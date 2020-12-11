С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки, Зайцево и Водяного. Боевых потерь нет, - Минобороны
По состоянию на 12:00 11 декабря российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, по данным ведомства, на луганском направлении, противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку от Зайцево.
На донецком направлении, вблизи Марьинки противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Водяного осуществил несколько очередей из стрелкового оружия.
"На вражеские провокации, наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь или ранений среди украинских подразделений нет", - сказано в сообщении.
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