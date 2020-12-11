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Бывшего "беркутовца" Шаповалова, который восстановился в должности через суд, уволили со службы

Бывшего

Министерство внутренних дел уволило со службы бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, восстановленного в должности решением Харьковского окружного админсуда в начале декабря.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Да (Шаповалова уволили. - Ред.). Он восстановился в подразделении, которого нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили - ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", - сказал Шевченко.

Шаповалов с 2015 по 2019 год находился под стражей. Его обвиняли в превышении полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

По данным следствия, отданный им преступный приказ привел к смерти 3 активистов и травмированию 107 человек.

Шаповалов признал вину в незаконном обращении с оружием, но не в превышении власти.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

4 декабря суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области и выплатить ему 11 297,20 грн за вынужденные прогулы.

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Автор: 

Беркут (8689) МВД (9318) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+10
На нари потвору,а кобила траєщинська хай йому сухарі носить !!)))
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11.12.2020 17:32
+6
После выплаты зп за 4 года?
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11.12.2020 17:32
+4
Компесацію за звільнення отримав?
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11.12.2020 17:32
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Компесацію за звільнення отримав?
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11.12.2020 17:32 Ответить
После выплаты зп за 4 года?
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11.12.2020 17:32 Ответить
Це святе !!)))
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11.12.2020 17:33 Ответить
а ще ж вилата "вихідних", невикористані відпустки, лікарняні...
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11.12.2020 18:02 Ответить
На нари потвору,а кобила траєщинська хай йому сухарі носить !!)))
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11.12.2020 17:32 Ответить
Падло хитрожопое, хрен ему, а не восстановление, на нары скотину ещё лет на 10-ть. Я вот не пойму, разве могут бывшие уголовники опять служить в милиции - полиции???
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11.12.2020 17:53 Ответить
Зеленский его освободил и он ещё Зеленскому послужит.
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11.12.2020 18:19 Ответить
Але ж для ЗЕвлади це болюча втрата.
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11.12.2020 19:58 Ответить
Та ви шо. Оце так покарали.
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11.12.2020 18:43 Ответить
По Закону ему должны были предложить службу в других государственных частях. Я бы на месте Шапки подал бы в суд повторно -перспективы очень неплохие.
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11.12.2020 20:55 Ответить
Та він заради компенсації відновлювався. Відкупилися від урода за народні гроші і премії своїх співробітників поліції.
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11.12.2020 21:18 Ответить
Нынешние зевласти без работы его не оставят.
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12.12.2020 10:56 Ответить
 
 