Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко

Дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Дефицит Пенсионного фонда, который государство финансирует из Госбюджета, ежегодно растет. Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей что-то "побелить", "покрасить" или "подкрутить" уже нет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021-м будут достигать 195 млрд. Это - ответ тем, кто сомневается, что "в консерватории" нужны радикальные изменения", - заявил министр.

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"Отмечу, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации - с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", - сказал он.