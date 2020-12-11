МИД Украины начал информационную кампанию для закрытия незаконной тюрьмы наемников РФ на Донбассе "Изоляция": "Ее создала оккупационная власть России"

Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве с Украинским институтом, Международным благотворительным фондом "Изоляция" и журналистом, писателем и бывшим политзаключенным Станиславом Асеевым представили проект "Isolyatsia: must speak".

Презентация стала началом масштабной информационной кампании МИД Украины, которая запланирована на 2021 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что ее цель - привлечь внимание международного сообщества к фактам применения пыток и антигуманной деятельности в незаконной тюрьме "Изоляция". Эту тюрьму создала оккупационная власть Российской Федерации на территории одноименного культурного центра после захвата Донецка в 2014 году. Комплексная кампания предусматривает работу по нескольким направлениям - политическим, общественным и информационным.

"Нарушения прав человека, незаконные аресты, сфальсифицированные судилища и невероятные приговоры по двадцать лет по сфабрикованным обвинениям стали привычными элементами российской репрессивной политики на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы держать это в поле зрения наших международных партнеров и побудить к наказанию всех ответственных. В этой связи мы приветствуем объявленный три дня назад Санкционный механизм ЕС в области прав человека. Будем работать над тем, чтобы применить его к нашему кейсу", - сказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар.

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Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил полную поддержку проекту.

Он сообщил, что в возглавляемом им министерстве уже на выходе законопроект, который будет регулировать государственную политику относительно переходного периода, связанного с временной оккупацией украинских территорий. В этом законе будет четко прописано, кто не будет подпадать ни под амнистию, ни под помилование. Лица, совершившие преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии, преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, сексуальные преступления, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка - будут нести ответственность.

"Мы применим ооновские принципы переходного правосудия, в которых зафиксировано право жертвы на правду и справедливость", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что этим законопроектом предусмотрено создание Центра документирования последствий международного вооруженного конфликта.

В рамках мероприятия журналист, писатель и бывший политзаключенный Станислав Асеев представил свою новую книгу "Светлый путь. История одного концлагеря ", которая является документальным свидетельством военных преступлений, происходивших в этом современном концлагере.

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Эта книга, переведенная на английский язык благодаря Посольству Канады в Украине, будет широко использоваться в доведении к мировому сообществу информации о преступлениях в нелегальной тюрьме "Изоляция".

К реализации кампании в 2021 году будут максимально активно вовлечены Министерство иностранных дел, дипломатические представительства Украины за рубежом, Украинский институт и Международный благотворительный фонд "Изоляция", которые своими проектами помогут достучаться к широкой общественности как в Украине, так и за рубежом.

Секретная тюрьма "ДНР" появилась летом 2014 года. В нее попадали те, из кого наемникам РФ нужно было выбить признание. Чаще всего пытками людей просто заставляли свидетельствовать против себя. Несмотря на то, что в "ДНР" не признают существования этого концлагеря, он существует до сих пор.