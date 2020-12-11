Оборонный комитет ВР хочет отсрочить на полгода вступление в силу закона "Об оборонных закупках"

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту отсрочить на полгода вступление в силу закона "Об оборонных закупках".

Этот вопрос обсуждали на заседании комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы включить в повестку дня и поддержать законопроект №4458, который переносит вступление в силу закона "Об оборонных закупках" с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "Об оборонных закупках" 17 июля 2020 года.

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