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Это непростые переговоры, но такая необходимость точно существует, - Ермак о встрече лидеров "Нормандской четверки"

Это непростые переговоры, но такая необходимость точно существует, - Ермак о встрече лидеров

Украина продолжает упорно работать для достижения мира на Донбассе. В то же время Россия также должна демонстрировать прогресс.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своей колонке "Путь к миру. Год усилий команды Президента Зеленского" для интернет-издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента Украины.

Андрей Ермак отметил, что встреча в Париже на уровне глав государств и правительств "Нормандской четверки" в декабре 2019 года дала возможность освободить значительную часть удерживаемых лиц, а впоследствии – договориться об установлении режима прекращения огня на линии разграничения.

"Необходимость в проведении очередной встречи лидеров государств "Нормандской четверки" точно существует", – отметил руководитель Офиса Президента.

По его словам, встреча в Нормандском формате нужна, помимо прочего, и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения минских соглашений.

"Этот год в очередной раз продемонстрировал, что Украина будет настойчиво работать ради прекращения войны и возвращения мира на нашу землю. Для этого команда президента Зеленского будет аргументировано отстаивать интересы украинских граждан и национальные интересы нашего государства", – подчеркнул Андрей Ермак.

"Не верьте всяким заявлениям в духе "все пропало", или что кто-то выходит из переговорного процесса, или что переговоры зашли в тупик – нет, переговоры продолжаются. Да, это непростые переговоры, бывает разное, но мы настойчиво продвигаемся вперед", – отметил он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул: получая отчеты за сутки об отсутствии потерь в украинской армии, понимает, что Украина на правильном пути.

"Нужно двигаться дальше. Быть сильными, решительными, отстаивать интересы нашей страны. Но не стоит забывать, что путь к миру – это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути", – резюмировал Андрей Ермак.

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Автор: 

россия (95454) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+13
Алло, знатоки! Объясните мне статус этого Ермака. Он кто?
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11.12.2020 16:41
+8
заметьте, не возвращение территорий, а возвращение мира. зелохи уже сдались
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11.12.2020 16:54
+8
Що не зрозуміло? Єрмак - "Тимчасово виконуючий обов"язки глави української держави"... А Зеленський у нього у офісі президентом працює...
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11.12.2020 16:54
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Алло, знатоки! Объясните мне статус этого Ермака. Он кто?
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11.12.2020 16:41 Ответить
Що не зрозуміло? Єрмак - "Тимчасово виконуючий обов"язки глави української держави"... А Зеленський у нього у офісі президентом працює...
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11.12.2020 16:54 Ответить
заменитель зели, бо зеля совсем тупой
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11.12.2020 16:55 Ответить
Ця тварина є "смотрящім" за віслюком від пуйла.
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11.12.2020 16:58 Ответить
А статус-всей группы?
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11.12.2020 17:22 Ответить
Я про ТКГ спрашиваю? Тем более, что там свой пи-бол есть
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11.12.2020 19:28 Ответить
Кто знает, какие должностные обязанности у завхоза ОПУ?
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11.12.2020 16:46 Ответить
Дерьмак, хорош заглядывать в "карий глаз" }{уйлу. Оттуда воняет дерьмом.
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11.12.2020 16:48 Ответить
А навішо йому "заглядать у "карий глаз", якшо він звідти і не вилазить?
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11.12.2020 17:00 Ответить
Необходимость побыстрее капитулировать до того как Байден приедет?
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11.12.2020 16:49 Ответить
Это непростые переговоры, но такая необходимость точно существует, - Ермак о встрече лидеров "Нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7492
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11.12.2020 16:50 Ответить
Снова ты картинки из мурзилки.Твой портрет за решкой правдивее даже.Когда уже зелю сметать пойдешь,зольдат комнатный....)
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11.12.2020 17:14 Ответить
заметьте, не возвращение территорий, а возвращение мира. зелохи уже сдались
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11.12.2020 16:54 Ответить
"Нужно двигаться дальше. Быть сильными, решительными, отстаивать интересы нашей страны.
И много ты отстоял интересов нашей страны, решительный и сильный ты наш?
путь к миру - это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути", - резюмировал Андрей Ермак.
А кто тебе мразина ты продажная сказал что Рашка и ***** хочет мира в Украине? Скорее наоборот ***** прямо заявлял что хочет уничтожить всю Украину а такие как Ермак его лучшие помошники
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11.12.2020 16:54 Ответить
Ермак кремлевский агент минипулирует словами. Сегодня требовать мира с окупантами ето подписать мировую с окупантами и согласиться на их условия тоесть ето называется капитуляция. Мир может наступить только после деокупации и освобождения всех наших земель и домов. Но про деокупацию крыма и дамбаса ни Ермак ни ***** даже не говорят, так как ***** даже отказывается проводить переговоры по етому поводу. Тоесть, если Ермак в очередной раз договорился с врагом о переговорах, значит там будут обговариваться вопросы только о капитуляции Украины.
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11.12.2020 17:02 Ответить
По его словам, встреча в Нормандском формате нужна, помимо прочего, и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения минских соглашений.-встреча нужна не для окончания войны и не для обвинения рашистов в нежелании ее закончить и уйти с украинского Донбасса , а для плана детального.которых сначала Минского сходняка была куева туча и все коту под хвост...
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11.12.2020 17:10 Ответить
Почти все говорят, что целесообразности и условий для новой встречи нет и только Ермак упорно стремится к ней. К чему бы это?
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11.12.2020 17:11 Ответить
для зелі. Бо зелю спитають, його же виборці-зебіли
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11.12.2020 17:30 Ответить
Ермак может без премии остаться. Путя-резкий мужик !
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11.12.2020 17:23 Ответить
Переговоры о чем?Россия-уйдет с Донбасса-нет.Общество-примет капитуляцию ЗЕ-нет
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11.12.2020 17:26 Ответить
Ух ти .На самого Путіна.
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11.12.2020 17:53 Ответить
агент кремля
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11.12.2020 18:51 Ответить
 
 