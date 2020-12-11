Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает мероприятия по совершенствованию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.
По данным украинской разведки, противник осуществляет углубление имеющихся окопных переходов, оборудование дополнительных окопов для пулеметных расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, оккупанты используют гражданские сооружения (оставленные жителями частные дома, придомовые сооружения и т.п.) для скрытого размещения средств огневого поражения, в том числе минометов, около линии соприкосновения.
"Для проверки состояния фортификационного оборудования своих передовых позиций, маскировки вооружения и военной техники российские оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении ГУР.
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