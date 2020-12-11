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Новости Новый год
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С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника

На главной елке страны на Софийской площади в Киеве все же будет рождественская звезда, которая заменит волшебная шляпа накануне дня Святого Николая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.

"Да, наша волшебная шляпа, накануне дня Святого Николая (19 декабря - ред.) будет снята и заменена на восьмиугольную рождественскую звезду. Что еще будет в день святого Николая остается сюрпризом, увидите", - отметил Добруцкий.

С главной елки на Софийской площади уберут волшебную шляпу и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника 01

Как сообщал Цензор.НЕТ Добруцкий заявлял, что локации, на которых в этом году будут проходить празднования Нового Года и Рождества в столице, будут оформлены в трех разных тематиках.

"Первая наша локация - это София, елка 31 метр и тематика "Волшебный лес", - отметил он. 

Однако, "волшебная шляпа" на главной елке страны вызвала ряд критических замечаний.  

Автор: 

Новый год (934) София Киевская (89) елка (181)


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Топ комментарии
+41
Да-да, это тоже уберите
С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника - Цензор.НЕТ 1160
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11.12.2020 19:28
+39
С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника - Цензор.НЕТ 5304

...
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11.12.2020 19:25
+32
С главной елки на Софийской площади уберут "волшебную шляпу" и установят рождественскую звезду, - организаторы праздника - Цензор.НЕТ 3667

...
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11.12.2020 19:30
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нехристі намагаються вкрасти наше різдво - треба спіймати зрадників
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11.12.2020 21:51 Ответить
можу навіть підказати де головний отут - вулиця Банкова, 11, Київ
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11.12.2020 22:20 Ответить
Він до святого ЗеЯнелоха. Йому личить ковпак шута! Під ним йому ще й булаву дали.
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11.12.2020 22:14 Ответить
А ха ха ха ха
Это по ОПой *************
З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята - Цензор.НЕТ 7916
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11.12.2020 21:02 Ответить
Здається, я вже десь таке бачив...

З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята - Цензор.НЕТ 8469
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11.12.2020 21:22 Ответить
Парад придурків цього року.
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11.12.2020 22:11 Ответить
в больницах оборудования не хватает, а они выбрасывают бабло на шляпу которая провисит пару недель...
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11.12.2020 21:10 Ответить
На кінець-то дійшло кловунам, шо це вже народ, не сміється над ними, а вісміює їх.
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11.12.2020 21:28 Ответить
З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята - Цензор.НЕТ 8179
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11.12.2020 21:45 Ответить
Капелюх або клоунський колпак - это символ 2020 года в Украине( как -никак 73%), так что хавайТе...
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11.12.2020 21:45 Ответить
У берут любимый шутовской колпак вислюка?!
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11.12.2020 22:09 Ответить
Молодцы. За шляпу бабло срубили теперь за зірку. Можно через каждые пару дней менять, дать пацанам заработать. Ну это ж не со своего кармана.
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11.12.2020 22:18 Ответить
Со звездой всего на два луча ошиблись...
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11.12.2020 22:45 Ответить
А от посмотрим - ошибуться ли на самом деле. Сказать и сделать - это разные веСЧи
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12.12.2020 08:59 Ответить
То не "волшебная шляпа", то ярмулка.
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11.12.2020 23:07 Ответить
Кретинизм не то же самое, что креативность.
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12.12.2020 07:54 Ответить
Дэбилы! На рождественской елке- ведьмин колпак! Б..ть, это же не хеллоуин!
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12.12.2020 10:36 Ответить
Еще бы перевернутый крест или пентаграмму захерячили!
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12.12.2020 10:37 Ответить
Пусть поцепят туда не звизду а ...
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12.12.2020 10:40 Ответить
дошло до дебилов.
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12.12.2020 11:43 Ответить
никто так и не понял -шо гари потер уже здесь) и мир готовится к уничтожению религий)и вы все уже давно согласились)
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12.12.2020 13:49 Ответить
ЗАРАЗ ХАНУКА ДО 18 ГРУДНЯ, ТРЕБА ПОЦІПИТИ НА МІНОРУ! НЕ ВИКІДАТЬ ЖЕЖ, ТАКУЮ КРАСІВУЮ ШАПОЧКУ!
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12.12.2020 14:25 Ответить
Як завжди брешуть, - зірка буде шестикутною.
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12.12.2020 15:23 Ответить
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