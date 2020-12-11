Инициатива Зеленского о "перезагрузке" КС - вмешательство в роль судебной власти, - евродепутат Геренс

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по "перезагрузке" Конституционного Суда после решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование – это вмешательство в роль судебной власти и подрыв принципа разделения властей.

Такое мнение высказал депутат Европейского парламента Чарльз Геренс, информирует Цензор.НЕТ ос ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уменьшение полномочий судей или их увольнение по политическим или идеологическим мотивам представляет собой явное вмешательство в роль судебной власти и как таковое подрывает принцип разделения властей. Следовательно, такое развитие событий неприемлемо для любого государства, считающего себя демократическим. В демократическом государстве вообще нельзя мириться с неконституционными шагами", - сказал евродепутат, говоря о ситуации, сложившейся после решения КС об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Геренс признает, что Европейский Союз в настоящее время не может уделять достаточного внимания проблемам Украины из-за противоречий внутри сообщества. В то же время он обещает, что после решения внутренних проблем, ЕС сможет оказать стране содействие в проведении реформ, в том числе реформы судебной системы, которая, по его мнению, должна проводиться под контролем общества и профессионалов в сфере права.

"Совершенно очевидно, что представители общественности и профессиональные юристы должны активно участвовать в проведении реформ, консультировать политиков при принятии решений. Несмотря на то, что окончательные решения всегда будут носить политический характер, вклад гражданского общества и юридических экспертов очень важен при проведении конституционной и судебной реформы", - отметил депутат Европарламента.

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Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.