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Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт

Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт

В Литве подсчитали, что на ремонт резиденции президента нужно потратить 359 тыс. евро. После этого президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда.

Об этом журналистам сообщил канцлер президентской службы Альге Будрите, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Президент решил не переезжать в (резиденцию. - Ред.) Турнишкес и оставшуюся часть срока полномочий будет жить в своем доме. Такое решение было принято после оценки состояния президентской резиденции и рассмотрения сценариев ее обновления, подготовленных экспертами", – сообщил он.

"Предусмотренные на обновление резиденции 359 000 евро останутся в бюджете", – добавил Будрите.

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В связи с этим решением рядом с частным домом Науседы оборудовали пост государственной охраны. А в резиденции теперь собираются принимать иностранных гостей и проводить официальные мероприятия. Для этого ремонт не потребуется.

Резиденция Турнишкес была построена в 1940 году. В этом здании жили президенты Валдас Адамкус, Роландас Паксас, Даля Грибаускайте. Ремонт в здании в последний раз делали в 2003 году.

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В последние годы в резиденции никто не жил, и поэтому за нее приходилось платить только коммунальную плату.

Автор: 

жилье (908) Литва (2456) резиденция (147) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+26
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 436
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11.12.2020 18:17
+24
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 7679
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11.12.2020 18:33
+21
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 5735
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11.12.2020 18:21
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Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 436
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11.12.2020 18:17 Ответить
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 5735
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11.12.2020 18:21 Ответить
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 7679
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11.12.2020 18:33 Ответить
Президент Литви тролить Зеленського, один обіцяє а інший робить.
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11.12.2020 19:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/108318 І до чого ваша картинка? Ви за кого голосували?
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11.12.2020 18:26 Ответить
Пхе....слабак.
Зеля за наш кошт ікорочку щодня жере.
І не тільки..
А цей лох якийсь...
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11.12.2020 18:17 Ответить
Президент Литвы Науседа отказался переезжать в резиденцию, потому что слишком дорого обошелся бы ремонт - Цензор.НЕТ 5747
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11.12.2020 18:19 Ответить
Кстати, а на средней фотке уши то не его))) Как и нос) Двойник?)))
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11.12.2020 18:24 Ответить
когда андрей Елдак долбит в ухо, какие уши могут потом стать?
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11.12.2020 18:29 Ответить
да и от тяжелых наркотиков органы человека могут деформироваться. те кто сидят на крокадиле и метадоне скажут шо так оно и есть. но наш сидит на коксе наверное, хотя мне кажется шо андрей Елдак его подсадил на герыч. по этому зе не ходит более в футболках. ну или там лобок весь исколот иглами. кароче: вены руки вены руки
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11.12.2020 18:33 Ответить
Просто их хуже видно за разжиревшими щеками. А нос тоже жиром покрылся целюлитным.🙂
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11.12.2020 21:06 Ответить
І згущонку банками
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11.12.2020 18:55 Ответить
а зебил нам в день обходится в 2 млн гриваков и єто очень даже дьошива, да зебобі???? мухахахахахахах
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11.12.2020 18:17 Ответить
Йой! Найвеличнішому про те розкажіть!
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11.12.2020 18:18 Ответить
А ще на памперси країна витрачається...Бо Зе бімби боїться до всірачки.
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11.12.2020 18:18 Ответить
бенедиктова после такой новости вернётся в свою палатку...
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11.12.2020 18:19 Ответить
Просто Науседа не снимался в "Слуге Народа" на канале Г+Г.
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11.12.2020 18:20 Ответить
Цим і відрізняється европійський пвдхід від азійського.. чим бідніше населення, тим більше показної розкоші у чергового царька..
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11.12.2020 18:22 Ответить
Разве только у царька? А кредиты на айфон разве не берут?
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11.12.2020 19:31 Ответить
Тю......ох і лошари. В нас такі бабки тільки на памперси для зе йдуть.
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11.12.2020 18:24 Ответить
І що ви хочете,щоб в нас так було? Такого ніколи не буде.Діти багатіїв ж не служать на призові.То чому мають президенти жити як злиднота?
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11.12.2020 18:25 Ответить
Вот смотрю я вот на это вот на всьо и не понимаю, как можно было променять попытку чего-то поменять в этой крайини на эпоху "какойта разницы и чиста паржать". Вы тупые люмпены все время пинаете на власть, но когда вам в болото кидают веревку, чтобы вытащить ваши жопы из задницы вы идете и голосуете за клована. Вывод из всего этого один: нужно менять систему. Нужно лишать права голоса люмпен и быдло! В жопу демократию в стране где она не работает... С хохлами по другому никак... увы...
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11.12.2020 18:25 Ответить
Не надо никого ничего лишать. Пусть государство покупает голоса - не хочешь голосовать вот тебе 5000 грн. и штампик в паспорте - "оплачено" и звездуй на все четыре стороны.
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11.12.2020 19:42 Ответить
какие 5000грн. ? бутылку водки и хорош
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11.12.2020 23:12 Ответить
А свой простой парень с народа с велосипедом так бы не поступил
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11.12.2020 18:26 Ответить
Президент Литви Науседа відмовився переїжджати в резиденцію, бо надто дорого обійшовся б ремонт - Цензор.НЕТ 5379
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11.12.2020 19:01 Ответить
"Все равно Порошенко во всем виноват"
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11.12.2020 23:31 Ответить
Круто!!!! А Украина помощи просит у Евросоюза!!!! Но у АТБ не говоря уже о торговых центрах в центре Днепра такие тачки паркуются!!!! И не одна ,две или десять!!!! Их просто много!!!!!
Я бы не давал денег!!!!
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11.12.2020 18:26 Ответить
лучше бы детям интернетовским отдал, как поступил наш влиятельнейший на Земле ни разу не лох!
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11.12.2020 18:27 Ответить
лох какой то... прямо как Порошенко
то ли дело Феофаний VI
есть возможность - бери и не кочевряжься
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11.12.2020 18:30 Ответить
клятый Барыга Мародер крал в бюджет сволачь такая
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11.12.2020 18:31 Ответить
а вам таки не вириться, ну ок - вот в этой прекрасной стране Латвия есть проблемы но их решает как то по другому как у вас, кстати нет большой разницы в подходах для достижения благополучия, есть нюансы но принцип такой же и в Литве.

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11.12.2020 18:36 Ответить
U nas sredniaja zarplata vracej 3250 evro uze teper,a medsiostry 1860 evro no tut sredneje.Te sto s koranavirom raboatajet jest dobavki.pro minimalnuju ja nemogu skazat no sredneje tak takoje Litve
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11.12.2020 18:45 Ответить
Nu tak ti putajesj jaica i cepljata - srednaja i minimaljnaja.
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11.12.2020 18:48 Ответить
Nu da ja vet pisu sto minimalnuju neznaju tolko sredniuju napisal,no bolsinstvo i polucajet tut sredniuju iz medikov
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11.12.2020 18:51 Ответить
Ці цифри це брутто чи нетто?
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11.12.2020 20:11 Ответить
Na bumage 3250 evro srednem mediki tut polucajet
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11.12.2020 20:23 Ответить
А сколько платится налогов и сколько остается нетто с єтой суммьі? В Германии, например, с зарплатьі в 3250 брутто прийдется заплатить около 40% налогов (включая мед. страховку).
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13.12.2020 17:20 Ответить
Нищеброды какие-то в Литве у власти, вот у нас если стать президентом, то можно легко стать долларовым миллиардером
Правда народ почему-то беднее, чем в Литве, но это не важно.
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11.12.2020 18:38 Ответить
Шо, і тобі ма'ть, кондитер в сподні напудив?
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11.12.2020 18:53 Ответить
А какая разніца ?
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11.12.2020 18:41 Ответить
А президент Литвы в курсе во сколько им обходится Тихановская и ее охрана? К стати, в воскресенье она опять намечает визит в Германию...
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11.12.2020 18:43 Ответить
Da on v kurse.Vilniuse mer dal pomecenyje bezplatno im no eto nase delo u nas dengi jest.
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11.12.2020 18:48 Ответить
Бесплатный только сыр в мышеловке! А за отопление, газ и электричество мэр, наверное, из своего кармана платит или это налоги местных жителей?
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11.12.2020 18:55 Ответить
Mozet oni sami platyt ja neznaju.Pomecenyje da dali.Neperezyvajete za nasi dengi tut ix jest na takyje meloci.Vilnius on bogati gorod po VVP vyse srednego ES
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11.12.2020 19:01 Ответить
В Литве подсчитали, что на ремонт резиденции президента нужно потратить 359 тыс. евро. После этого президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда. Источник: https://censor.net/ru/n3236495
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11.12.2020 19:09 Ответить
Da on otkazalsia eto ego delo mozet dumajet uze i prodrugyje vybori.A vot met Vilniusa neotkazalsia strojit stadion futbolni za 150mln evro.
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11.12.2020 19:22 Ответить
Следующие президентские выборы только через 4 года!
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11.12.2020 19:28 Ответить
Nu da posle 4.Eto ego delo ,tut ne v dengax vet problema>Posmotryte na nas seim oni uvelycili srazu sebe zarplati.S dengami u nas problem netu
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11.12.2020 19:34 Ответить
Vot ego dom gde teper zyviot Nauseda.Knig ocen mnogo on ix sobirajet kak kolekcionerПрезидент Литви Науседа відмовився переїжджати в резиденцію, бо надто дорого обійшовся б ремонт - Цензор.НЕТ 6720
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11.12.2020 19:56 Ответить
Европейцы только хвалят себя, украинцы все время себя ругают. Оба случая ненормальная патология.
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11.12.2020 18:55 Ответить
Да диктаторы типа Лукашенка афигеть как дорого обходятся всем, не хотят диктаторов?То значит пусть платят Тихановской!
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11.12.2020 18:53 Ответить
кстати
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12.12.2020 13:09 Ответить
Але зюзеподібне так не зробить.
Йому 42 роки і він не ліх - відмовлятися від халяви!
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11.12.2020 18:45 Ответить
РЕСПЕКТ, господин ПРЕЗИДЕНТ!!! Вот это государственный подход! Вот это уважение к своим гражданам! Как же наши жлобы далеки от таких критериев! Хоть и в Европу шастают, как к соседу по лестничной клетке, хоть и "хатынок" в 1500 кв.м себе там накупили, а кугутами быть не перестали.
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11.12.2020 18:52 Ответить
Цікаво, хто з наших колишніх президентів вчинив так само?
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11.12.2020 18:57 Ответить
Запитай у нашого. Він переїхав і нічого, бо ремонт не за його кошти. І що йому ці українці, він їх ненавидить, тож на рік буде робити сім ремонтів.
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11.12.2020 18:58 Ответить
Молодец, президент Литвы. Выполняет все, что обещал Зеленский на выборах.
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11.12.2020 18:58 Ответить
Да ему памятник надо ставить!!!!
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11.12.2020 19:04 Ответить
Скромняга... Економний як і наш... президент... "гдє-то в глубине душе", но окружїніє как-то нєзамєтно... ввєло во іскушєніє... нєожіданно...
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11.12.2020 19:15 Ответить
Вчинок справжнього громадянина своєї країни. РЕСПЕКТ І УВАЖУХА - НАУСЄДА!!!!! Не можу похвалитися в своїй країні тим же.... На жаль....
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11.12.2020 20:44 Ответить
А наш нелох и ремонт в госрезиденции сделал и переехал))), а теперь ремонт в ОПе начинает...А на ВСУ деньги сокращает, на медицину, образование и культуру тоже обрезает...
Жрите , зеленые лохдауны, ваше "хуже не будет"!
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11.12.2020 21:04 Ответить
 
 