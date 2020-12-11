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Новости Выборы в США и Украина
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Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским

Трамп внезапно вспомнил и назвал

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году "предсказал коррупцию Байдена".

Об этом Трамп написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Беседу с Зеленским он вспомнил в контексте новости о том, что сын победителя президентских выборов Джо Байдена Хантер все же стал фигурантом расследования о манипуляциях с налогами.

"Теперь оказалось, что мой телефонный звонок президенту Украины, который многие, в том числе и я, называли "идеальным", был даже лучше. Я предсказал коррупцию Байдена и сказал позвонить генеральному прокурору (Украины. - Ред.), который, возможно, знал о коррупции во время мистификации импичмента", - написал Трамп.

Трамп внезапно вспомнил и назвал идеальным прошлогодний скандальный разговор с Зеленским 01

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Напомним, в прошлом году из-за телефонного разговора с Зеленским Трамп столкнулся с угрозой импичмента. Его обвинили в давлении на украинского президента. Ведь Трамп во время беседы якобы добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции Байдена и его сына Хантера, который ранее работали в украинской энергетической компании Burisma.

В декабре 2019 стало известно, что уже через полтора часа после телефонного разговора Белый дом решил заморозить финансовую помощь Украине.

Трамп отвергал все обвинения.

Также на Цензор.НЕТ: Техас и еще 17 штатов требуют от Верховного суда отмены результата президентских выборов в США

Автор: 

Байден Джо (2787) Зеленский Владимир (20301) США (26542) Трамп Дональд (5162)


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Топ комментарии
+16
Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 7180
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11.12.2020 17:22
+15
Трамп був ідеальним в своїй борзості, а Зеля - в трусості.
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11.12.2020 17:15
+15
Трамп- перший в історії Президент США, котрий став кумиром для всього населення РФ.
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11.12.2020 17:20
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Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 4891

..
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11.12.2020 17:14 Ответить
НУ ДА! ДВА КЛОУНА ПЕРЕТЕРЛИ ТЕМУ! ФУЙЛА НЕХВАТАЛО ТРЕТЬИМ.
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11.12.2020 19:56 Ответить
Трамп був ідеальним в своїй борзості, а Зеля - в трусості.
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11.12.2020 17:15 Ответить
і ЗЛИВ ЗЕлю перед БАЙДЕНОМ...
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11.12.2020 21:14 Ответить
Зеля, как его собственный член рояльный, - шлепают им по всем клавишам.
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11.12.2020 17:17 Ответить
Трамп- перший в історії Президент США, котрий став кумиром для всього населення РФ.
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11.12.2020 17:20 Ответить
Трамп продовжує нагадувати всьому світу (передовсім Україні, і її зебілам) про свою Моніку Зелінскі
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11.12.2020 17:20 Ответить
Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским - Цензор.НЕТ 7180
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11.12.2020 17:22 Ответить
Якесь поношене "око государеве")))
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11.12.2020 18:05 Ответить
Зрозуміти сенс сказаного Трампом без тлумача неможливо- якщо той сенс взагалі є.
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11.12.2020 17:22 Ответить
доналд перднул?
Трамп раптом згадав і назвав "ідеальною" торішню скандальну розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 939
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11.12.2020 17:22 Ответить
чи зеля...хвилюється шоби ніхто не унюхав, як він набздюхав)))))
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11.12.2020 17:41 Ответить
И, в гроб сходя, благословил.
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11.12.2020 17:22 Ответить
Порой кажется что Трамп тоже выходец из квартала 95.
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11.12.2020 17:24 Ответить
moron
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11.12.2020 17:24 Ответить
Після подібних заяв Трампа Зеленському краще повторно іти на самоізоляцію до 20 січня 2021 року - дати офіційної інавгурації Байдена.
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11.12.2020 17:25 Ответить
Беги, Вава, беги....Скандал пройдет, а тебя будут бить.. возможно даже по голове ... возможно даже ногами..
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11.12.2020 17:28 Ответить
Я вибачаюсь- ви битимете? Чи комусь доручите чи наймете?
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11.12.2020 17:30 Ответить
а в вас руки відсохли ?
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11.12.2020 18:21 Ответить
"Я гналась за вами три дня и три ночи...")))
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11.12.2020 18:33 Ответить
Судить народным трибуналом маланца . Пускай народ решает что делать с этим недомерком лживым.
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11.12.2020 18:58 Ответить
Ну дык жеж, зеля пообещал трампуше на 100% своего прокурора! Ну ничьо, шо его больше нет. Зато теперь генпрокурорша на 146% СВОЯ!
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11.12.2020 17:34 Ответить
Поздно Дональд , съела Венедиктова уже дело по бурисме 😄
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11.12.2020 17:35 Ответить
Трампидло тоне,ще й Зєлю за собою тягне.
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11.12.2020 17:42 Ответить
то рижий про ватнорозумові здібності бубаноїда...
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11.12.2020 17:46 Ответить
Интересно то что департамент юстиции с 2018 в тайне вел дела Хантера и двух братьев Байдена но молчали как сказал attorney general "чтобы не влиять на процесс выборов". Теперь Трамп разозлился на AG типа что же ты гад молчал
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11.12.2020 17:51 Ответить
Знову підставив членограя. а нафіга? які мотиви?
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11.12.2020 17:52 Ответить
Цидулка з московії поступила.
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11.12.2020 17:53 Ответить
Это прекрасно. И тоже зачтется ЗЕляди от Байдена.
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11.12.2020 18:20 Ответить
Трамп раптом згадав і назвав "ідеальною" торішню скандальну розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 2551
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11.12.2020 18:38 Ответить
Ахахаха))))трампуша спецом Байдену о монике напомнил?
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11.12.2020 18:49 Ответить
Избрали придурки шута-а теперь скоро подыхать будете от холода и голодухи.
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11.12.2020 19:00 Ответить
Одно хорошо.Тарифы ростут,цены ростут,минималка фуй вам в рот зеБилы.Все ок..
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11.12.2020 19:02 Ответить
все верно трамп написал.
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11.12.2020 19:12 Ответить
 
 