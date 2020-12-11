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Новости
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На улицах Киева работают более 300 единиц спецтехники и 5 тысяч дворников, - мэр Кличко

На улицах Киева работают более 300 единиц спецтехники и 5 тысяч дворников, - мэр Кличко

К борьбе со стихией в Киеве привлечено более 300 единиц техники и 5000 дворников.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, коммунальщики в усиленном режиме обрабатывают улично-дорожную сеть.

"Вчера днем и сегодня ночью в Киеве были осадки и сильный гололед. "Киевавтодор" в усиленном режиме обрабатывал улично-дорожную сеть. Ночью работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад с ручной уборки – более 270 работников. Также к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий", – сообщил Кличко.

Он отметил, что осадки продолжались до 6:00 утра при температуре -1°С. Поэтому дорожникам пришлось обрабатывать одни и те же участки улиц по несколько раз. Мокрый снег с магистралей убирали с помощью колонн спецтехники.

Кличко также сообщил, что в городе идет постоянная обработка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

"Я также обращаюсь к владельцам кафе, ресторанов, магазинов не пренебрегать правилами благоустройства и обработать противогололедными средствами территорию возле своих заведений. Потому погодные условия таковы, что это надо делать регулярно через определенное время. Поскольку на обработанных участках тротуаров снова быстро появляется гололед", – отметил Виталий Кличко и призвал киевлян быть внимательными и осторожными.

Автор: 

гололедица (113) дороги (2512) Киев (25501) Кличко Виталий (4637) непогода (816) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+7
Выходил на улицу в 13:00, район Соломенской площади - нихрена не работает, нетронуый лед на тротуарах, ****** ты, Виталька...
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11.12.2020 14:35
+3
не дворников, а коммунальщиков...) Виталька)))
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11.12.2020 14:26
+2
будем теперь последний без соли доедать как этот дедуля
На улицах Киева работают более 300 единиц спецтехники и 5 тысяч дворников, - мэр Кличко - Цензор.НЕТ 7738
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11.12.2020 14:32
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не дворников, а коммунальщиков...) Виталька)))
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11.12.2020 14:26 Ответить
А солью запаслись на зиму?
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11.12.2020 14:26 Ответить
будем теперь последний без соли доедать как этот дедуля
На улицах Киева работают более 300 единиц спецтехники и 5 тысяч дворников, - мэр Кличко - Цензор.НЕТ 7738
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11.12.2020 14:32 Ответить
Выходил на улицу в 13:00, район Соломенской площади - нихрена не работает, нетронуый лед на тротуарах, ****** ты, Виталька...
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11.12.2020 14:35 Ответить
Ни оодного красного жилета не видел сегодня! Люди по дорогам ходят, на тротуарах лед! Может они в кончезаспе работают?
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11.12.2020 17:20 Ответить
Навіщо?
Суцільний каток на відкриття якого не витрачено ні копійки.
А на його закриття викидують силу-силенну купу грошей.
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11.12.2020 14:36 Ответить
НЕ РАБОТАЮТ, нет никого
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11.12.2020 15:15 Ответить
Вышел на улицу сегодня и понял - Профессия дворник в Киеве отсутствует....пЫдалик ты мАлАдец !!!
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11.12.2020 15:27 Ответить
А кто ж Виталю голосовал тогда?))))
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11.12.2020 15:41 Ответить
Б Р Е Х Н Я !
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11.12.2020 16:06 Ответить
 
 