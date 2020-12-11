"Донецкий концлагерь. Российская вакцина. Украинский локдаун": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с пленными в ОРДЛО и январский карантин

Сегодня, 11 декабря, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут обсуждать через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО, а также вопросы российской вакцины и внедрения локдауна в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В новом выпуске гость программы политзаключенный Станислав Асеев зачитает фрагмент своей новой книги. Кроме того, будут выяснять, кто и почему договаривается ввезти российскую вакцину в Украину, и почему локдаун внедряют именно после новогодних праздников.

Гостями студии станут: Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины; Максим Степанов, министр здравоохранения Украины; Алексей Резников, вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного Комитета реформ, президент Грузии (2004-2013); Станислав Асеев, журналист, писатель, узник боевиков так называемой ДНР; Марина Лазебная, министр социальной политики Украины; Тимофей Милованов, внештатный советник председателя Офиса Президента, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020), президент Киевской школы экономики; Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина"; Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"; Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционная платформа - за жизнь"; Ольга Стефанишина, народный депутат, "Голос", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации; Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус"; Игорь Кузин, исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины"; Дмитрий Екимов, основатель сети фитнес-клубов SportLife.