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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки, Зайцево и Водяного. Боевых потерь нет, - Минобороны

С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки, Зайцево и Водяного. Боевых потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12:00 11 декабря российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, на луганском направлении, противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку от Зайцево.

На донецком направлении, вблизи Марьинки противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Водяного осуществил несколько очередей из стрелкового оружия.

"На вражеские провокации, наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь или ранений среди украинских подразделений нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки восемь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы различных систем. Потерь нет, - штаб ОС

Минобороны (9312) обстрел (27043) СБУ (19878) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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"Боевых потерь нет". Может там нет никого, все разошлись по домам, глядя на гавнокомандуещего.
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11.12.2020 14:40 Ответить
Как это обстреляли? Падла зеленая ведь говорит, что он лично грудью.. перемирие... не стреляют.. разводить...
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11.12.2020 14:46 Ответить
цікаво, а чому не пишуть про обстріл на промці? Свинособаки з ранку відпрацювали з важкого калібру (122 або 152 мм)..І по лініі Золоте-Троїцьке вночі було неспокійно.
Чи правду писати зелений ішак забороняє?
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11.12.2020 14:46 Ответить
О чем вы? Наше керивництво мысленно уже на корпоративах, курортах, островах. А что там кто то в окопах мерзнет, да не смешите...
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11.12.2020 14:49 Ответить
 
 