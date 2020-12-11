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В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий

В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий

В Министерстве инфраструктуры планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша цель на следующие 4 года - мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты", - отметил Криклий.

По его словам, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта "Черноморск" и пассажирский комплекс в порту Одессы. Кроме этого, в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.

Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порта в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайске и Скадовске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке $250 тысяч, - НАБУ

Министр отметил, что концессия или приватизация предусматривают не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.

Напоминаем, Херсонский морской порт был передан в концессию компании "Рисоил-Херсон" 26 июня 2020 года. Договор о передаче в концессию имущества специализированного морского порта "Ольвия" катарской компании QTerminals было подписано 20 августа 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порт "Ольвия" официально передали катарцам в концессию на 35 лет, - Криклий

Автор: 

концессия (67) порт (732) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+16
в нашу
В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий - Цензор.НЕТ 8850
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11.12.2020 18:31
+15
в чью "частную собственность"?
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11.12.2020 18:23
+15
хм.. я так понял что Украина помимо всего потеряла еще и свои порты !? . . турборежим распродажи страны подходит к завершающей фазе...я смотрю что все довольны или всем пох !!
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11.12.2020 18:44
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Ахметка и здесь подсуетится?
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11.12.2020 18:23 Ответить
в чью "частную собственность"?
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11.12.2020 18:23 Ответить
в нашу
В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий - Цензор.НЕТ 8850
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11.12.2020 18:31 Ответить
Того, хто більше заплатить.
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11.12.2020 18:31 Ответить
Нарешті.
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11.12.2020 18:31 Ответить
Беня, що "нарешті"???
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11.12.2020 18:41 Ответить
Ну якщо кріклій сказав, то ...
Скандал із Польщею. Ефективна робота уряду Зе - зашкалює. Криклій - кращий!

https://www.youtube.com/watch?v=kodXADIJ7Sk
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11.12.2020 18:37 Ответить
хм.. я так понял что Украина помимо всего потеряла еще и свои порты !? . . турборежим распродажи страны подходит к завершающей фазе...я смотрю что все довольны или всем пох !!
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11.12.2020 18:44 Ответить
Якби ж то "розпродажу"!? Поки що безкоштовна роздача в статті ні слова про те що будуть проведені аукціони!
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11.12.2020 18:51 Ответить
а хоть и аукционы. Порты приносят постоянный доход. А раз продал - постоянного дохода нет. Я теперь понимаю, почему Шмыгаль говорил, что скоро пенсии не будет.
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11.12.2020 18:58 Ответить
дорогой кролик, ты рассуждаешь очень узко. НЕ ПРОДАЛ. а ОТДАЛ. почитай, что такое концессия.
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11.12.2020 19:07 Ответить
я знаю
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11.12.2020 20:45 Ответить
Та правильно все кролик написав.Цей Криклій,скоріш за все,в долі.Концесія це свого роду аренда.Одне просте запитання:чому державі підприємства що дають дохід чомусь не потрібні,а олігархам потрібні.У наших мафозі у владі ,головна ідея:держва неефективний власник ,тому треба все приватизувати.Проблема в тому ,що всі приватизовані підприємства олігархи реєструють в офшорах, щоб не платити податки з доходу в Україні(оптимізація податків),так що шмигаль не бреше - пенсій не буде.
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12.12.2020 10:44 Ответить
це безкоштовна оренда але на конкретних умовах. податки, роб місця, інвестиці. роби заробляй плати. а забирають у держави тому що на держ підприємстві треба красти, а це стаття. а тут ні красти ні платити
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12.12.2020 11:27 Ответить
Чим не варіант знищити країну, розпродавши її? Ніякої агресії, анексії.
Все офіційно і законно. Україна, начебто, і є, а по факту вона належить комусь, та не українцям.
Договір бені з фуйлом. Втілення.
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11.12.2020 18:53 Ответить
ох, кто то ручки нагреет!
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11.12.2020 18:47 Ответить
То есть раша и порты отберёт у Украины
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11.12.2020 18:48 Ответить
Построить новый порт
Подтянуть к нему подъездные пути
Подтянуть к нему новые сети
Набрать новый персонал
ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО
РАША во всех пост совковых странах скупила все за копейки , как у Буратин ,
Вот так глупые государственники распоряжаются народным добром
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11.12.2020 18:50 Ответить
Не соглашусь. Как раз порты раша строит сама, и очень в этом преуспела.
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11.12.2020 19:00 Ответить
тебе твоя фамилия не подходит ГОСПОДИН шевченко. возвишаешь не тех.
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11.12.2020 19:09 Ответить
Раша скупает инфраструктуру пост совковых стран , чтобы их контролировать .
Причём здесь новое строительство ?
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11.12.2020 19:09 Ответить
Это действительно так. Русня отказалась от скупки чужих портов и строит собственные.
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11.12.2020 19:38 Ответить
Давайте обсудим - где это в Украине они строят собственные порты?

И ПОЧЕМУ АГЕНТ РУСНИ ТИГИПКО активно все годы интересуется украинскими портами ?
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11.12.2020 19:54 Ответить
Не в Украине, а именно у себя.
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11.12.2020 19:59 Ответить
ну почему Раша, есть и покруче Раши...
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11.12.2020 18:59 Ответить
Китай ?
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11.12.2020 19:10 Ответить
есть и покруче Китая. А вообще реальных покупателей могут и не узнать. А Китай да, будет стараться.
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11.12.2020 20:44 Ответить
при3,14#дій ...ти щось побудував у своєму житті ?
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11.12.2020 18:52 Ответить
Воно йому треба?
Він із сервісного центру МВС, зразу в узеленські міністри.
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11.12.2020 18:56 Ответить
Коломойскому какой порт достанется?
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11.12.2020 18:54 Ответить
Севастополь вже передавали
Шо!? Продасте все, що не продали до вас?
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11.12.2020 18:55 Ответить
А ведь это золотое дно. Украина - транзитная страна.
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11.12.2020 19:01 Ответить
концессия это покупка чего то за херню денег, но..... шаровик должен наладить производство, дать робочие места и платить с этого налоги. вы, засранци, уже отдавали предприятия в концессию. ПОКАЖИ **** результат, а потом посмотрим. ты паскуда, (бесплатно) отдаешь предприятия своим, за откат, или ты патриот, подимаеш экономику??????????????7
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11.12.2020 19:02 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

...а потім приходять касаби

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1337310061807480833 8 ч

Инвестиционные няни Зеленского наработали в этом году на отток инвестиций аж на минус 112.6%.
С Украины бегут инвесторы, офигев от жадности "нянь"
Доброе утро....

В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий - Цензор.НЕТ 1204

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1337310061807480833/photo/1
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11.12.2020 19:15 Ответить
Наркоман сказал только сегодня, что оно сделало привлекательной Украину для инвесторов. Опять нанюхался?
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11.12.2020 19:26 Ответить
Все эти "передачи" в будущем должны рассматриваться уголовными судами за государственную измену.
Так как все эти передачи подрывают государство как минимум экономически... Так как это приведет к тому, что как минимум государство будет вынужденно терять деньги - платя за то, что еще "вчера" принадлежало ей
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11.12.2020 19:34 Ответить
Прошу, требую сделайте так что бы ни один чиновник свое рыло в пух не окунул при этих сделках.
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11.12.2020 20:04 Ответить
Этот вопрос на прямую связан с инвестициями в страну, потому быстрее всего это сдвинется по крайней мере до ухода шмаркли из президентов.
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11.12.2020 20:25 Ответить
100% все порты достанутся кацапам, бене и ахметке! Явно не амерам или британцам, немцам.
Лохдауны полные идиоты и вражины.

Зелю на нары!
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11.12.2020 20:43 Ответить
Еще 4 года планируют у корыта?
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11.12.2020 20:44 Ответить
Сначала Овощ, пытался, потом Петя с Омеляном и эти все туда же! Неудивительно что год назад в порту Южный поставили нового начальника, при нем работа не пошла, а повалила, выплаты в бюджет начали идти рекордные! Конечно же его сняли и поставили из предыдущих, за окружением которого тянулся шлейф уголовных дел. Нечего показывать что госпредприятие может работать эффективно.
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11.12.2020 20:50 Ответить
Если такие компании как DP World купят, именно купят, как терминал ТИС в Южном, и только 51%, но это частный терминал. А если государственные порты и непонятно какая-то кипрским компаниям, с уставным фондом в 100 гр. что я таки подозреваю и будет, то это, ****, Пиз.дец им надо делать, начиная с клоуна.
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11.12.2020 21:14 Ответить
Запануєм...
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11.12.2020 21:24 Ответить
ИДИОТЫ СМЕРТНЫЕ !!! И ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ !!!???
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11.12.2020 21:25 Ответить
Им нужно всё украсть у народа за свою каденцию! Иначе такого шанса уже не предоставится! А когда народ очухается от Ковида и остальных негараздов, а всё уже украдено! И все виновные уехали, тратить деньги в другие страны.
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11.12.2020 22:57 Ответить
Порты это стратегические объекты! Какая нах частная собственность?
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12.12.2020 01:45 Ответить
Продаємо Україну оптом і вроздріб (оптом - дешевше). - Криклій. Шмигаль. Зеленський.

(Контактні телефони - на офіційних сайтах Президента України та Кабінету Міністрів України.)
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12.12.2020 05:09 Ответить
Якщо держава планує продати якісь державні підприємства,
то це означає, що держава планує (вірить, сподівається, розуміє), що ці підприємства хтось купить.

Для чого хтось став би купувати якісь підприємства (не важливо - державні чи приватні) ? ? ?

- На це запитання історія людства дає відповіді:
можуть бути різні цілі у покупців, наприклад:
1. Знищити підприємство конкурента.
2. Отримувати прибутки.
3. ...

То яка ціль тоді у держави, яка планує продавати свої підприємства:
1. ця держава (ці чиновники) хоче, щоб її було знищено, як чийогось конкурента?
2. або ця держава (ці чиновники) хоче, щоб не вона (не її бюджет і не її акціонери-громадяни), а якісь інші люди отримували прибутки від тих підприємств?
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12.12.2020 05:19 Ответить
Облазил интернет НО НЕ НАШЁЛ, ответа ПРИМЕР УСПЕШНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В УКРАИНЕ!
Объясните слуги дьявола, так в чём и кому выгода?(кроме вас)
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12.12.2020 23:37 Ответить
Я так думаю, что власть сменится, и вас объявят Врагами Украинского народа, и если по просьбе народа не вернут смертную казнь, вас засадят скопом на пожизненное. Не ужели кто то из тех, кто так желает украсть последнее, что принадлежит не вам, а вся страна строила, и это имущество должно было обеспечить стабильную и обеспеченную, защищённую старость!
А вы это желаете передать в концессии- просто украсть! Вместо того чтобы поставить правильных управленцев и наказывать чиновников, а не отправлять на покой, когда проворовался! Вам не страшно? Очень скоро настанет ситуация, когда терять больше нечего, кроме оков! И никакакие силовики не смогут сдержать накопившийся ГНЕВ уже нищего, обварованного народа, за 7 последних лет.

90е вернулись, рекетиры возрадились,..., правосудие для бедных, тюрьмы на продаж..., казино, продажа земли, частные армии,..... не хватает , наркотиков и проституции.
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12.12.2020 23:58 Ответить
 
 