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Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко

Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко

Дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Дефицит Пенсионного фонда, который государство финансирует из Госбюджета, ежегодно растет. Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей что-то "побелить", "покрасить" или "подкрутить" уже нет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021-м будут достигать 195 млрд. Это - ответ тем, кто сомневается, что "в консерватории" нужны радикальные изменения", - заявил министр.

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"Отмечу, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации - с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", - сказал он.

Автор: 

индексация (62) Минфин (1556) Пенсионный фонд (433) пенсия (2161) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+22
Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8292
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11.12.2020 15:58
+20
Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3848
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11.12.2020 15:56
+15
Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4965
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11.12.2020 15:59
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Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3848
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11.12.2020 15:56 Ответить
Гуляй рванина!
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11.12.2020 16:15 Ответить
Ну що ,зебобіки, дотанцювались? Стрілець дуже влучно!!!!!
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11.12.2020 18:05 Ответить
Ага, на декабрь перенесите.
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11.12.2020 15:56 Ответить
Это еще хороший сценарий...
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11.12.2020 16:08 Ответить
"Дефицит Пенсионного фонда, который государство финансирует из Госбюджета, ежегодно растет. Это проблема, требующая системного решения." -
http://rian.com.ua/view/20160922/1016683052.html
http://rian.com.ua/view/20160922/1016683052.html Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год http://rian.com.ua/view/20160922/1016683052.html
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11.12.2020 15:58 Ответить
Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4965
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11.12.2020 15:59 Ответить
https://svoboda.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/peredplata593.pdf Цікаві цифри ширять у ЗМІ. За перші дев'ять місяців в Україні померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж у минулому році. Незважаючи на коронавірусну пандемію. Це випливає з даних, оприлюднених Державною службою статистики, щодо демографічної ситуації в країні за січень - вересень 2020 року.
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11.12.2020 16:17 Ответить
..... Количество умерших в Украине в сентябре 2020 года к сентябрю 2019-го выросла на 15,4%.....
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11.12.2020 16:21 Ответить
здається, шо ти тупо брешеш.
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11.12.2020 19:15 Ответить
Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8292
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11.12.2020 15:58 Ответить
Взять бы вас всех и перенести, в Ад
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11.12.2020 15:59 Ответить
Мы уже в аду, и черти правят нами.
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11.12.2020 16:06 Ответить
Кабмин может перенести дату индексации пенсий/ по-видимому, есть два Марченко. Второй Марченко радостно рапортовал о досрочном завершении: Украина прошла кризис в экономике, министр Марченко. 05.06.20
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11.12.2020 16:00 Ответить
Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты.
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11.12.2020 16:00 Ответить
От уроды.Гройсман заявлял в марте-независимо ни от чего,ни от кого-автоматически.Гнать взашей эту шайку.Ждать уже от них-нечего.
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11.12.2020 16:01 Ответить
Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7623
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11.12.2020 16:02 Ответить
Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9915
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11.12.2020 16:03 Ответить
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
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11.12.2020 16:04 Ответить
Ссылка https://glavcom.ua/ru/news/izbrannye-ukraincy-kto-poluchaet-pensiyu-bolshe-50-tys-grn-722619.html
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11.12.2020 16:05 Ответить
Арифметика она такая. Для расчёта взяты цифры из вашего графика.

Если сбудется моя мечта у судей отнимут и между всеми нами поделят то каждому будет добавка 16 грн. 29 копеек.
Набрасываем на вентилятор дальше.
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11.12.2020 16:43 Ответить
В этом году зеленое стадо уерало индексацию за два месяца...вместо марта индексировали в мае...
В 2021-м собирается украсть снова..
Вот так вот...с пенсионера по грвне...бенедиктовой госдача в 700 квадратов за бесплатно...
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11.12.2020 16:04 Ответить
Более того, они украли половину размера индексации, моя мама в марте 19 получила почти 600 грн, а в 2020 в мае только 265 грн. И эта же сумма потеряна навсегда, каждый месяц из года в год. А цены и тарифы растут не по дням, а по часам.
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11.12.2020 16:39 Ответить
Як довго ми на тебе чекали, й недарма за тебе галасували, найвеличніший наш товариш зеля! Підпис - дебільні малоросські пенси .
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11.12.2020 16:05 Ответить
денег нет но вы держитесь
бубочке нужен новый интернет, а на*бу новые джипы люксовые
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11.12.2020 16:06 Ответить
а помните было короткое время, когда все индексировалось регулярно и автоматически, нет, всё сломали
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11.12.2020 16:07 Ответить
зе-нсионеры у разбитого корыта...
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11.12.2020 16:08 Ответить
Да если бы только они то хрен бы с ними...нормальные тоже страдают...
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11.12.2020 16:11 Ответить
https://censor.net/ru/news/3236441/kabmin_mojet_perenesti_datu_indeksatsii_pensiyi_v_2021_godu_ministr_finansov_marchenkohttps://censor.net/ru/news/3236441/kabmin_mojet_perenesti_datu_indeksatsii_pensiyi_v_2021_godu_ministr_finansov_marchenko

Им прожить бы ещё один век
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11.12.2020 16:10 Ответить
" Помогаю бабушке,87 лет. Приношу молоко. хлеб, иногда чекушку. Она всё сокрушается - Вот помрёшь я совсем одна останусь"
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11.12.2020 16:31 Ответить
"Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко" - как Ахметов скажет, так Шмыгаль и сделает. Зря что ли он его в премьер-министры всунул. Эту должность Ахметов наверное у Ермака купил.
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11.12.2020 16:11 Ответить
Скоти при владі, індексація хоч на місяць пізніше - це обкрадені вами мільйони пенсіонерів на місячну суму індексації. У 2020 році ви вже так обікрали народ, провівши індексацію на два місяці пізніше. Мабуть сподобалося. То ви дочекаєтеся, що на Майдані палитимуть не шини , а вас.
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11.12.2020 16:20 Ответить
дєнєх нєт! но єсть квартал
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11.12.2020 16:24 Ответить
на наступний 2022 рік
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11.12.2020 16:27 Ответить
Была бы у кабмина зарплата размером с минимальную пенсию, не смогла бы тогда перенести! Вопросы: А какой у министров стимул для улучшения жизни? Влияет ли на зряплату, уровень жизни граждан? Или всё. по пут#ну?
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11.12.2020 16:36 Ответить
И ведь на самом деле, от чего зависит зарплата этих марченок, этих ермаков и прочих дерьмаков? Почему не от результатов их работы? Из месяца в месяц снижается уровень жизни народа, а их зарплаты остаются без изменений. Почему?
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11.12.2020 17:04 Ответить
Индексация - это вовсе не увеличение пенсии (в т.ч. и минимальной), а лишь средство для её, так сказать, не уменьшения. Нет индексации - считай, пенсии у всех уменьшились (инфляция, отношение размера пенсии к средней заработной плате и т.п.)
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11.12.2020 17:08 Ответить
"с марта или позже"_______________ну не дохнут проклятые - портят им весь "бюджет"...
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11.12.2020 16:57 Ответить
марчеко! а ГДЕ "чернобыльские" за ТРИ МЕСЯЦА?? или ты хочешь, что бы мы пришли и "потрусили" у тебя в карманах??!!
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11.12.2020 17:00 Ответить
Слезы,которые не пересматривали уже лет десять
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11.12.2020 20:34 Ответить
"Конец эпохи бедности" какой-то странный получается.
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11.12.2020 17:05 Ответить
Пройдут новогодние праздники, за это время пенсы перезаражаются ковидом и, может даже, большинство наконец-то перемрёт и ничё никому доплачивать не придётся
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11.12.2020 18:39 Ответить
ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЇ - ЦЕ НЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇЇ А ЛИШЕ ЧАСТИНА КОМПЕНСАЦІЇЇ ЗА ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ ЧЕРЕЗ ІНФЛЯЦІЮ А ЗЕ КОМАНДА В 20-МУ РОЦІ ДВА МІСЯЦІ ВКРАЛА І ЗНОВУ ЗАТІВАЄ КРАДІЖКУ У ПЕНСІОНЕРІВ
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11.12.2020 21:16 Ответить
За пограбування людей похилого віку грабіжників потрібно судити як за тяжкий злочин.
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11.12.2020 21:51 Ответить
Надо просто строго контролировать уплату налогов и все будет в порядке. У нас в стране контробанда, минимизация налогов, откат НДС, коррупция, не цэлевое использованное финансов процветает, а уплата налогов и здоров буксует вот и результат. Урезать пенсии проще чем собирать налоги.
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11.12.2020 22:16 Ответить
Затрут власти все по карманам.Никому не дадут кроме своих!
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]
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12.12.2020 11:13 Ответить
И вот же....Максимальные пенсии повысили, "минимальным" подбросили чуточку ,себя любимых не обижают ,а всем ,кто трудился -"коммунизм к 2080 году". Ой ,не многие доживут! Может пора гнать их в шею?
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12.12.2020 12:54 Ответить
пенсіонерів стае менше бо відтерміновуюьтся виходи на пенсію,а також вмирае кожний рік пенсіонерів в два раза більше чим виходить на пенсію але щось кожний рік їх збільшуеться в нашій влади корупція на ліцо,притом донбас це яма безконтрольна заберае половину пенсійного фонду а провіряти використання ніхто не хоче евреям вигідно свої просчети списувати на пенсіонерів
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12.12.2020 13:10 Ответить
 
 