Аваков о заочном аресте нацгвардейца Маркива Россией: "Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Виталия"

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Российская Федерация фактически признала свое участие в попытке фальсификации дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива и начинает собственное его преследование.

Об этом Аваков сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает неприкрытое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит". Украина никогда не оставит своего солдата", - подчеркнул министр.

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на странице в сети Facebook заявил, что Россия хочет ограничить передвижение Маркива по другим странам.

"И вот свежая информация о намерении следственных органов страны-агрессора РФ объявить ему заочный арест по обвинению в умышленном убийстве по ст.105 УК РФ. Скорее всего, речь идет об обвинении в смерти гражданина РФ Миронова, который погиб вместе с фотокорреспондентом Андреа Роккелли, за что нашего гвардейца судила и оправдала уже итальянская Фемида. Таким образом Россия хочет ограничить его передвижение по другим странам, поставив нашего гвардейца под угрозу задержания в других юрисдикциях и потенциальной выдачи", - отметил Шевченко.

Директор Департамента коммуникации МВД назвал это недопустимым.

"Это лишнее свидетельство причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Виталием в Италии", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее в Российской Федерации суд 11 декабря санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Также читайте: Маркив передал в музей личные вещи и памятную вышиванку. ФОТО