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За несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве составлено 150 протоколов - КГГА

За несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве составлено 150 протоколов - КГГА

В Киевской городской государственной администрации заявили, что инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды в столице.

Об этом сообщает департамент городского благоустройства КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, инспекторы КП "Київблагоустрій" и районных государственных администраций уже внесли более 1 тыс. предписаний и составили 150 протоколов за административное правонарушение по ст.152 КУоАП. По этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере от 340 до 1700 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятия, учреждения и организации, независимо от их форм собственности, должны задействовать все ресурсы для расчистки улично-дорожной сети. В случае невыполнения своих обязанностей балансодержателями, инспекция принимает меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Всего на улицах Киева с 7:00 дежурят более 80 столичных инспекторов благоустройства, которые в усиленном режиме проверяют своевременность ликвидации последствий непогоды. Сейчас в столице преодолевают последствия непогоды 250 единиц техники и 5000 коммунальщиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На улицах Киева работают более 300 единиц спецтехники и 5 тысяч дворников, - мэр Кличко

Автор: 

гололедица (113) Киев (25501) непогода (816)


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Топ комментарии
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яка торгівля, самольоти з учора у борисполі назад не сівши повертаються. рейси на взлітку не повикачували, відмінили. тоже умніки тіпа тебе вонють - грійте смугу, сипте сіль, є машини. ага, а що дощ то одразу змиває, то у умніков у голові не існує.
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11.12.2020 17:20
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оказали "помощь" ФОПам?
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11.12.2020 17:07 Ответить
а вони кажуть: а ми не доповзли до місця роботи. і може бути правдою. вони ж не ночують на робочому місці, а в ранці уже все слизько. і не доповзли.
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11.12.2020 17:08 Ответить
не доповзли до мішків з піском і солі.
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11.12.2020 17:09 Ответить
Торгівля йде- а вони не доповзли? Це як?
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11.12.2020 17:11 Ответить
яка торгівля, самольоти з учора у борисполі назад не сівши повертаються. рейси на взлітку не повикачували, відмінили. тоже умніки тіпа тебе вонють - грійте смугу, сипте сіль, є машини. ага, а що дощ то одразу змиває, то у умніков у голові не існує.
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11.12.2020 17:20 Ответить
Ну не дурні ж типу тебе якусь дурню про "не доповзли" розповідають.
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11.12.2020 17:24 Ответить
я тобі не лише розповім,а ще й покажу, як не доповзають https://censor.net/ua/photo_news/3236319/u_kyyevi_kryjanyyi_apokalipsys_vulytsi_stolytsi_peretvorylysya_na_sutsilnu_kovzanku_videofotoreportaj
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11.12.2020 17:55 Ответить
Я киянин. Покаже воно мені...)))
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11.12.2020 18:35 Ответить
а, ну тоді цензор бреше. а ти прям в усіх частинах києва одночасно можеш знаходитись. ди дисперсний сам чи лише твій мозок?
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11.12.2020 22:06 Ответить
Соль хоть закупили ?
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11.12.2020 17:23 Ответить
https://twitter.com/ob2017ua

https://twitter.com/ob2017ua Olga Istominova @ob2017ua

https://twitter.com/ob2017ua https://twitter.com/ob2017ua



Якщо що, то остання така ковзанка була наприкінці 2013. Як і постачальники йолки...
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11.12.2020 18:52 Ответить
 
 