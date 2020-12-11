Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции
Повышении минимальной заработной платы на декабрь 2021 года решили отложить после консультаций с международными партнерами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил глава министерства Сергей Марченко.
По словам министра, изменения минимальной зарплаты связаны со многими "смежными" факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию.
"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда - пожелания подстраховаться, перенеся нововведение на конец года", - отметил глава Министерства финансов.
Марченко подчеркнул, что речь идет не только о влиянии на государственный но и на местные бюджеты.
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. перенесено на декабрь 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или опять обманут?