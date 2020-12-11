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Инициатива Зеленского о "перезагрузке" КС - вмешательство в роль судебной власти, - евродепутат Геренс

Инициатива Зеленского о

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по "перезагрузке" Конституционного Суда после решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование – это вмешательство в роль судебной власти и подрыв принципа разделения властей.

Такое мнение высказал депутат Европейского парламента Чарльз Геренс, информирует Цензор.НЕТ ос ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уменьшение полномочий судей или их увольнение по политическим или идеологическим мотивам представляет собой явное вмешательство в роль судебной власти и как таковое подрывает принцип разделения властей. Следовательно, такое развитие событий неприемлемо для любого государства, считающего себя демократическим. В демократическом государстве вообще нельзя мириться с неконституционными шагами", - сказал евродепутат, говоря о ситуации, сложившейся после решения КС об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Геренс признает, что Европейский Союз в настоящее время не может уделять достаточного внимания проблемам Украины из-за противоречий внутри сообщества. В то же время он обещает, что после решения внутренних проблем, ЕС сможет оказать стране содействие в проведении реформ, в том числе реформы судебной системы, которая, по его мнению, должна проводиться под контролем общества и профессионалов в сфере права.

"Совершенно очевидно, что представители общественности и профессиональные юристы должны активно участвовать в проведении реформ, консультировать политиков при принятии решений. Несмотря на то, что окончательные решения всегда будут носить политический характер, вклад гражданского общества и юридических экспертов очень важен при проведении конституционной и судебной реформы", - отметил депутат Европарламента.

Читайте также: Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины

Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) КС (2248)


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Топ комментарии
+7
Инициатива Зеленского о "перезагрузке" КС - вмешательство в роль судебной власти, - евродепутат Геренс - Цензор.НЕТ 8129
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11.12.2020 15:32
+5
Хм, ну в Украине не было никогда разделения власти, вот в чем проблема, судьи вертят законами в интересах того, кто больше платит, отсюда и домики в Крыму, стоимостью зарплаты за несколько жизней. А в данном случае, если бы воры на сходняке решали правомерность УК за воровство.
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11.12.2020 15:37
+4
так, пора замінити всю суддівську систему системою татарова з'Єрмака!
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11.12.2020 15:44
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Инициатива Зеленского о "перезагрузке" КС - вмешательство в роль судебной власти, - евродепутат Геренс - Цензор.НЕТ 8129
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11.12.2020 15:32 Ответить
Евго дрепутат в курсе что КСУ ЭТО НЕ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ В УКРАИНЕ или абы так пердонуло..????
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11.12.2020 15:53 Ответить
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президента , Верховной Рады и съезда судей Украины.
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11.12.2020 16:02 Ответить
Хм, ну в Украине не было никогда разделения власти, вот в чем проблема, судьи вертят законами в интересах того, кто больше платит, отсюда и домики в Крыму, стоимостью зарплаты за несколько жизней. А в данном случае, если бы воры на сходняке решали правомерность УК за воровство.
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11.12.2020 15:37 Ответить
ето называется - "личный контроль".
ничего ети черти европейские не понимают в государственном устройстве: "Бакан, а ну быстро разберись с етим чортом, и шо б немедленно в Трускавец его на повышение квалификации..."
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11.12.2020 15:41 Ответить
А Чарлик Геренс(почти,как кернес) знает какя коррупция и взяточничество процветают в этой,так называемой "судебной системе"?
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11.12.2020 15:41 Ответить
так, пора замінити всю суддівську систему системою татарова з'Єрмака!
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11.12.2020 15:44 Ответить
Уже полтора года Коломойский у власти а что сделано для бессмертья в Израиле? Нет закона о продаже 200 000 гектаров украинской земли в одни израильско-российские руки.Обновлённый
КС поможет гражданину Израиля Коломойскому выполнить поставленную перед ним задачу..
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11.12.2020 15:42 Ответить
Що, цей євродепутат чимось допоможе зебілам втямити, що з себе представляє авторитарний режим зе-клована?
Навряд чи.
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11.12.2020 15:42 Ответить
У нас в стране народ до сих пор не понял, что шмаркля не является гарантом Конституции.
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11.12.2020 15:44 Ответить
Если исправлять этот украинский бардак, то это всегда будет вмешательство в роль судебной власти? Врачу-хирургу необходимо даже при банальном апендиксе необходимо разрезать, удалить и вычистить... Наверное этому евродепутату Геренсу и его "компашка", как и нашему украинскому Мойсею Порошенко, - чем Порошенко не "мойсей" ведет же наивных украинцев от партии регионов через БПП, до ЕС до своего повторного президенства, - чем хуже в Украине, тем лучше...
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11.12.2020 15:45 Ответить
Этот депутат просто не знает наших "судей", у него в Люксембурге они, нормальные и адекватные, а у нас охеревшие и потерявшие связь с реальностью подонки. Хотя именно зеленая жопа виновна в том, что судьи с катушек слетели, при Порохе они такой херни себе позволить не могли.
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11.12.2020 15:47 Ответить
Европейский Союз в настоящее время не может уделять достаточного внимания проблемам Украины из-за противоречий внутри сообщества, но хрюкнуть что-то нужно, а как без этого.
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11.12.2020 15:48 Ответить
тот редкий случай, когда я готов поддержать зе - этот свинюшник, под названием "судова система" давно пора зачистить.
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11.12.2020 16:01 Ответить
ответ неправильный - судебная власть должна быть независимой и не покупной.
никаких бубочек там рядом не должно стоять, а тем более котролировать.
де найти таких непокупных? - а не знаю.
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11.12.2020 16:43 Ответить
судебная власть в наших реалиях настолько "независимая" и оторванная от реалий, что это описать словами сложно. бубочку может и нафиг, но если хотят при заоблачной зарплате и бесконтрольных взятках быть "независимыми" от своего народа - то пошли они нафиг. никто не выше закона, в том числе и судьи.
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11.12.2020 17:02 Ответить
судьи в первую очередь.
те кто призван защищать закон априори не могут быть выше закона.
пардон за пафос...
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11.12.2020 17:10 Ответить
ты совсем одичал в "Омерике" - где ты в Украине такое видел?
здесь законы только для "простых"...
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11.12.2020 17:18 Ответить
та ладно...
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11.12.2020 17:28 Ответить
"судебная власть" не может быть независимой даже теоретически.
Когда кто-то говорит "судебная власть должна быть независимой", то часто подразумевают, "независимой от власти исполнительной" (и даже иногда, теоретически, "независимой от власти законодательной"... - кстати, независимыми от законов и от граждан судьи в Украине и чувствуют, и считают себя довольно часто).

Но как можно верить в сказки, якобы судьи могут быть независимы от денег, например? - Если государство перестанет им платить (из денег, отобранных у налогоплательщиков), как они будут независимы? Если же судьи независимы от граждан, от законов, от других ветвей власти - т.е. они "высшие создания", каким можно всё, что они посчитают нужным для себя, то как граждане могут им и их решениям доверять? Ведь, заинтересованные стороны, как правило, готовы заплатить судьям за решения в свою пользу (а судьи готовы продать свои услуги = неправосудные решения). Вот и данный пример с решением Конституционного суда Украины, которое мотивировано личными интересами нынешнего председателя этого суда... Где же здесь независимость?

Судьи - это просто специфический тип чиновников, каким общество и государство доверило сверять и проверять факты (обстоятельства) каждого дела с правовыми и законодательными нормами, а для этого им необходимо уметь классифицировать разные явления (факты, обстоятельства), видеть в данных фактах определённые схемы и находить соответствующую схему (или не соответствующую) в праве и законах. Это, как правило, более сложная работа, чем какая-то операционная рутина у многих других чиновников, но... это не только не гарантия и не основание, но даже и не какая-то особая предпосылка для того, чтобы граждане могли доверять судьям в большей мере, чем другим чиновникам или просто другим людям.
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12.12.2020 05:02 Ответить
Хорошо бы, если бы Рада проголосовала за поправку в Конституцию. Не нужно нам вообще никакого КС. ВС вполне может справиться с еще одной функцией. Что такое КС? Это почетное и очень оплачиваемое ритуальное место, где судьи решают, соответствует ли новый закон Конституции. С этой задачей вполне может справиться ВС, который в отличие от КС занимается не ритуалами, а реальной юридической практикой.
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11.12.2020 16:02 Ответить
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по "перезагрузке" Конституционного Суда после решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование - это вмешательство в роль судебной власти и подрыв принципа разделения властей.// если роль судебной власти в Украине состоит в том,что бы отмазывать корупционеров от ответственности за недостоверное декларирование , то эта ветка власти вообще нахрен не нужна в государсте ,как гнилая и трухлявая. среди евроде3,14здатов есть и такие,которые с корумпированого стола кормятся
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11.12.2020 16:09 Ответить
Да , но он наверно не знает , что в Украине к сожалению судей нет . А эту роль выполняют бандиты и мафиози , назначенные Феодалами . Он не разве не знает ,что все судейские должности продаются
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11.12.2020 16:40 Ответить
>>> Ініціатива Зеленського про "перезавантаження" КС - втручання в роль судової влади, - євродепутат Геренс

"судової влади" ?.. "роль судової влади" ?..

"Судова влада" - це що, помазанники Божі, святі і непогрішимі намісники Бога у державній структурі?

"Роль судової влади" - дуже добре словосполучення, яке варто того, щоб спробувати зрозуміти його значення... і переосмислити його!

"Судова влада" - це просто частина чиновників. Ніякі вони не безгрішні і не більш праві - вони такі ж люди, як і будь-які інші державні чиновники. Тільки під їхнім управлінням перебувають інші частини держави або будь-які частини, але у них інші можливості, інші інструменти управління і більше привілеїв.
Однак це не означає, що "судова влада" заслуговує більшої довіри, аніж інші чиновники (державні службовці) чи інші люди.

Конституційний суд (у нинішній реалізації) - це машина часу, яка може або нічого не робити, або у будь-яку мить часу може відкидати всю державу (і суспільство) тільки назад у часі. Вперед у часі Конституційний суд рухатися сам і рухати державу і суспільство не спроможний (це наслідок схем і алгоритмів права - хиб у самій концепції і в її реалізації, на підставі яких цей інститут працює).
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12.12.2020 04:31 Ответить
 
 