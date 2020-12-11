Это непростые переговоры, но такая необходимость точно существует, - Ермак о встрече лидеров "Нормандской четверки"

Украина продолжает упорно работать для достижения мира на Донбассе. В то же время Россия также должна демонстрировать прогресс.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своей колонке "Путь к миру. Год усилий команды Президента Зеленского" для интернет-издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента Украины.

Андрей Ермак отметил, что встреча в Париже на уровне глав государств и правительств "Нормандской четверки" в декабре 2019 года дала возможность освободить значительную часть удерживаемых лиц, а впоследствии – договориться об установлении режима прекращения огня на линии разграничения.

"Необходимость в проведении очередной встречи лидеров государств "Нормандской четверки" точно существует", – отметил руководитель Офиса Президента.

По его словам, встреча в Нормандском формате нужна, помимо прочего, и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения минских соглашений.

"Этот год в очередной раз продемонстрировал, что Украина будет настойчиво работать ради прекращения войны и возвращения мира на нашу землю. Для этого команда президента Зеленского будет аргументировано отстаивать интересы украинских граждан и национальные интересы нашего государства", – подчеркнул Андрей Ермак.

"Не верьте всяким заявлениям в духе "все пропало", или что кто-то выходит из переговорного процесса, или что переговоры зашли в тупик – нет, переговоры продолжаются. Да, это непростые переговоры, бывает разное, но мы настойчиво продвигаемся вперед", – отметил он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул: получая отчеты за сутки об отсутствии потерь в украинской армии, понимает, что Украина на правильном пути.

"Нужно двигаться дальше. Быть сильными, решительными, отстаивать интересы нашей страны. Но не стоит забывать, что путь к миру – это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути", – резюмировал Андрей Ермак.

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