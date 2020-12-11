Реформа СБУ должна создать допмеханизмы противодействия гибридным угрозам со стороны РФ, - Пунь

Реформа Службы безопасности Украины должна учитывать гибридные угрозы со стороны Российской Федерации и предоставить спецслужбе дополнительные механизмы для противодействия им.

Об этом заявил заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь во время дискуссии, организованной Американской Ассоциацией юристов "Инициатива по верховенству права" (ABA ROLI) совместно с Центром гражданских свобод, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"У нас есть общая граница со страной, которая представляет потенциальную угрозу и которая не считает возможным существование нашего независимого государства в будущем. И определять конструкцию украинского сектора безопасности следует с учетом этой угрозы - чтобы не дать ей реализоваться ", - сказал Сергей Пунь.

Он подчеркнул, что реальность российской агрессии лучше осознают страны Восточной Европы и Балтии. Ведь они прежде всего оценивают ее угрозу с учетом своего исторического опыта и наличия общей с РФ границы. Без фактора РФ в Украине могла бы существовать эффективная классическая информационная спецслужба, однако нынешние реалии требуют другого подхода.

Также он призвал экспертов анализировать законопроект об СБУ не с позиции, что ее сотрудники априори будут злоупотреблять будущими полномочиями. Ведь такая презумпция виновности закладывает нормы, которые заведомо затрудняют контрразведывательную и оперативно-розыскную работу. Сергей Пунь призвал наоборот - искать баланс, который даст СБУ эффективно работать.

Во время дискуссии эксперты согласились, что ключевым методом гражданского демократического контроля за деятельностью спецслужбы должен стать именно парламентский. Таким образом, можно будет обеспечить баланс между доступом к информации о деятельности СБУ, в том числе о проведенных ею спецоперациях, и надлежащей защитой государственной тайны и конфиденциальных источников спецслужбы.

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