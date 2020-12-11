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Украина договорилась с ЕС о "промышленном безвизе" для некоторых видов продукции, - Стефанишина

Украина договорилась с ЕС о

Украина договорилась с Европейским Союзом о подписании Соглашения АССА (так называемого промышленного безвиза) по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в выступлении на первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации... Но мы многое сделали для того, чтобы не только обновление Соглашения дало свой результат, но и для того, чтобы мы получили возможности признания нашей продукции, документов, которые выдают наши государственные органы. В частности, мы договорились о подписании Соглашения АССА, так называемого промышленного безвиза, по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью - это низковольтное оборудование, электромагнитное оборудование, машины и механизмы", - сказала Стефанишина.

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Как пояснила вице-премьер, это означает, что произведенная в Украине продукция, которая будет подпадать под эти категории, получив сертификат украинского органа рыночного надзора, будет иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

Она добавила, что при обсуждении с представителями бизнеса будущего обновления Соглашения об ассоциации с ЕС "фактически 75% всех проблемных вопросов составляли двойная сертификация, высокий уровень конкуренции в ЕС и невозможность попасть на рынки".

Как сообщалось, 29 октября в Украине начала работу предварительная оценочная миссия ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "промышленный безвиз").

Автор: 

евроинтеграция (2124) промышленность (297) Евросоюз (17107) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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промышленный безвиз.
интеллектуальный локдаун.
с нетерпением жду шо то вроде - геопoлитического шоппинга.
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11.12.2020 14:52 Ответить
Бла Бла Бла
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11.12.2020 15:07 Ответить
и шо за товары такие ? древесина ?
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11.12.2020 15:14 Ответить
Маски
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11.12.2020 15:29 Ответить
Не только древесина, еще янтарь, сигареты
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11.12.2020 15:43 Ответить
наступил окончательный локдаун головного мозга у наших креатинов во власти..((
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11.12.2020 16:17 Ответить
 
 