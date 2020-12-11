Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко
Дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Дефицит Пенсионного фонда, который государство финансирует из Госбюджета, ежегодно растет. Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей что-то "побелить", "покрасить" или "подкрутить" уже нет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021-м будут достигать 195 млрд. Это - ответ тем, кто сомневается, что "в консерватории" нужны радикальные изменения", - заявил министр.
"Отмечу, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации - с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", - сказал он.
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http://rian.com.ua/view/20160922/1016683052.html
http://rian.com.ua/view/20160922/1016683052.html Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год http://rian.com.ua/view/20160922/1016683052.html
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
Если сбудется моя мечта у судей отнимут и между всеми нами поделят то каждому будет добавка 16 грн. 29 копеек.
Набрасываем на вентилятор дальше.
В 2021-м собирается украсть снова..
Вот так вот...с пенсионера по грвне...бенедиктовой госдача в 700 квадратов за бесплатно...
бубочке нужен новый интернет, а на*бу новые джипы люксовые
Им прожить бы ещё один век
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]