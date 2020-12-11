Аваков о заочном аресте нацгвардейца Маркива Россией: "Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Виталия"
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Российская Федерация фактически признала свое участие в попытке фальсификации дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива и начинает собственное его преследование.
Об этом Аваков сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает неприкрытое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит". Украина никогда не оставит своего солдата", - подчеркнул министр.
Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на странице в сети Facebook заявил, что Россия хочет ограничить передвижение Маркива по другим странам.
"И вот свежая информация о намерении следственных органов страны-агрессора РФ объявить ему заочный арест по обвинению в умышленном убийстве по ст.105 УК РФ. Скорее всего, речь идет об обвинении в смерти гражданина РФ Миронова, который погиб вместе с фотокорреспондентом Андреа Роккелли, за что нашего гвардейца судила и оправдала уже итальянская Фемида. Таким образом Россия хочет ограничить его передвижение по другим странам, поставив нашего гвардейца под угрозу задержания в других юрисдикциях и потенциальной выдачи", - отметил Шевченко.
Директор Департамента коммуникации МВД назвал это недопустимым.
"Это лишнее свидетельство причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Виталием в Италии", - добавил Шевченко.
Напомним, ранее в Российской Федерации суд 11 декабря санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.
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Нормальный подход - своих не бросать .
А вот Зе бросил умирать бойца .
Грустно все это .
РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ !!!!
Но то, что Маркива вытащили - достойно похвалы. Не правда ли ?
КОГДА ТО ( надо поднять Гугл) вроде в Иране или Ираке взяли заложников американцев .
Так США подогнало флот к берегам и выставило ультиматум под пушками. США сражается за каждого своего. А Зе не мог спасти того хлопца 4 дня ?
волонтеров прессует,
служит ЗЕмрази...
и
Маркива вытащил
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счет не в пользу Сабакова
Я хочу, чтобы момент спасения граждан Украины в других странах вошёл в этику власти .
Ведь не только раша держит украинцев в тюрьмах
https://censor.net/ru/comments/locate/3236400/01921496-1e73-738f-a6c1-315e54fb6839
- Фима, когда вас нет они про вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет они могут меня даже бить.