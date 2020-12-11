РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10938 посетителей онлайн
Новости
3 942 19

Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции

Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции

Повышении минимальной заработной платы на декабрь 2021 года решили отложить после консультаций с международными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил глава министерства Сергей Марченко.

По словам министра, изменения минимальной зарплаты связаны со многими "смежными" факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию.

"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда - пожелания подстраховаться, перенеся нововведение на конец года", - отметил глава Министерства финансов.

Марченко подчеркнул, что речь идет не только о влиянии на государственный но и на местные бюджеты.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. перенесено на декабрь 2021 года.

Также читайте: Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко

Автор: 

Минфин (1556) минимальная зарплата (196) Марченко Сергей (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Сказали б лучше, что "мы все проели, бюджетное корыто уже пустое", этому поверит все население Украины. А то "инфляция", "курсовые колебания", "нововведение переносится"...
показать весь комментарий
11.12.2020 16:48
+6
Хорошо, что инфляции не будет!
Или опять обманут?
показать весь комментарий
11.12.2020 16:35
+6
Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
11.12.2020 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо, что инфляции не будет!
Или опять обманут?
показать весь комментарий
11.12.2020 16:35 Ответить
Нельзя повышать минимальную зарплату , а то инфляция *****ет
показать весь комментарий
11.12.2020 16:36 Ответить
Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
11.12.2020 16:37 Ответить
Зачем тебе сало, Набутылкуприседян?
показать весь комментарий
11.12.2020 16:49 Ответить
Сказали б лучше, что "мы все проели, бюджетное корыто уже пустое", этому поверит все население Украины. А то "инфляция", "курсовые колебания", "нововведение переносится"...
показать весь комментарий
11.12.2020 16:48 Ответить
занимают под большие проценты лишь бы дали, но инфляции не будет...
показать весь комментарий
11.12.2020 16:49 Ответить
А куда Запишите Цены на Электроэнергию, которая потянет за собой Все, - Это Как???, - Та называйте Как хотите , - Но жить от этого станет не легче. Посоветуйтесь с путиным или с кем вы там Советуетесь.
показать весь комментарий
11.12.2020 16:54 Ответить
Как Гройсмана хаяли, когда минималку подняли до 3200, не откладывая на полгода
показать весь комментарий
11.12.2020 16:59 Ответить
Но, но! Барыґі уже в прошлом, как і конєц епохі ніщєти.
показать весь комментарий
11.12.2020 17:09 Ответить
73/43%зебіли, ви заслужили це всі разом, ще півтора-два роки тому!
показать весь комментарий
11.12.2020 17:22 Ответить
А может лучше перенести ещё на 2025 год???
показать весь комментарий
11.12.2020 17:38 Ответить
А повышение зарплат чиновникам инфляции не вызовет?
показать весь комментарий
11.12.2020 17:50 Ответить
Кинули с минималкой на целый (!) год. Жрите, зебобики, жрите. Жаль только, что вместе с идиотами страдают нормальные люди.
показать весь комментарий
11.12.2020 18:25 Ответить
Та нормальным надо уже давно валить в ЕС,пусть 73% хавают свою зеленую субстанцию.
показать весь комментарий
11.12.2020 21:05 Ответить
Вони ще до першого грудня 21 року ще все відмінять в звязку з відсутністю наповнення бюджету.До гадалки не ходи.
показать весь комментарий
11.12.2020 23:00 Ответить
Ну Порошенко, знову наслідив.
показать весь комментарий
11.12.2020 23:04 Ответить
А тим часом газ вже 8.55 без доставки
показать весь комментарий
12.12.2020 02:03 Ответить
 
 