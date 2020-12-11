Оборонный комитет ВР хочет отсрочить на полгода вступление в силу закона "Об оборонных закупках"
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту отсрочить на полгода вступление в силу закона "Об оборонных закупках".
Этот вопрос обсуждали на заседании комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы включить в повестку дня и поддержать законопроект №4458, который переносит вступление в силу закона "Об оборонных закупках" с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "Об оборонных закупках" 17 июля 2020 года.
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Хочу напомнить, что Януковощ и его правительства тоже модернизировали и реформировали Армию и ВПК, и сделали Армию небоеспособной, а ВПК довели до состояния "почти живой"..
Кстати, один из результатов Януковических реформ в ВПК - УкрОборонпром, государство пытается ликвидировать надеюсь в следуюшем году..
Петро Порошенко під час виступу на з'їзді партії «Європейська Солідарність» закликав Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання і зупинити підрив обороноздатності країни.
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
«Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони», - констатує Порошенко.
«Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави», - наголосив Петро Порошенко.