Украина и Литва договорились укреплять сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Габриэлюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Министры высоко оценили стратегический уровень отношений Украины и Литвы и договорились укреплять взаимодействие в рамках Люблинского треугольника для противодействия общим вызовам и угрозам.
Также стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере международной безопасности и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19.
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vidasik
показать весь комментарий11.12.2020 18:26 Ответить Мне нравится 1
Yurii Sliusarchuk
показать весь комментарий11.12.2020 18:55 Ответить Мне нравится 0
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий11.12.2020 19:02 Ответить Мне нравится 2
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