Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции

Повышении минимальной заработной платы на декабрь 2021 года решили отложить после консультаций с международными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил глава министерства Сергей Марченко.

По словам министра, изменения минимальной зарплаты связаны со многими "смежными" факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию.

"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда - пожелания подстраховаться, перенеся нововведение на конец года", - отметил глава Министерства финансов.

Марченко подчеркнул, что речь идет не только о влиянии на государственный но и на местные бюджеты.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. перенесено на декабрь 2021 года.

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