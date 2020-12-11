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Новости Коронавирус и карантин
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ФЛП и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн помощи через "Дію" c 14 декабря

ФЛП и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн помощи через

Украинский бизнес и наемные работники смогут получить обещанные 8 000 гривен через приложение "Дія"c 14 декабря. Единоразовая помощь будет выплачиваться ФЛП и наемным работникам.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня запускается бета-тестирование этой услуги в приложении "Дія".

"Уже в понедельник, 14 декабря, обновление с возможностью получения помощи будет доступно для всех пользователей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря

Кроме того, оформить помощь можно будет на едином портале государственных услуг "Дія".

Чтобы оформить ее через приложение, нужно зайти раздел "Услуги" и заполнить заявление. Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно указать IBAN своего личного гривневого счета.

Помощь могут получить наемные работники при нескольких условиях:

  • основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;
  • организация насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;
  • средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 000 гривен в месяц за третий квартал;
  • наемный работник не работает по совместительству в организации.

Условия для ФЛП:

  • на 31.10.2020 основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;
  • осуществляет деятельность более 3 месяцев;
  • уплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;
  • если человек не является ФЛП и наемным работником одновременно.

Автор: 

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11.12.2020 15:24 Ответить
... бідняги ...так рвуться до кишень ФОПів ...
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11.12.2020 15:31 Ответить
"помощь" крокодила , потонути не дасть ...просто з'їсть
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11.12.2020 15:32 Ответить
Пошла инфляция гулять по Украине Запомните цены на продукты Такими они уже никогда не будут Зелёные шмаркли включили печатный станок А всем втирают что это деньги из ковид-фонда
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11.12.2020 15:33 Ответить
Цены и тарифы не переставая растут.

ФОПы и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн помощи через "Дію" c 14 декабря - Цензор.НЕТ 5059
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11.12.2020 15:35 Ответить
ФОПы и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн помощи через "Дію" c 14 декабря - Цензор.НЕТ 7263
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11.12.2020 15:34 Ответить
ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня - Цензор.НЕТ 4206
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11.12.2020 15:47 Ответить
так опубликуйте номер КВЕД которые неотносятся к пострадавшим от вируса что вы мозги **-е ваша ДIЯ ляжет от перезагрузки за несколько часов если все ломанутся и будет глючить все 7 дней что должны быть выплаты. спецом так сделали уроды
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11.12.2020 15:55 Ответить
интересно, а сколько потом будешь должен им...?)
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11.12.2020 16:15 Ответить
 
 