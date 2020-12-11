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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил список стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В "красной" зоне находятся 38 стран, что на две страны больше, чем на прошло неделе. Среди стран "красной" зоны: США, Венгрия, Грузия, Сербия, Литва, Болгария, Чехия, Португалия и другие.

В "зеленой" зоне находятся 155 стран. Среди них: Италия, Польша, Россия, Франция, Беларусь, Турция, Египет и другие страны.

Читайте: Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19, - Ляшко

Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

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Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими.
Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
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11.12.2020 18:03 Ответить
Мене цікавить тільки Оман.
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11.12.2020 18:44 Ответить
Похоже, что на весь Китай не наберется столько больных, сколько в Украине.
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11.12.2020 19:13 Ответить
Вы в это верите?
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12.12.2020 14:56 Ответить
Возьми данные, помножь, подели и сам скажи мне.
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12.12.2020 15:43 Ответить
руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы
экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может привести к росту
летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С)ЛОКДАУН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, а не после них! Это тоже самое что объявить об "воздушной тревоге" после того, как бомбардировка совершена и вражеские самолеты отбомбившись улетели. Принявших "отсроченный локдаун" нужно обвинить в убийстве тысяч граждан, распространении вируса и дать "пожизненные" срока или вообще расстрелять!
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12.12.2020 04:52 Ответить
 
 