Задействованным в тестированиях на COVID-19 работникам лабораторий хотят назначить доплаты
Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4464 о назначении доплат задействованным в тестированиях на СOVID-19 ученым.
Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Telegram, речь идет о биологах, микробиологах, вирусологах, биохимиках, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники.
"Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительном отпуске, страховании от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплате к зарплатам. Мы предлагаем законом закрепить такие гарантии", - подчеркнули в политсиле.
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