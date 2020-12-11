Позицию Венецианской комиссии по КС учтут при подготовке судебной реформы в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что принятые Комиссией Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия, ВК) решения по Конституционному Суду Украины (КС) позволят избежать вреда антикоррупционной реформе в стране.

Об этом Зеленский заявил в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен Венецианской комиссии и Джанни Букиккио (глава ВК. - Ред.) за решение по КС. Два одобренных документа дают важные ориентиры, как избежать непоправимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС так, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Позиции Комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине", - написал Зеленский.

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Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.