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Новости Коронавирус и карантин
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Количество умерших из-за COVID-19 в России приближается к 46 тыс., за сутки очередной рекорд - 613 смертей

Количество умерших из-за COVID-19 в России приближается к 46 тыс., за сутки очередной рекорд - 613 смертей

Еще 28 585 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает оперштаб.

В Москве за сутки выявлено 7215 новых инфицированных.

Скончались в стране за последние сутки 613 человек с коронавирусом. Это новый антирекорд. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 45 893.

Поправились и выписаны уже 2 млн 059 840 пациентов по всей стране, в том числе 26 171 за последние сутки.

За весь период пандемии в России зафиксировано 2 млн 597 711 эпизодов COVID-19. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 491 978.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий

Новые заболевшие выявлялись в 84 регионах. Так еще 3 779 случаев коронавируса за сутки выявлено в Петербурге, 1 370 - в Московской области, 495 - в Нижегородской области, 427 - в Карелии, 407 - в Архангельской области, 402 - в Свердловской области, 386 - в Ростовской области, 378 - в Воронежской области, 365 - в Вологодской области, 342 - в Хабаровском крае, 337 - в Красноярском крае, 315 - в Пермском крае, 306 - в оккупированном РФ Крыму. В других субъектах РФ менее 300 новых эпизодов.

карантин (16729) россия (95454) смерть (9216) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
...зато расход боеприпасов можно будет уменьшить - профит!
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11.12.2020 16:09
+2
Количество умерших из-за COVID-19 в России приближается к 46 тыс., за сутки очередной рекорд - 613 смертей - Цензор.НЕТ 6857
меньше сюда приедет..... "братьев"
Мало.вато!
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11.12.2020 15:02
+2
Нах. нам та роSSия? больше выздыхает - меньше будут нам угрожать и зазихать...
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11.12.2020 15:04
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Количество умерших из-за COVID-19 в России приближается к 46 тыс., за сутки очередной рекорд - 613 смертей - Цензор.НЕТ 6857
меньше сюда приедет..... "братьев"
Мало.вато!
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11.12.2020 15:02 Ответить
Нах. нам та роSSия? больше выздыхает - меньше будут нам угрожать и зазихать...
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11.12.2020 15:04 Ответить
Количество умерших из-за COVID-19 в России приближается к 46 тыс., за сутки очередной рекорд - 613 смертей - Цензор.НЕТ 8072
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11.12.2020 15:06 Ответить
Зараз налию чай і почну скарбєть.
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11.12.2020 15:08 Ответить
Да пусть хоть все. Хотя и эти цифры занижены. Кто там этих ластоногих за МКАДом считает
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11.12.2020 15:20 Ответить
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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11.12.2020 15:29 Ответить
https://svoboda.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/peredplata593.pdf Цікаві цифри ширять у ЗМІ. За перші дев'ять місяців в Україні померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж у минулому році. Незважаючи на коронавірусну пандемію. Це випливає з даних, оприлюднених Державною службою статистики, щодо демографічної ситуації в країні за січень - вересень 2020 року.
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11.12.2020 15:31 Ответить
https://coronavirus.d3.ru/tochno-2085564/ точно!

- Дорогой, где ты был?
- Бегал!
- Странно, но футболка совсем не пахнет... Дорогой, почему ты побледнел? Зачем ты надел маску? Куда ты звонишь?!
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11.12.2020 15:51 Ответить
увы! В Украине относительно численности населения показатели ещё хуже
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11.12.2020 16:03 Ответить
Количество умерших из-за COVID-19 в России приближается к 46 тыс., за сутки очередной рекорд - 613 смертей - Цензор.НЕТ 2250
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11.12.2020 16:08 Ответить
...зато расход боеприпасов можно будет уменьшить - профит!
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11.12.2020 16:09 Ответить
К чему информация? Позавидовать кацарылым ? Их 140 миллионов в три раза больше чем нас.Получается по нашей статистике ,что у них смертность в ТРИ раза меньше чем у нас.У нас сегодня 287 при возможных 40-ка миллионах населения!!?
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11.12.2020 17:30 Ответить
за сутки очередной рекорд - 613 смертей..

Ага... В Украине населения в 4-5 раз меньше, а смертей за сутки почти 300. То есть смертность раза в три выше чем в *********. Тут плакать нужно...
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11.12.2020 17:47 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/ смотрим Deatch/1M pop
статистика по Европе

Ukraine 29 место 338
Russia 31 место 314
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11.12.2020 21:29 Ответить
там же смотрим Tests/1M pop и соответственно Total tests и выводы делаем сами
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11.12.2020 21:33 Ответить
 
 