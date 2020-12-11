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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В "красной" зоне находятся 38 стран, что на две страны больше, чем на прошло неделе. Среди стран "красной" зоны: США, Венгрия, Грузия, Сербия, Литва, Болгария, Чехия, Португалия и другие.
В "зеленой" зоне находятся 155 стран. Среди них: Италия, Польша, Россия, Франция, Беларусь, Турция, Египет и другие страны.
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Бгг. ))
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