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Украина и Литва договорились укреплять сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, - МИД

Украина и Литва договорились укреплять сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Габриэлюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министры высоко оценили стратегический уровень отношений Украины и Литвы и договорились укреплять взаимодействие в рамках Люблинского треугольника для противодействия общим вызовам и угрозам.

Также стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере международной безопасности и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19.

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Автор: 

Литва (2456) Кулеба Дмитрий (2880) Люблинский треугольник (20) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Segodnia utverdili novogo ministra vmesto LInkeviciusa.Vot onУкраина и Литва договорились укреплять сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, - МИД - Цензор.НЕТ 9721
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11.12.2020 18:26 Ответить
договорились договариватся ...і так вже 30 років
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11.12.2020 18:55 Ответить
Дискутувати краще ніж ворогувати !!))
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11.12.2020 19:02 Ответить
 
 