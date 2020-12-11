Антикоррупционный суд отменил арест фигуранта дела Микитася Дубоноса: ходатайство рассмотрят повторно

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила арест заместителя директора Государственного экспертного центра МВД Константина Дубоноса.

НАБУ подозревает Дубоноса в получении взятки от экс-президента Укрбуда Максима Микитася. По версии следствия, Дубоносу за фальсификацию экспертизы предоставили паркоместо за 250 000 грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Непосредственное указание оформить паркоместо на Дубоноса со 100% скидкой с согласия Микитася давал на тот момент руководитель правового департамента Укрбуда, а сейчас – замглавы Офиса президента Олег Татаров, говорится в материалах НАБУ.

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Дубонос был взят под стражу 2 декабря по решению ВАКС с альтернативой внесения залога 1 млн грн.

Прокуроры настаивали на содержании Дубоноса под стражей, поскольку считают, что он может повлиять на ход расследования, являясь сотрудником органов внутренних дел. Защита утверждает, что Дубонос не является сотрудником МВД и по своей должности даже не является госслужащим.

Апелляционная палата ВАКС отменила решение об аресте Дубоноса и назначила новое рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о взятии его под стражу.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.