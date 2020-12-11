В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий
В Министерстве инфраструктуры планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты Украины.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша цель на следующие 4 года - мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты", - отметил Криклий.
По его словам, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта "Черноморск" и пассажирский комплекс в порту Одессы. Кроме этого, в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.
Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порта в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайске и Скадовске.
Министр отметил, что концессия или приватизация предусматривают не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.
Напоминаем, Херсонский морской порт был передан в концессию компании "Рисоил-Херсон" 26 июня 2020 года. Договор о передаче в концессию имущества специализированного морского порта "Ольвия" катарской компании QTerminals было подписано 20 августа 2020 года.
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Скандал із Польщею. Ефективна робота уряду Зе - зашкалює. Криклій - кращий!
https://www.youtube.com/watch?v=kodXADIJ7Sk
Все офіційно і законно. Україна, начебто, і є, а по факту вона належить комусь, та не українцям.
Договір бені з фуйлом. Втілення.
Подтянуть к нему подъездные пути
Подтянуть к нему новые сети
Набрать новый персонал
ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО
РАША во всех пост совковых странах скупила все за копейки , как у Буратин ,
Вот так глупые государственники распоряжаются народным добром
Причём здесь новое строительство ?
И ПОЧЕМУ АГЕНТ РУСНИ ТИГИПКО активно все годы интересуется украинскими портами ?
Він із сервісного центру МВС, зразу в узеленські міністри.
Шо!? Продасте все, що не продали до вас?
...а потім приходять касаби
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1337310061807480833 8 ч
Инвестиционные няни Зеленского наработали в этом году на отток инвестиций аж на минус 112.6%.
С Украины бегут инвесторы, офигев от жадности "нянь"
Доброе утро....
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1337310061807480833/photo/1
Так как все эти передачи подрывают государство как минимум экономически... Так как это приведет к тому, что как минимум государство будет вынужденно терять деньги - платя за то, что еще "вчера" принадлежало ей
Лохдауны полные идиоты и вражины.
Зелю на нары!
(Контактні телефони - на офіційних сайтах Президента України та Кабінету Міністрів України.)
то це означає, що держава планує (вірить, сподівається, розуміє), що ці підприємства хтось купить.
Для чого хтось став би купувати якісь підприємства (не важливо - державні чи приватні) ? ? ?
- На це запитання історія людства дає відповіді:
можуть бути різні цілі у покупців, наприклад:
1. Знищити підприємство конкурента.
2. Отримувати прибутки.
3. ...
То яка ціль тоді у держави, яка планує продавати свої підприємства:
1. ця держава (ці чиновники) хоче, щоб її було знищено, як чийогось конкурента?
2. або ця держава (ці чиновники) хоче, щоб не вона (не її бюджет і не її акціонери-громадяни), а якісь інші люди отримували прибутки від тих підприємств?
Объясните слуги дьявола, так в чём и кому выгода?(кроме вас)
А вы это желаете передать в концессии- просто украсть! Вместо того чтобы поставить правильных управленцев и наказывать чиновников, а не отправлять на покой, когда проворовался! Вам не страшно? Очень скоро настанет ситуация, когда терять больше нечего, кроме оков! И никакакие силовики не смогут сдержать накопившийся ГНЕВ уже нищего, обварованного народа, за 7 последних лет.
90е вернулись, рекетиры возрадились,..., правосудие для бедных, тюрьмы на продаж..., казино, продажа земли, частные армии,..... не хватает , наркотиков и проституции.