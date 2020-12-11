Бывшего "беркутовца" Шаповалова, который восстановился в должности через суд, уволили со службы

Министерство внутренних дел уволило со службы бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, восстановленного в должности решением Харьковского окружного админсуда в начале декабря.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Да (Шаповалова уволили. - Ред.). Он восстановился в подразделении, которого нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили - ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", - сказал Шевченко.

Шаповалов с 2015 по 2019 год находился под стражей. Его обвиняли в превышении полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

По данным следствия, отданный им преступный приказ привел к смерти 3 активистов и травмированию 107 человек.

Шаповалов признал вину в незаконном обращении с оружием, но не в превышении власти.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

4 декабря суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области и выплатить ему 11 297,20 грн за вынужденные прогулы.

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