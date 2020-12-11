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Новости Агрессия России против Украины
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Аваков о заочном аресте нацгвардейца Маркива Россией: "Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Виталия"

Аваков о заочном аресте нацгвардейца Маркива Россией:

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Российская Федерация фактически признала свое участие в попытке фальсификации дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива и начинает собственное его преследование.

Об этом Аваков сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает неприкрытое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит". Украина никогда не оставит своего солдата", - подчеркнул министр.

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на странице в сети Facebook заявил, что Россия хочет ограничить передвижение Маркива по другим странам.

"И вот свежая информация о намерении следственных органов страны-агрессора РФ объявить ему заочный арест по обвинению в умышленном убийстве по ст.105 УК РФ. Скорее всего, речь идет об обвинении в смерти гражданина РФ Миронова, который погиб вместе с фотокорреспондентом Андреа Роккелли, за что нашего гвардейца судила и оправдала уже итальянская Фемида. Таким образом Россия хочет ограничить его передвижение по другим странам, поставив нашего гвардейца под угрозу задержания в других юрисдикциях и потенциальной выдачи", - отметил Шевченко.

Директор Департамента коммуникации МВД назвал это недопустимым.

"Это лишнее свидетельство причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Виталием в Италии", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее в Российской Федерации суд 11 декабря санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) россия (95454) Донбасс (26955) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+12
Аваков - молодец с освобождением Маркива.

Нормальный подход - своих не бросать .
А вот Зе бросил умирать бойца .

Грустно все это .
РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ !!!!
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11.12.2020 14:05
+12
ПреЗе!рватив как раз своих не бросил - всех "квартальщиков" пристроил, их шлюх, знакомых, соседей, кумовьев. Просто украинцы - не его.
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11.12.2020 14:11
+5
Заочний арешт це, як в анектдоті:
- Фима, когда вас нет они про вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет они могут меня даже бить.
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11.12.2020 14:20
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Аваков - молодец с освобождением Маркива.

Нормальный подход - своих не бросать .
А вот Зе бросил умирать бойца .

Грустно все это .
РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ !!!!
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11.12.2020 14:05 Ответить
ПреЗе!рватив как раз своих не бросил - всех "квартальщиков" пристроил, их шлюх, знакомых, соседей, кумовьев. Просто украинцы - не его.
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11.12.2020 14:11 Ответить
Согласно, что большая проблема существует
Но то, что Маркива вытащили - достойно похвалы. Не правда ли ?

КОГДА ТО ( надо поднять Гугл) вроде в Иране или Ираке взяли заложников американцев .
Так США подогнало флот к берегам и выставило ультиматум под пушками. США сражается за каждого своего. А Зе не мог спасти того хлопца 4 дня ?
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11.12.2020 14:21 Ответить
Рифмастера посадил,
волонтеров прессует,
служит ЗЕмрази...
и

Маркива вытащил
_________________
счет не в пользу Сабакова
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11.12.2020 14:26 Ответить
Да согласна я .

Я хочу, чтобы момент спасения граждан Украины в других странах вошёл в этику власти .
Ведь не только раша держит украинцев в тюрьмах
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11.12.2020 14:33 Ответить
Аваков еще та мразь предательская. Он играет длинную партию. Или вы забыли как Аваков в 2014-15 перехватывал и уничтожал украинских добровольцев ехавших на защиту крыма и дамбаса а так же тех кто блокировал окупированные территории. Да и не забываем о контрабанде на миллиарды долларов в зоне АТО и расстреляных Эндрю и Музычка о которых все почему то *забыли*. И что то мне подсказывает что делом Маркива, ***** прикрывает своего агента Авакова.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236400/01921496-1e73-738f-a6c1-315e54fb6839
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11.12.2020 14:15 Ответить
Да ***** уже и не скрывает ничего и даже говорил что и росийские военные и росийская техника в Украине есть. Ето наши колаборанты продолжают визжать что вывсеврете
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11.12.2020 14:09 Ответить
Чим ти сам кращий за пуйла із справою проти Антоненка, Дугарь, Кузьменко?
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11.12.2020 14:12 Ответить
Русня обосралась в Италии теперь ещё и выставляет себя на посмешище решением своих ручных судов.
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11.12.2020 14:20 Ответить
Я б так не сказав. Адже Марків відсидів кілька років ні за що. І не кац*ах там справа, а в продажних італійцях.
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11.12.2020 14:38 Ответить
Заочний арешт це, як в анектдоті:
- Фима, когда вас нет они про вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет они могут меня даже бить.
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11.12.2020 14:20 Ответить
Деякі недолугі,іноді вештаються по Кацапії. Може і цей не буде виключенням.
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11.12.2020 15:12 Ответить
Чуть только где то засмердело, кацапня уже там и разззддувает.Видать нравится им эта смердь!
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11.12.2020 16:02 Ответить
а судье дать лет 20?
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11.12.2020 16:58 Ответить
 
 