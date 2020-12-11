Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска трижды открывали огонь в направлении позиций украинских воинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.
Так, в направлении позиций украинских воинов недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.
Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Надлежаще выполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.
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