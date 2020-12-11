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Фракция "Слуги народа" соберется на "кадровое" заседание: будут говорить о кандидатурах двух министров, - нардеп Янченко

Фракция

Фракция "Слуга народа" планирует провести заседание во вторник, 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения двух министров.

Эту информацию в комментарии Укринформу подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.

"Да, скорее всего, они будут вынесены. Но на самом деле еще дискуссии во фракции не было, и пока в планах, скорее всего, во вторник провести фракцию по кадровым вопросам и понять, есть ли поддержка таких предложений во фракции", - сказала Янченко.

Депутат отметила, что на должности министра образования и науки и министра энергетики будут предлагаться нынешние в.и.о. руководителей соответствующих министерств.

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"Те, кто исполняют обязанности, их будут предлагать на постоянных министров. Почему это все происходит? Потому что недавно Верховная Рада внесла изменения в закон, и теперь и.о. министра имеет гораздо более, скажем так, ограниченные полномочия, чем назначенный министр. И меньше полномочий, чем имели и.о. министра раньше. То есть если ранее и.о. министра от полноценного министра отличался в первую очередь тем, что не может голосовать на заседании Кабмина, то теперь урезается еще целый ряд полномочий - и связанные с распоряжением материально-техническим, и некоторыми другими", - заявила Янченко.

Кроме того, она добавила, что, по новому законодательству, и.о. министра не может находиться на этой должности больше месяца, после чего премьер-министр обязан вынести кандидатуру постоянного министра на рассмотрение Верховной Рады.

"Посмотрим. Вообще - вопрос, будут ли они рассматриваться на пленарной неделе, потому что пока нет ясности по поддержке во фракции, вообще ли фракция будет готова проголосовать за таких кандидатов на должности министров", - отметила Янченко.

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Как сообщалось, Кабинет Министров Украины 25 июня назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета на должность заместителя министра образования и науки и возложил на него исполнение обязанностей министра. 18 июня Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра. Эта должность остается вакантной с марта 2020 года, когда правительство Алексея Гончарука в полном составе ушло в отставку.

20 ноября Кабинет Министров решил временное исполнение обязанностей министра энергетики возложить на Юрия Бойко, который до этого работал заместителем министра. Вместе с тем, правительство приняло решение о признании утратившим силу своего распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.

Автор: 

ВР (29240) назначение (2171) Минобразования (1735) Янченко Галина (72) Минэнерго (363)


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заняться больше нечем как очередной перестановкой кроватей
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11.12.2020 17:06 Ответить
Тасування засмальцованої колоди брехливих карт !!))
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11.12.2020 17:12 Ответить
два есть
Фракция "Слуги народа" соберется на "кадровое" заседание: будут говорить о кандидатурах двух министров, - нардеп Янченко - Цензор.НЕТ 4926
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11.12.2020 17:07 Ответить
Я уж думал кресло министра обороны освобождается)))
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11.12.2020 17:07 Ответить
https://ukranews.com/news/744179-mer-cherkass-bondarenko-izvinilsya-pered-zelenskim Скандальный мэр Черкасс Бондаренко извинился перед главнокомандующим ВСУ и главным по борьбе с Ковид 19 Зеленским за свои слова
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11.12.2020 17:17 Ответить

Фракция "Слуги народа" соберется на "кадровое" заседание: будут говорить о кандидатурах двух министров, - нардеп Янченко - Цензор.НЕТ 3454 .
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11.12.2020 17:20 Ответить
 
 