ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход", - сказал Кузин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2-й сцунарий "Лига смеха"
2. сценарий Шефира
а почему "тамбовского волка" задвинули в чулан?
буфет хоть будет?
Прививки будут делать в еще недавно ликвидированных фельдшерско-акушерских пунктах и еще на базе приказавших долго жить инфекционных больниц. Звиздец ковиду!
приехали непонятно кто,привезли непонятно шо...
в станционаре хоть фальшивые сертификаты покажут
Всіх тих клоунів примусово-добровільно привити від ідіотизму !