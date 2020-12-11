С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника

На главной елке страны на Софийской площади в Киеве все же будет рождественская звезда, которая заменит волшебная шляпа накануне дня Святого Николая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.

"Да, наша волшебная шляпа, накануне дня Святого Николая (19 декабря - ред.) будет снята и заменена на восьмиугольную рождественскую звезду. Что еще будет в день святого Николая остается сюрпризом, увидите", - отметил Добруцкий.

Как сообщал Цензор.НЕТ Добруцкий заявлял, что локации, на которых в этом году будут проходить празднования Нового Года и Рождества в столице, будут оформлены в трех разных тематиках.

"Первая наша локация - это София, елка 31 метр и тематика "Волшебный лес", - отметил он.

Однако, "волшебная шляпа" на главной елке страны вызвала ряд критических замечаний.