РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11114 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 554 27

Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран

Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран

По итогам 2020 г. Министерство обороны Украины заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины. Это самый большой показатель за последние 7 лет. Результата удалось достичь без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

- Министерство обороны использует все возможности, чтобы наши военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами для обороны государства. Моя позиция - эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но в то же время качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты - благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины, - сообщил Андрей Таран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕО

"Благодаря изменению в подходах к осуществлению закупок, Министерство обороны смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и увеличить объемы закупок фактически на четверть. Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных Сил Украины по соответствующим направлениям", - акцентировали в Минобороны.

Автор: 

бензин (294) госзакупки (960) Минобороны (9312) оборона (5203) дизтопливо (66) ВСУ (6574) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
для чего? выросло количество техники которая активно используется?
а закупила у кого? не у бени случайно?
показать весь комментарий
11.12.2020 15:41
+10
По бумагам закупило...а сколько реально поступило в армию...и сколько отката ты получил..??
показать весь комментарий
11.12.2020 15:40
+5
Таки да. У папика

Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран - Цензор.НЕТ 5468
показать весь комментарий
11.12.2020 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По бумагам закупило...а сколько реально поступило в армию...и сколько отката ты получил..??
показать весь комментарий
11.12.2020 15:40 Ответить
не старому пердунови тратарану... не пешком же ходить а еще жона любовницы сестры братья дети внуки а у каждого по несколько автомобилей и всех надо заправлять и каждый день...
показать весь комментарий
11.12.2020 15:52 Ответить
"военная тайна" ...
показать весь комментарий
11.12.2020 16:36 Ответить
для чего? выросло количество техники которая активно используется?
а закупила у кого? не у бени случайно?
показать весь комментарий
11.12.2020 15:41 Ответить
Таки да. У папика

Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран - Цензор.НЕТ 5468
показать весь комментарий
11.12.2020 15:50 Ответить
а цей пердун старий знає що в деяких військових частинах тим пальним заправляється вся місцева хитрови-на братія яка ніякого відношення не має до армії???? і так майже по всій країні.
показать весь комментарий
11.12.2020 16:06 Ответить
Наверное и по европейским ценам?!
показать весь комментарий
11.12.2020 15:44 Ответить
Опять врет российский ставленник, банда "зеленых человечков" врут постоянно.
показать весь комментарий
11.12.2020 15:45 Ответить
Ну прям хочется тарана обнять и плакать.
показать весь комментарий
11.12.2020 15:48 Ответить
Для чего, куда ехать то собрались? У нас сейчас другая повестка дня, продолжаем план А, заглядываем хутину в правый глаз!
показать весь комментарий
11.12.2020 15:48 Ответить
В шоколадний глаз. а потім ще лизать придеться.
показать весь комментарий
11.12.2020 16:13 Ответить
Шо, тікати збираєтесь, падлюки зелені?! То не треба так багато. Вас все одно на кордоні пов*яжуть!
показать весь комментарий
11.12.2020 15:48 Ответить
Вообще-то такая информация должна быть военной тайной и ее нельзя озвучивать в средствах массовой информации. Хорошо, что кацапы не читают Цензор. Нет, может пронесет.
показать весь комментарий
11.12.2020 15:49 Ответить
Самое интересное:
это какой процент какого топлива закупили?!
И как этот процент изменился за последние годы?
А то знаю я вас:
Вместо авиационного керосина и мазута - накупили АИ-95+, Премиум-95, АИ-98, .....
показать весь комментарий
11.12.2020 15:50 Ответить
Экология вестчь серьезная, ЕВРО - 6!
показать весь комментарий
11.12.2020 15:51 Ответить
Бабки ж требя якось пилити. Дайте вгадаю. а закупати будуть в Бені?
показать весь комментарий
11.12.2020 16:12 Ответить
"Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран" - опять у Коломойского? - https://antikor.com.ua/articles/8208-kolomojskij_prodal_ukrainskoj_armii_kerosin_po_zavyshennoj_tsene Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной.
показать весь комментарий
11.12.2020 16:15 Ответить
у Міколи Азірова була капуста, а у Тарана - паливо..
тупорило-показушний Совок розквітає шо при яниках шо при зебілах однаково
показать весь комментарий
11.12.2020 16:47 Ответить
Действительно звучит странно - не стреляют, не воюют, а расходы на топливо увеличены. Мабуть жінки с дітками в МО всі з авто і потребують багато пального
показать весь комментарий
11.12.2020 16:59 Ответить
всё закупают, только главное не Нептуны, Ольхи и снаряды, то что несёт большую угрозу врагу)))
показать весь комментарий
11.12.2020 17:02 Ответить
Шоб списывать и воровать...
показать весь комментарий
11.12.2020 17:31 Ответить
о тепер будуть в шоколаді
показать весь комментарий
11.12.2020 17:45 Ответить
Чем хвастаются эти кретины? Количеством купленного топлива?? Можно количеством карандашей для министерства, тоже офигенный показатель. Количество топлива вообще не о чем не говорит...
показать весь комментарий
11.12.2020 17:48 Ответить
За Дніпровський вал перевозити війська, вирівнювати за наказом з ОПУ лінію фронту, без патронів, ракет і техніки.
показать весь комментарий
11.12.2020 17:55 Ответить
 
 