За несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве составлено 150 протоколов - КГГА

В Киевской городской государственной администрации заявили, что инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды в столице.

Об этом сообщает департамент городского благоустройства КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, инспекторы КП "Київблагоустрій" и районных государственных администраций уже внесли более 1 тыс. предписаний и составили 150 протоколов за административное правонарушение по ст.152 КУоАП. По этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере от 340 до 1700 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятия, учреждения и организации, независимо от их форм собственности, должны задействовать все ресурсы для расчистки улично-дорожной сети. В случае невыполнения своих обязанностей балансодержателями, инспекция принимает меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Всего на улицах Киева с 7:00 дежурят более 80 столичных инспекторов благоустройства, которые в усиленном режиме проверяют своевременность ликвидации последствий непогоды. Сейчас в столице преодолевают последствия непогоды 250 единиц техники и 5000 коммунальщиков.

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