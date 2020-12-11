Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт
В Литве подсчитали, что на ремонт резиденции президента нужно потратить 359 тыс. евро. После этого президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда.
Об этом журналистам сообщил канцлер президентской службы Альге Будрите, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Президент решил не переезжать в (резиденцию. - Ред.) Турнишкес и оставшуюся часть срока полномочий будет жить в своем доме. Такое решение было принято после оценки состояния президентской резиденции и рассмотрения сценариев ее обновления, подготовленных экспертами", – сообщил он.
"Предусмотренные на обновление резиденции 359 000 евро останутся в бюджете", – добавил Будрите.
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В связи с этим решением рядом с частным домом Науседы оборудовали пост государственной охраны. А в резиденции теперь собираются принимать иностранных гостей и проводить официальные мероприятия. Для этого ремонт не потребуется.
Резиденция Турнишкес была построена в 1940 году. В этом здании жили президенты Валдас Адамкус, Роландас Паксас, Даля Грибаускайте. Ремонт в здании в последний раз делали в 2003 году.
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В последние годы в резиденции никто не жил, и поэтому за нее приходилось платить только коммунальную плату.
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Зеля за наш кошт ікорочку щодня жере.
І не тільки..
А цей лох якийсь...
Я бы не давал денег!!!!
то ли дело Феофаний VI
есть возможность - бери и не кочевряжься
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Йому 42 роки і він не ліх - відмовлятися від халяви!
Жрите , зеленые лохдауны, ваше "хуже не будет"!