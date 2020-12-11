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Новости
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Нацполиция подтверждает нападение на полицейских при составлении админпротокола на Киевщине: преступники задержаны, изъято оружие и боеприпасы. ВИДЕО

При составлении админпротокола на водителя за нарушение правил дорожного движения, его "защитники" набросились на полицейских и пытались убежать, а потом, во время преследования - начали стрелять в правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции. 

Как отмечается, событие произошло в поселке Терезино Белоцерковского района. Там экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административных материалов на место происшествия подъехали три автомобиля товарищей правонарушителя. Они набросились на полицейского с кулаками, а после скрылись в неизвестном направлении.

На розыск автомобилей, на которых поехали злоумышленники, были ориентированы все наряды полиции Киевщины. Одну из машин заметили работники Белоцерковского отдела полиции на автодороге Киев-Одесса. На законное требование правоохранителей водитель не остановился и на большой скорости продолжил движение. В селе Озерная автомобиль заехал во двор, пассажир вышел из машины, выстрелил и угрожал стражам порядка оружием.

Нацполиция подтверждает нападение на полицейских при составлении админпротокола на Киевщине: преступники задержаны, изъято оружие и боеприпасы 01
Нацполиция подтверждает нападение на полицейских при составлении админпротокола на Киевщине: преступники задержаны, изъято оружие и боеприпасы 02
Нацполиция подтверждает нападение на полицейских при составлении админпротокола на Киевщине: преступники задержаны, изъято оружие и боеприпасы 03
Для задержания мужчин, которые сопротивлялись и не выполняли законных требований правоохранителей, на территории столичной области была введена специальная полицейская операция, во время которой спецподразделение КОРД задержало злоумышленников. Сейчас троих мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также установлено всех участников события, их действиям будет дана правовая квалификация.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности оружие и боеприпасы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, в Киевской области группа правонарушителей напала на полицейских, остановивших пьяного водителя. В ходе задержания двое из правонарушителей открыли огонь из оружия. Их удалось задержать лишь при помощи КОРДа.

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Автор: 

Киевская область (4122) нападение (2208) Нацполиция (16446) стрельба (3251) КОРД (169)


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Топ комментарии
+9
А в патрульних немає пістолетів, чи не вміють користуватись? Кулаками їх побили, ой-йо-йой...
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11.12.2020 17:15
+6
а такі круті в себе на селі)
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11.12.2020 17:14
+2
студенты театральных ВУЗов сдают сессию... все чистенькие, ни одного повреждённого, пусть американская полиция у нас учится как задерживать опасных преступников
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11.12.2020 21:59
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а такі круті в себе на селі)
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11.12.2020 17:14 Ответить
Корд потрібно розформовувати, на таких бандитів може ходити участковий з протоколом.
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11.12.2020 17:38 Ответить
А в патрульних немає пістолетів, чи не вміють користуватись? Кулаками їх побили, ой-йо-йой...
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11.12.2020 17:15 Ответить
Классно придумано, а ничего что потом уже за решеткой будет полицейский?
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11.12.2020 18:22 Ответить
нажаль так
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11.12.2020 22:02 Ответить
комедія
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11.12.2020 17:23 Ответить
Много шума из ничего!Раз парни так борзо напали на копов-то видать они местные мажоры или родственники местного багача!Поэтому или копов "нагнут" или денег им дадут!
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11.12.2020 17:42 Ответить
эти ребята не виноваты!!! им так себя вести разрешают их местные менты и они думают что так можно везде. вопрос не к ним а к пану авакову.. ну ты же наешь что везде по Украине такая же хрень, авторитеты и менты это компаньены.это знают все кроме тупорылого руководства. или умного руководства, которое всем этим заправляет.
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11.12.2020 17:51 Ответить
"Дебилы,б##дь!" (с)
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11.12.2020 19:53 Ответить
ТАК ЭТО ПОЧТИ В КАЖДОМ СЕЛЕ ТАКИЕ ЧЕРТИ ЖИВУТ !!!
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11.12.2020 21:36 Ответить
студенты театральных ВУЗов сдают сессию... все чистенькие, ни одного повреждённого, пусть американская полиция у нас учится как задерживать опасных преступников
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11.12.2020 21:59 Ответить
В полиции стало интересно работать.
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12.12.2020 10:25 Ответить
 
 