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Новости Коронавирус и карантин
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Задействованным в тестированиях на COVID-19 работникам лабораторий хотят назначить доплаты

Задействованным в тестированиях на COVID-19 работникам лабораторий хотят назначить доплаты

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4464 о назначении доплат задействованным в тестированиях на СOVID-19 ученым.

Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Telegram, речь идет о биологах, микробиологах, вирусологах, биохимиках, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники.

"Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительном отпуске, страховании от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплате к зарплатам. Мы предлагаем законом закрепить такие гарантии", - подчеркнули в политсиле.

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ВР (29240) карантин (16729) тест (285) Слуга народа (2630) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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асфальтом будут давать, или путевка в трускавец
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11.12.2020 16:52 Ответить
Только хотят?
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11.12.2020 16:56 Ответить
Когда добавите , тогда и напишите , а то ваши желания расходятся с вашими Возможностями.
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11.12.2020 16:58 Ответить
хотим, планируем, возможно, наверное....
а где конкретные действия?
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11.12.2020 17:15 Ответить
 
 