Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году "предсказал коррупцию Байдена".

Об этом Трамп написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Беседу с Зеленским он вспомнил в контексте новости о том, что сын победителя президентских выборов Джо Байдена Хантер все же стал фигурантом расследования о манипуляциях с налогами.

"Теперь оказалось, что мой телефонный звонок президенту Украины, который многие, в том числе и я, называли "идеальным", был даже лучше. Я предсказал коррупцию Байдена и сказал позвонить генеральному прокурору (Украины. - Ред.), который, возможно, знал о коррупции во время мистификации импичмента", - написал Трамп.

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Напомним, в прошлом году из-за телефонного разговора с Зеленским Трамп столкнулся с угрозой импичмента. Его обвинили в давлении на украинского президента. Ведь Трамп во время беседы якобы добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции Байдена и его сына Хантера, который ранее работали в украинской энергетической компании Burisma.

В декабре 2019 стало известно, что уже через полтора часа после телефонного разговора Белый дом решил заморозить финансовую помощь Украине.

Трамп отвергал все обвинения.

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