Минобороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для ВСУ - 230,6 тыс. тонн, - Таран

По итогам 2020 г. Министерство обороны Украины заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины. Это самый большой показатель за последние 7 лет. Результата удалось достичь без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

- Министерство обороны использует все возможности, чтобы наши военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами для обороны государства. Моя позиция - эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но в то же время качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты - благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины, - сообщил Андрей Таран.

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"Благодаря изменению в подходах к осуществлению закупок, Министерство обороны смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и увеличить объемы закупок фактически на четверть. Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных Сил Украины по соответствующим направлениям", - акцентировали в Минобороны.