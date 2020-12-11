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Апелляционный суд приговорил к пяти годам тюрьмы организатора "референдума" в Краматорске

Апелляционный суд приговорил к пяти годам тюрьмы организатора

В Донецкой области апелляционный суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за организацию так называемого референдума в 2014 году в Краматорске.

Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Суд доказал, что в мае 2014 года мужчина, действуя по предварительному сговору с председателем так называемой участковой избирательной комиссии № 5, организовал и провел "референдум" на территории Краматорской школы № 30.

"В сентябре 2020 Славянский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года", - отметила прокуратура.

Отмечается, что прокуратура была не согласна с таким решением суда и подала апелляцию. В свою очередь, суд принял решение частично удовлетворить просьбу стороны обвинения: мужчине дали реальное лишение свободы на пять лет.

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Автор: 

Краматорськ (2275) прокуратура (5009) референдум (1504)


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Топ комментарии
+4
В Украине смешные термины за реальные преступления... как диссонанс, в кацапии украинцам дают космические термины за надуманные "преступления".
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11.12.2020 18:29
+3
Хрень какую-то судят,а штэпы и допы гуляют.
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11.12.2020 18:14
+2
фейковая пятилетка...приговорили к двум годам усиленного употребления пепсиколы в домашних условиях...
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11.12.2020 18:16
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Поделом лоботрясу...
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11.12.2020 18:13 Ответить
как было бы здорово выявить всех подонков ,которые пришли на этотот рехферендум и лишить их гражданства Украины....или в дыру высилить
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11.12.2020 18:44 Ответить
Хрень какую-то судят,а штэпы и допы гуляют.
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11.12.2020 18:14 Ответить
Апелляционный суд приговорил к пяти годам тюрьмы организатора "референдума" в Краматорске - Цензор.НЕТ 4981
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11.12.2020 18:34 Ответить
фейковая пятилетка...приговорили к двум годам усиленного употребления пепсиколы в домашних условиях...
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11.12.2020 18:16 Ответить
Так написано ж что отстрочку отменили, теперь реальный срок.
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11.12.2020 18:24 Ответить
Это что за бИндеровец в Донецкий суд затесался?)))
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11.12.2020 18:17 Ответить
В Украине смешные термины за реальные преступления... как диссонанс, в кацапии украинцам дают космические термины за надуманные "преступления".
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11.12.2020 18:29 Ответить
Не может быть.
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11.12.2020 18:30 Ответить
С испытательным сроком на 2 года...Уже завтра его менять будут, то где его искать, у участкового?
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11.12.2020 18:56 Ответить
Не понимаю . Отправьте его в рашу через бескрайние просторы полей Донбасса с ручным катком для укладки асфальта .
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11.12.2020 19:12 Ответить
МАЛО!
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11.12.2020 20:20 Ответить
Ну а когда очередь до Лисичанска и Северодонецка дойдет? До недолет то перелет )))
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11.12.2020 20:35 Ответить
Всего то? В РФ - 15 минималка!
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12.12.2020 14:29 Ответить
 
 