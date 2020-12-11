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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка

Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает мероприятия по совершенствованию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, противник осуществляет углубление имеющихся окопных переходов, оборудование дополнительных окопов для пулеметных расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, оккупанты используют гражданские сооружения (оставленные жителями частные дома, придомовые сооружения и т.п.) для скрытого размещения средств огневого поражения, в том числе минометов, около линии соприкосновения.

"Для проверки состояния фортификационного оборудования своих передовых позиций, маскировки вооружения и военной техники российские оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе стягивают артиллерию и танки к передовой, - разведка

Минобороны (9312) разведка (4171) Донбасс (26955)


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повідомьте про це зе-падляка та д'Єрмака, бо вони вже готують нові поступки окупантам
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11.12.2020 14:51 Ответить
Це навтіь добре, чергові переселенці отримають відшкодування за зруйновані будинки.
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11.12.2020 14:54 Ответить
Мириться хотят, факт.
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11.12.2020 14:54 Ответить
А мы неожиданно возьмем и опять отступим и ихние оборонительные укрепления окажутся у них в тылу. Бубочка мудрый, не то что порохоботы. И так мы их будем обманывать до Львова
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11.12.2020 14:59 Ответить
Разведение сил лохов в действии
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11.12.2020 15:09 Ответить
про подлость и коварство ихтамнетов...можно легенды слагать...
Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка - Цензор.НЕТ 3341

работают раша "грады" из жилого сектора (фото из архива)
Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка - Цензор.НЕТ 7332

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Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка - Цензор.НЕТ 574
...
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11.12.2020 15:36 Ответить
А я не вірю, бо Наймудріший і Найсвітліший сказав, що у нас мир і жвачка. А якщо якийсь терорист стрільне, то неприцільно, або в сторону своїх. І щоб не долітали міни ми можемо ще відводити свої війська, хіба шкода?
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11.12.2020 15:54 Ответить
---Добре . що хоч вчора /опісля вибуху в інтернеті .../достроково відкликали із сайту черговий" тіумф " нашого стратега --головмиротворця. ЗЕ--чудотворця щодо відведення на нову лінію розмежування ...Була зірвана /спасиба всим дописувачам / така нагода-- догодити самому ліліпутіну/ перед новорічними святами: Виперши хлопців у чисте поле довбати мерзлу землю під нові шанці . задля того щоб ощасливити сеператюг...впустивши у наші бліндажі ...
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11.12.2020 17:16 Ответить
 
 