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Новости Конституционный кризис
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Позицию Венецианской комиссии по КС учтут при подготовке судебной реформы в Украине, - Зеленский

Позицию Венецианской комиссии по КС учтут при подготовке судебной реформы в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что принятые Комиссией Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия, ВК) решения по Конституционному Суду Украины (КС) позволят избежать вреда антикоррупционной реформе в стране.

Об этом Зеленский заявил в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен Венецианской комиссии и Джанни Букиккио (глава ВК. - Ред.) за решение по КС. Два одобренных документа дают важные ориентиры, как избежать непоправимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС так, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Позиции Комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине", - написал Зеленский.

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Позицию Венецианской комиссии по КС учтут при подготовке судебной реформы в Украине, - Зеленский 01

Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Зеленский Владимир (20301) КС (2248) Букиккио Джанни (20)


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ОПа. Без слів..
Позицию Венецианской комиссии по КС учтут при подготовке судебной реформы в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 601
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11.12.2020 16:27 Ответить
А если я нарушу закон - то я сам уйду... А прийдет весна - сажать будем. А спасибо, господин Х-ло, за возвращенные территории...
Сколько уже обещалок эта гнусавая крыса давала?
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11.12.2020 17:03 Ответить
Яке б рішення КС ви б не взяли і ні одне з них не полегшує життя і добробут українського народу.Ні одне.
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11.12.2020 17:30 Ответить
 
 