ФЛП и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн помощи через "Дію" c 14 декабря

Украинский бизнес и наемные работники смогут получить обещанные 8 000 гривен через приложение "Дія"c 14 декабря. Единоразовая помощь будет выплачиваться ФЛП и наемным работникам.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня запускается бета-тестирование этой услуги в приложении "Дія".

"Уже в понедельник, 14 декабря, обновление с возможностью получения помощи будет доступно для всех пользователей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, оформить помощь можно будет на едином портале государственных услуг "Дія".

Чтобы оформить ее через приложение, нужно зайти раздел "Услуги" и заполнить заявление. Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно указать IBAN своего личного гривневого счета.

Помощь могут получить наемные работники при нескольких условиях:

основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;

организация насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 000 гривен в месяц за третий квартал;

наемный работник не работает по совместительству в организации.

Условия для ФЛП: