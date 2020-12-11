Инициатива Зеленского о "перезагрузке" КС - вмешательство в роль судебной власти, - евродепутат Геренс
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по "перезагрузке" Конституционного Суда после решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование – это вмешательство в роль судебной власти и подрыв принципа разделения властей.
Такое мнение высказал депутат Европейского парламента Чарльз Геренс, информирует Цензор.НЕТ ос ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уменьшение полномочий судей или их увольнение по политическим или идеологическим мотивам представляет собой явное вмешательство в роль судебной власти и как таковое подрывает принцип разделения властей. Следовательно, такое развитие событий неприемлемо для любого государства, считающего себя демократическим. В демократическом государстве вообще нельзя мириться с неконституционными шагами", - сказал евродепутат, говоря о ситуации, сложившейся после решения КС об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.
Геренс признает, что Европейский Союз в настоящее время не может уделять достаточного внимания проблемам Украины из-за противоречий внутри сообщества. В то же время он обещает, что после решения внутренних проблем, ЕС сможет оказать стране содействие в проведении реформ, в том числе реформы судебной системы, которая, по его мнению, должна проводиться под контролем общества и профессионалов в сфере права.
"Совершенно очевидно, что представители общественности и профессиональные юристы должны активно участвовать в проведении реформ, консультировать политиков при принятии решений. Несмотря на то, что окончательные решения всегда будут носить политический характер, вклад гражданского общества и юридических экспертов очень важен при проведении конституционной и судебной реформы", - отметил депутат Европарламента.
Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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ничего ети черти европейские не понимают в государственном устройстве: "Бакан, а ну быстро разберись с етим чортом, и шо б немедленно в Трускавец его на повышение квалификации..."
КС поможет гражданину Израиля Коломойскому выполнить поставленную перед ним задачу..
Навряд чи.
никаких бубочек там рядом не должно стоять, а тем более котролировать.
де найти таких непокупных? - а не знаю.
те кто призван защищать закон априори не могут быть выше закона.
пардон за пафос...
здесь законы только для "простых"...
Когда кто-то говорит "судебная власть должна быть независимой", то часто подразумевают, "независимой от власти исполнительной" (и даже иногда, теоретически, "независимой от власти законодательной"... - кстати, независимыми от законов и от граждан судьи в Украине и чувствуют, и считают себя довольно часто).
Но как можно верить в сказки, якобы судьи могут быть независимы от денег, например? - Если государство перестанет им платить (из денег, отобранных у налогоплательщиков), как они будут независимы? Если же судьи независимы от граждан, от законов, от других ветвей власти - т.е. они "высшие создания", каким можно всё, что они посчитают нужным для себя, то как граждане могут им и их решениям доверять? Ведь, заинтересованные стороны, как правило, готовы заплатить судьям за решения в свою пользу (а судьи готовы продать свои услуги = неправосудные решения). Вот и данный пример с решением Конституционного суда Украины, которое мотивировано личными интересами нынешнего председателя этого суда... Где же здесь независимость?
Судьи - это просто специфический тип чиновников, каким общество и государство доверило сверять и проверять факты (обстоятельства) каждого дела с правовыми и законодательными нормами, а для этого им необходимо уметь классифицировать разные явления (факты, обстоятельства), видеть в данных фактах определённые схемы и находить соответствующую схему (или не соответствующую) в праве и законах. Это, как правило, более сложная работа, чем какая-то операционная рутина у многих других чиновников, но... это не только не гарантия и не основание, но даже и не какая-то особая предпосылка для того, чтобы граждане могли доверять судьям в большей мере, чем другим чиновникам или просто другим людям.
"судової влади" ?.. "роль судової влади" ?..
"Судова влада" - це що, помазанники Божі, святі і непогрішимі намісники Бога у державній структурі?
"Роль судової влади" - дуже добре словосполучення, яке варто того, щоб спробувати зрозуміти його значення... і переосмислити його!
"Судова влада" - це просто частина чиновників. Ніякі вони не безгрішні і не більш праві - вони такі ж люди, як і будь-які інші державні чиновники. Тільки під їхнім управлінням перебувають інші частини держави або будь-які частини, але у них інші можливості, інші інструменти управління і більше привілеїв.
Однак це не означає, що "судова влада" заслуговує більшої довіри, аніж інші чиновники (державні службовці) чи інші люди.
Конституційний суд (у нинішній реалізації) - це машина часу, яка може або нічого не робити, або у будь-яку мить часу може відкидати всю державу (і суспільство) тільки назад у часі. Вперед у часі Конституційний суд рухатися сам і рухати державу і суспільство не спроможний (це наслідок схем і алгоритмів права - хиб у самій концепції і в її реалізації, на підставі яких цей інститут працює).