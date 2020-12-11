Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран
По итогам 2020 г. Министерство обороны Украины заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины. Это самый большой показатель за последние 7 лет. Результата удалось достичь без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
- Министерство обороны использует все возможности, чтобы наши военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами для обороны государства. Моя позиция - эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но в то же время качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты - благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины, - сообщил Андрей Таран.
"Благодаря изменению в подходах к осуществлению закупок, Министерство обороны смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и увеличить объемы закупок фактически на четверть. Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных Сил Украины по соответствующим направлениям", - акцентировали в Минобороны.
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а закупила у кого? не у бени случайно?
это какой процент какого топлива закупили?!
И как этот процент изменился за последние годы?
А то знаю я вас:
Вместо авиационного керосина и мазута - накупили АИ-95+, Премиум-95, АИ-98, .....
тупорило-показушний Совок розквітає шо при яниках шо при зебілах однаково