Оккупанты в Крыму оштрафовали мать политзаключенного Мустафаева за пикет в поддержку сына

Оккупационный суд в Крыму оштрафовал мать координатора объединения "Крымская солидарность", фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева Венеру Мустафаеву на 1000 рублей за проведение пикета в поддержку сына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Суд вынес решение о штрафе по статье 20.6.1 КоАП России ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Защита намерена обжаловать решение суда.

"Сегодня в 12:57 мы с Венерой Мустафаевой прибыли в Бахчисарайский районный суд, пристав Подолякин не пустил меня в здание суда, чему я подчинилась. Мы подождали 10 минут и снова попробовали зайти в суд. Нас пустили, зарегистрировали, и в 13:17 мы у зала заседаний ожидали начала судебного заседания, чтобы нас пригласили в зал. Мы прождали около двух часов около зала суда. Я интересовалась несколько раз когда начнется заседание, нам постоянно говорили ожидать, после этого нас пригласили в зал на оглашение. И на оглашении я поняла, что судья приняла решение в наше отсутствие, и что Венера Мустафаева оштрафована на 1000 рублей", – рассказала крымский адвокат Лиля Гемеджи.

15 сентября, за день до приговора Серверу Мустафаеву, Венера вышла на одиночный пикет в центре Бахчисарая. В руках она держала плакат "Разговоры в мечети – не преступление! Верните мне сына".

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Сотрудники оккупационной полиции составили на Мустафаеву два административных протокола: по обвинению в нарушении порядка проведения пикета и нарушению правил поведения при режиме повышенной готовности, который действует в Крыму с 17 марта, в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сервера Мустафаева к 14 годам колонии строгого режима по "делу Хизб ут-Тахрир".

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