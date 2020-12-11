В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий

В Министерстве инфраструктуры планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша цель на следующие 4 года - мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты", - отметил Криклий.

По его словам, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта "Черноморск" и пассажирский комплекс в порту Одессы. Кроме этого, в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.

Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порта в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайске и Скадовске.

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Министр отметил, что концессия или приватизация предусматривают не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.

Напоминаем, Херсонский морской порт был передан в концессию компании "Рисоил-Херсон" 26 июня 2020 года. Договор о передаче в концессию имущества специализированного морского порта "Ольвия" катарской компании QTerminals было подписано 20 августа 2020 года.

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