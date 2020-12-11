Апелляционный суд приговорил к пяти годам тюрьмы организатора "референдума" в Краматорске

В Донецкой области апелляционный суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за организацию так называемого референдума в 2014 году в Краматорске.

Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Суд доказал, что в мае 2014 года мужчина, действуя по предварительному сговору с председателем так называемой участковой избирательной комиссии № 5, организовал и провел "референдум" на территории Краматорской школы № 30.

"В сентябре 2020 Славянский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года", - отметила прокуратура.

Отмечается, что прокуратура была не согласна с таким решением суда и подала апелляцию. В свою очередь, суд принял решение частично удовлетворить просьбу стороны обвинения: мужчине дали реальное лишение свободы на пять лет.

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